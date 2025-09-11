Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

iStock PayPal permette di pagare a rate fino a 24 mesi

Nel corso degli ultimi anni si sono moltiplicati i servizi che, con grande semplicità, consentono di pagare a rate i beni di cui abbiamo bisogno. Basti pensare all’accordo tra Amazon e Cofidis, che di colpo ha reso più “accessibili” i prodotti con prezzo superiore a 100 euro. Al netto di una valutazione del proprio merito creditizio, si possono ottenere delle rate (non a costo zero) per suddividere la mole di spesa tra più stipendi mensili.

Lo stesso accade con PayPal, che offre a una porzione meritevole della propria platea di utenti ben 3 rate a costo zero. L’azienda ha però deciso di implementare anche in Italia un altro servizio: finanziamento fino a 24 rate.

Finanziamento con PayPal

Le rate fanno sempre più parte della nostra quotidianità. Lo stesso dicasi per i servizi in abbonamento, dallo streaming alle auto. In questo nuovo modello economico, i piccoli finanziamenti stanno diventando sempre più accessibili.

Si pensi a Klarna, ad esempio. PayPal ha dunque pensato di investire ulteriormente sul mercato italiano, offrendo anche da noi un servizio già disponibile all’estero. Esistono però delle differenze sostanziali tra la soluzione già garantita in precedenza e quella che ora va ad aggiungersi.

Il pagamento in 3 rate prevede che il bene acquistato abbia un valore compreso tra i 30 e i 2.000 euro. La società, inoltre, non commina alcun interesse alla transazione. Il pagamento a rate in 6, 12 o 24 mesi, invece, prevede un costo compreso tra 60 e 5.000 euro, con Taeg basato sul merito creditizio (al momento del pagamento viene comunicato il tasso previsto, con tutti i termini precontrattuali del prestito ricevuto).

PayPal comunica, però, che “periodicamente o in via promozionale”, potrebbero essere offerti Taeg inferiori alla norma o pari a zero. Altra differenza sostanziale, poi, risiede nelle tempistiche del primo pagamento. La prima delle tre rate va pagata immediatamente. Nel caso di 6, 12 o 24 rate, invece, si inizia a pagare dopo 30 giorni.

Le condizioni del prestito PayPal

Iniziamo col dire che i conti PayPal Business non sono idonei per questa procedura. Occorre sottolineare nuovamente, poi, come soltanto alcuni utenti potranno ricevere questa possibilità. Parliamo di coloro che l’azienda reputa meritevoli. Di fatto, in parole povere, coloro che, stando al merito creditizio, non destano sospetti in merito a possibili mancati pagamenti delle rate future.

Ecco le condizioni di base:

maggiorenni;

persone fisiche;

residenti in Italia,

titolari di un conto PayPal in regola.

Un cliente ritenuto idoneo potrà selezionare una delle tre opzioni (6, 12 o 24) in fase di pagamento online. Inviata la richiesta, riceverà la risposta d’approvazione o rifiuto del finanziamento. Verrà mostrato poi il calendario dei pagamenti automatici e, confermando il conto bancario o una carda di debito valida, non si riceverà alcun addebito fino al mese dopo.