Arrivano segnalazioni di crash per l'app di Spotify, il messaggio dell'azienda e le difficoltà degli utenti sui dispositivi Apple e Android

iStock Segnalazioni per l'app Spotify, crash per i podcast

Negli ultimi giorni numerosi utenti stanno segnalando un malfunzionamento dell’app Spotify che provoca la chiusura improvvisa dell’applicazione nel momento in cui si tenta di avviare un podcast. Il problema sembra interessare sia dispositivi Apple sia smartphone Android, senza distinzione tra modelli o versioni specifiche dei contenuti audio.

Secondo le prime informazioni condivise dalla piattaforma, il team tecnico è già al lavoro per individuare la causa del crash e trovare una soluzione. “Grazie per averci segnalato il problema. Abbiamo inoltrato tutte le informazioni al team competente, che sta indagando”, ha fatto sapere Spotify attraverso il proprio canale di assistenza.

Il messaggio di Spotify

Gli utenti che riscontrano il problema vengono invitati a continuare a segnalarlo, utilizzando i sistemi di feedback interni e iscrivendosi ai thread ufficiali per ricevere aggiornamenti in tempo reale. La società, inoltre, chiede di fornire alcuni dati utili per accelerare la diagnosi: modello del dispositivo, versione del sistema operativo installato e versione dell’app Spotify attualmente in uso.

Non è ancora chiaro se il crash sia legato a un recente aggiornamento dell’app o a un problema lato server. Spotify assicura però che informerà gli utenti appena saranno disponibili novità sulla risoluzione definitiva del malfunzionamento.

Problemi anche per la riproduzione dei brani

Sui social arrivano ulteriori segnalazioni da parte di alcuni utenti che riscontrano problemi anche nella riproduzione dei brani. Le difficoltà per utilizzare l’app riguardano quindi più funzioni e non solo i podcast. Solo qualche giorno fa erano state pubblicate da Spotify alcune segnalazioni riguardanti sempre i podcast. In pratica gli utenti non potevano ascoltare una puntata dal punto in cui avevano lasciato in precedenza.

Tutti i podcast ricominciavano dall’inizio, una problematica riscontrata solo su Android quando venivano effettuate determinate operazioni:

l’episodio viene avviato da una playlist, che può essere personale o dei tuoi episodi;

si usa il piccolo pulsante bianco “Play” sulla destra. Toccando il titolo dell’episodio e premendo invece il grande pulsante verde “Play”, l’app memorizza lo stato di avanzamento e gli episodi continuano normalmente.

Cosa fare in caso di crash

Spotify suggerisce di reinstallare l’applicazione in caso di crash. Si tratta di una soluzione comune per risolvere ogni tipo di problema. Per i iOs questi sono i passaggi:

tieni premuta l’icona dell’app, tocca “Rimuovi app” ed eliminala;

vai all’App Store e reinstalla.

Per una reinstallazione pulita, svuota la cache dell’app e segui i passaggi per eliminarla tramite la memoria dell’iPhone. Quindi riavvia il dispositivo.

Questi i passaggi da effettuare sui dispositivi Android:

disinstallare l’app da Impostazioni > App > Spotify;

reinstalla da Google Play.

Per una reinstallazione pulita, svuota la memoria/cache ed elimina la cartella com.spotify.music dalla memoria del dispositivo. Quindi reinstalla.

Infine per Mac e Windows i passaggi sono piuttosto semplici: eliminare l’app, svuotare la cache e reinstallarla.