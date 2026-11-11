Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Confermato la proroga allo stop euro auto diesel euro 5

In Italia circolano circa 14 milioni di auto a gasolio, ma solo 6 milioni rientrano nella classe Euro 6. Chi possiede modelli precedenti vive da anni con la consapevolezza di dover presto porre rimedio al fatto che la propria vettura non sarà più ammessa alla libera circolazione. Ma non da domani.

La Camera ha approvato, a ridosso della scadenza per la conversione del testo, il decreto antismog che sposta ufficialmente dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 l’entrata in vigore del blocco strutturale alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5. La norma salva oltre 1,4 milioni di vetture solo nel Bacino Padano, ma l’applicazione dei divieti per chi possiede un diesel Euro 5 non è affatto uniforme nel resto della Penisola.

Cosa cambia in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna

La deroga governativa si è resa necessaria per disinnescare quella che sarebbe diventata una vera e propria bomba economica nelle quattro Regioni del Nord. In una coincidenza disastrosa tra alta concentrazione industriale e conformazione geologica, l’Area Padana dovrebbe essere sottoposta a vincoli più stretti per tutelare la qualità dell’aria dal superamento continuativo del PM10.

Con il nuovo rinvio al 2027, le quattro amministrazioni regionali hanno scelto strade differenti per gestire i propri Piani di Tutela dell’Aria.

In Lombardia, l’unica ad aver confermato lo stop strutturale dal lunedì al venerdì nei grandi comuni come Milano, Brescia, Bergamo e Monza, la Giunta ha adeguato la delibera facendo slittare le sanzioni al 1° ottobre 2027.

Le altre tre Regioni (Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto) hanno sfruttato la facoltà concessa dalla legge di cancellare il blocco automatico e sostituirlo con misure compensative alternative, come il rinvio dell’accensione dei riscaldamenti, incentivi alla rottamazione e il potenziamento dei trasporti pubblici.

Come funziona nel resto d’Italia?

Per chi risiede al Centro, al Sud o nelle Isole e possiede un’auto diesel Euro 5, per scoprire quali limitazioni ha deve consultare i regolamenti dei singoli Comuni.

A livello nazionale non esiste un divieto generalizzato sulle autostrade o sulle strade statali fuori dai centri abitati. Tuttavia, la circolazione negli agglomerati urbani risponde a logiche specifiche:

a Roma le limitazioni alla circolazione all’interno della Ztl Fascia Verde salvano ancora i veicoli diesel Euro 5 per quanto riguarda i blocchi permanenti, che rischiano il fermo temporaneo durante le giornate di allerta meteo-ambientale o durante le domeniche ecologiche, mentre restano bandite le classi fino a Euro 3 benzina ed Euro 4 diesel;

nelle altre Regioni del Centro e del Sud, non esistono blocchi strutturali su base regionale per la categoria Euro 5, salvo eventuali ordinanze contingibili e urgenti firmate dai Sindaci nei periodi invernali di picco dell’inquinamento atmosferico.

La deroga chilometrica: il sistema MoVe-In

Per gli automobilisti che risiedono nelle zone interessate da futuri blocchi o da limitazioni locali resta attivo il dispositivo MoVe-In, Monitoraggio Veicoli Inquinanti, la piattaforma tecnologica già adottata in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

Installando una scatola nera a bordo del veicolo, il guidatore rinuncia al divieto basato sulle fasce orarie fisse e ottiene un tetto di percorrenza chilometrica annua, in media fino a 10.000 km per le auto Euro 5. In questo modo si consente l’uso saltuario della vettura senza incorrere in sanzioni.

Cosa resta vietato per le classi più inquinanti

Il rinvio approvato dalla Camera non rappresenta però un libera tutti generico per il parco auto obsoleto. Restano infatti operativi tutti i divieti strutturali e le limitazioni permanenti previsti per le classi ambientali inferiori:

Classe ambientale veicolo Limitazioni nei centri urbani Possibilità di circolazione Euro 0, Euro 1, Euro 2

(benzina e diesel) Blocco permanente strutturale Vietata nei centri urbani di molti Comuni, secondo le regole stabilite dalle singole amministrazioni Euro 3 e Euro 4 diesel Blocco strutturale o stagionale attivo Vietata nei feriali

(o derogata con MoVe-In nell’Area Padana) Euro 5 diesel Rinviato al 1° ottobre 2027 Circolazione consentita

(salvo allarmi meteo o Ztl) Euro 6 (benzina e diesel) e Ibride/Elettriche Nessuna limitazione nazionale Libera circolazione nella maggior parte dei Comuni, con eccezioni locali (a Milano, per esempio, l’Area B limita anche alcuni diesel Euro 6)

Il rinvio al 2027 offre un margine di un anno per permettere alle famiglie di programmare la sostituzione dell’auto o alle Regioni di certificare il calo delle emissioni con misure alternative. Per chi guida un veicolo a gasolio immatricolato tra il 2011 e il 2015, la scadenza è semplicemente rimandata all’autunno prossimo.