iStock Buoni fruttiferi postali serie Q, la Cassazione chiude un'altra porta ai risparmiatori

Fin dalla loro nascita avvenuta nel 1925, i buoni fruttiferi postali sono tra gli strumenti di risparmio e investimento preferiti dagli italiani. Non hanno infatti costi per la sottoscrizione e nemmeno per la gestione. Inoltre, sono garantiti dallo Stato, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da Poste Italiane.

Proprio perché sono così apprezzati, è normale che ogni contenzioso che li riguardi provochi grande attenzione anche nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori. L’ultimo riguarda i buoni postali della serie Q, in seguito a una decisione della Suprema Corte che ha lasciato spiazzati e delusi molti risparmiatori. Vediamo cosa è successo e cosa è stato deciso.

I Bfp serie Q

L’ultima vicenda riguardante i buoni postali, esattamente quelli della serie Q, ha coinvolto numerosi risparmiatori in tutta Italia. Al centro della questione ci sono le modalità di calcolo degli interessi e la relativa tassazione, che secondo molti titolari avrebbero portato a ricevere importi più bassi rispetto a quelli pattuiti al momento della sottoscrizione.

Il problema nasce dalle diverse interpretazioni delle regole nel corso del tempo, anche perché la normativa è cambiata più volte negli anni generando non poca incertezza.

Il nodo principale, in ogni caso, riguarda la ritenuta fiscale del 12,50% applicata secondo il principio di competenza. In base a questo criterio, gli interessi maturano anno dopo anno e la tassazione viene calcolata nel periodo in cui si formano, anche se il risparmiatore incassa il capitale solo alla fine.

Secondo la Cassazione, il metodo applicato da Poste è corretto perché la ritenuta può essere calcolata seguendo una logica temporale coerente con la maturazione degli interessi.

La sentenza n. 10462/2026 rafforza quindi ancora di più questa interpretazione e potrà avere effetti anche sui contenziosi futuri, oltre a incidere sulle valutazioni già in corso presso diversi tribunali italiani.

Perché per i risparmiatori non è una buona notizia

Chi possiede buoni fruttiferi postali serie Q considera la decisione della Cassazione una sconfitta. Il motivo è che molti risparmiatori speravano di ottenere un risarcimento economico più alto con l’aiuto dei tribunali. La convinzione diffusa era infatti che alcune modalità di calcolo degli interessi e della tassazione non fossero pienamente conformi alle condizioni iniziali del prodotto.

La conferma della correttezza dell’operato di Poste, però, riduce ora la possibilità di ottenere esiti diversi nei contenziosi futuri e rende più complesso l’accoglimento di nuove richieste basate sugli stessi presupposti.

Poste Italiane è invece soddisfatta perché ritiene di aver sempre applicato correttamente le regole sui buoni fruttiferi postali. La sentenza del 2026 rafforza questa posizione e diventa un punto di riferimento sia per le cause ancora in corso, sia per la sicurezza di tutto il sistema dei buoni postali.

Quali sono le reazioni delle associazioni dei consumatori?

Le associazioni dei consumatori, come Federconsumatori, hanno seguito la vicenda per anni offrendo assistenza ai risparmiatori coinvolti e non sono d’accordo con la decisione della Cassazione. Secondo le associazioni, infatti, molti cittadini avevano investito in Bfp serie Q confidando nella massima trasparenza di uno strumento garantito dallo Stato e presentato come sicuro e chiaro nelle condizioni.

La delusione ha quindi generato forte insoddisfazione e un acceso dibattito pubblico. Nonostante la decisione, comunque, proseguirà l’attività di supporto di queste organizzazioni attraverso consulenze e monitoraggio degli sviluppi normativi, anche per valutare eventuali margini di intervento futuro.

La class action

Nel passato questa vicenda aveva già subito uno stop con il rigetto della class action promossa dalle associazioni a difesa dei consumatori, dichiarata inammissibile. Ciò aveva di fatto ridotto le possibilità di una soluzione unica per tutti i risparmiatori coinvolti.

Per questo motivo molti di questi ultimi hanno deciso di procedere con azioni individuali, più lunghe e complesse da gestire, nella speranza di ottenere un riconoscimento caso per caso e una valutazione più specifica della propria posizione.

Che effetti ci saranno sulle cause future?

La sentenza della Cassazione non vincola automaticamente tutti i giudici, ma rappresenta comunque un orientamento molto forte. Il motivo è che, nella pratica, i tribunali tendono spesso ad allinearsi alle decisioni della Suprema Corte, soprattutto quando la questione è già stata affrontata in modo chiaro e ripetuto.

Per questo motivo, le possibilità di successo per le nuove cause basate sugli stessi argomenti potrebbero risultare più limitate rispetto al passato. Ogni singolo caso, però, resta soggetto a valutazione autonoma, per cui non si escludono possibili esiti differenti in base alle specifiche circostanze.

Cosa ha chiarito la Cassazione su tassazione e giurisdizione

Nelle controversie legate ai Bfp, la Cassazione ha stabilito due principi fondamentali che tutelano i risparmiatori. Essi riguardano sia la competenza dei giudici sia la natura dei documenti rilasciati al momento del rimborso.

Prima di tutto, la Suprema Corte ha chiarito che quando il risparmiatore si reca allo sportello per incassare gli interessi e il capitale, Poste fa firmare una quietanza liberatoria. Quest’ultima ha però solo il valore di una semplice ricevuta di pagamento, e attesta unicamente l’avvenuto incasso delle somme dovute. La firma, quindi, non implica la rinuncia ad eventuali azioni legali, soprattutto nel caso in cui si renda conto in un secondo momento di aver ricevuto un importo inferiore a quello spettante. La rinuncia ai propri diritti è valida, invece, solo se viene espressa in modo chiaro nel testo della quietanza.

Sempre nella sentenza, la Corte ha precisato che i contenziosi relativi alla corretta liquidazione dei Bfp sono di competenza del giudice ordinario e non della giurisdizione tributaria. Il motivo è che chi fa causa non mette in discussione il pagamento delle imposta ma chiede soltanto che il contratto venga rispettato così come la corresponsione dei rendimenti maturati.

Cos’altro stabilisce la sentenza n. 10462/2026?

Con la sentenza n. 10462 del 2026, la Cassazione ha stabilito che per i buoni fruttiferi postali emessi prima del 1° gennaio 1997 la ritenuta fiscale del 12,50% deve essere applicata secondo il criterio di competenza e non secondo quello di cassa.

Gli interessi devono quindi essere capitalizzati annualmente al netto dell’imposta e non tassati integralmente soltanto al momento del rimborso finale.

Questo principio deriva dalle disposizioni attuative che regolano il trattamento dei redditi di capitale e dalla normativa fiscale di riferimento, che nel tempo ha definito in modo progressivo le modalità di applicazione della ritenuta e i criteri di tassazione degli interessi maturati.

Questa decisione si aggiunge a molte altre sentenze recenti sui buoni fruttiferi. L’obiettivo dei giudici è infatti quello di fare chiarezza una volta per tutte sulle regole da applicare così da ridurre i margini di contenzioso tra risparmiatori e amministrazione postale.