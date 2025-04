Ecco come verificare se un bonifico è in arrivo sul proprio conto corrente e come rintracciarlo mediante codice Cro o Trn fornito dal mittente, mediante home banking o app

Fonte: 123RF Si può verificare se un bonifico sta arrivando?

Non è solo una questione di curiosità, ma spesso sapere se un bonifico è in arrivo è una vera necessità. Nel corso degli anni questo strumento di pagamento è diventato uno dei più utilizzati, sia per operazioni tra privati che tra aziende. Sapere se i soldi entreranno nel conto, e quanto, è importante per programmare con precisione le spese ed evitare scoperti.

Ma come si fa dunque a vedere se un bonifico è in arrivo? E come rintracciarlo con Cro e Trn?

Il bonifico lascia tracce?

Il bonifico è un metodo di pagamento con cui si trasferisce una somma di denaro da un conto corrente a un altro, sia all’interno della medesima banca che tra banche diverse. Serve per effettuare pagamenti in modo sicuro e tracciabile, dato che lascia una prova scritta dell’avvenuta transazione.

Grazie all’introduzione dei servizi bancari online e delle app, fare un bonifico è diventato ancora più semplice e veloce ed è anche questo uno dei motivi per i quali è diventato uno dei metodi preferiti per spostare denaro, anche per lo stipendio.

Come controllare se un bonifico è stato inviato o ricevuto

Al giorno d’oggi fare o ricevere un bonifico è diventata un’operazione di routine. Ma come fare a sapere se un pagamento è andato a buon fine? E nel caso qualcuno ce ne stia inviando uno, come capire se sta arrivando?

Nel primo caso si può utilizzare il servizio di home banking, dunque il sito internet o l’app della propria banca. Per accedere è necessario inserire le proprie credenziali e poi controllare la lista dei movimenti del conto. Nel caso sia partito o arrivato è proprio lì che comparirà la voce bonifico effettuato o in fase di elaborazione.

Molti istituti di credito danno inoltre la possibilità di attivare un servizio di notifica sullo smartphone grazie al quale arriverà un messaggio oppure una e-mail ogni volta che si effettuerà un movimento sul conto corrente.

Nel secondo caso, invece, bisognerà chiedere al mittente il codice Cro o il codice Trn del bonifico.

Come rintracciare il bonifico con Cro e Trn

Chi aspetta un bonifico e desidera sapere se il denaro sta arrivando deve procurarsi un codice Cro o Trn. Il primo è il codice di riferimento operazione, un numero di massimo 11 cifre che viene generato dall’istituto di credito che emette il bonifico e che è diverso ogni volta.

Tale codice serve per identificare e tracciare la transazione come avviene con il numero di spedizione per una consegna.

12345678901.

Dal 2016m con l’introduzione del sistema bancario europeo (Sepa), il Cro è stato sostituito dal Trn che l’ha inglobato. Quest’ultimo, acronimo di Transaction Refernce Number, è composto da 30 caratteri alfanumerici in cui i caratteri che vanno dal 6° al 16°, corrispondono al vecchio Cro cosicché il sistema resta compatibile con i metodi di verifica antecedenti.

TRNIT12345678901ABCDE123456789.

Un’altra caratteristica del Trn è che gli ultimi due caratteri sono sempre lettere. Grazie ad esso, poi, le banche riescono a gestire i pagamenti internazionali con maggiore precisione e sicurezza rispetto al Cro.

Una volta che si riceve uno dei due codici, per capire se il bonifico è in arrivo:

è necessario accedere al proprio conto online;

accedere alla sezione movimenti oppure operazioni in corso;

inserire il codice Trn o Cro ,se tale funzione è disponibile.

Nel caso il bonifico sia partito e stia per arrivare, si potranno vedere dettagli come:

la data in cui è stato emanato;

lo stato ovvero in arrivo, ricevuto e altro;

l’importo.

Non tutti gli istituti di credito, però, danno la possibilità di inserire il codice Trn o quello Cro nell’app di home banking. In questi casi:

si può contattare la propria banca;

si possono strumenti online per verificare se il codice è valido.

Come verificare se i codici sono corretti

Un sito utile che aiuta a verificare la correttezza del numero Cro associato al bonifico dal punto di vista formale è Verificacro. Per usarlo è necessario:

incollare il codice Trn o il Cro;

cliccare su verifica.

Nel caso risulti corretto comparirà una conferma in verde con la scritta è un Cro/Trn formalmente corretto.

Il sito aiuta solo a capire se il codice è scritto nel modo giusto e non se è partito o se è stato ricevuto. Per capire se il denaro è veramente partito, è necessario sempre il controllo da parte della banca.

In ogni caso, se il codice inviato dal mittente del pagamento risulta valido, è ipotizzabile che il bonifico sia stato emesso davvero e che si debba attendere qualche giorno per l’accredito.

Qual è la procedura per rintracciare un bonifico postale

Per capire se un bonifico postale è in arrivo, il meccanismo è simile a quello per i bonifici bancari in quanto Poste Italiane utilizza il sistema Sepa.

Il codice Cro è però di 15 cifre invece di 11. Questo perché le prime 4 sono sempre 7601 che stanno a identificare che quel bonifico è stato fatto da Poste.

Si può verificare l’esistenza di un bonifico dall’estero?

Può capitare che il bonifico che si attende provenga dall’estero, da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea o in una valuta diversa dall’euro. In questo caso bisgona deve chiedere al mittente il codice di riferimento della transazione che si chiama numero reference.

Quest’ultimo equivale al Trn del bonifico europeo. Una vota che si ottiene tale codice:

si deve accedere al sito della propria banca;

bisogna recarsi nella sezione movimenti o pagamenti in arrivo;

inserire il numero reference, se la banca lo permette per capire se il bonifico è partito e dove si trova.

Che fare se il bonifico non arriva o ci sono grossi ritardi

Può capitare, infine, che il bonifico ci metta più tempo del solito per arrivare. I motivi per i quali ciò può accadere sono:

l’errata compilazione dei dati, come ad esempio l’Iban;

problemi tecnici tra le banche;

i giorni festivi o i fine settimana nei quali le operazioni bancarie sono ferme.

Nel caso in cui dopo qualche giorno, il bonifico non arrivi, è importante: