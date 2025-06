Fonte: iStock Quali app scegliere per viaggiare senza stress e risparmiare

Non è semplice organizzare un viaggio, soprattutto se si dispone di poco denaro. Grazie alla tecnologia, però, è possibile utilizzare app per viaggiare sereni grazie alle quali si potrà risparmiare tempo e soprattutto soldi. Esse sono infatti progettate per semplificare ogni aspetto del viaggio, dalla scelta dell’alloggio alla gestione del budget. Ecco dunque una serie di applicazione da scaricare prima di partire o quando si è giunti a destinazione per ottimizzare al meglio il proprio viaggio senza rinunciare al comfort.

Come organizzare una vacanza senza stress

La fase di organizzazione di una vacanza non è sempre semplice, soprattutto se tutto ricade su una sola persona.

Grazie ad alcune app, però, è possibile ridurre l’ansia, ottimizzare i tempi e i costi se si ha poco tempo a disposizione e sopratutto poca esperienza.

Tra le applicazioni migliori per viaggiare senza stress e risparmiare ci sono:

Packpoint;

Rome2Rio Trip Planner;

Triplt;

Hopper;

Turo — Car rental marketplace;

PrezziBenzina;

Traduttore vocale istant;

Tiqets – Musei & Attrazioni.

Packpoint

L’applicazione migliore da scaricare prima di partire è Packpoint. Essa aiuterà infatti a fare una lista delle cose da mettere in valigia o nello zaino in base alla destinazione finale.

Si potrà selezionare anche il mezzo di trasporto con il quale si viaggerà come il treno o l’auto e l’app fornirà consigli su cosa non si dovrà lasciare assolutamente a casa. Tale app è disponibile sia per iOs che Android.

Rome2Rio Trip Planner

Per ricevere informazioni su come raggiungere una determinata destinazione con autobus, traghetti, treni, auto o aerei c’è Rome2Rio Trip Planner, disponibile sia per iOs che Android.

Più nel dettaglio, srazie a essa:

è possibile confrontare i tempi di percorrenza, le distanze e i costi stimati;

consultare le mappe dettagliate e gli orari di trasporto in 240 paesi;

prenotare hotel e trasporti mediante partner fidati;

scoprire anche mezzi alternativi come elicotteri, taxi sull’acqua e gondole.

Triplt, ecco come funziona

Con una buona valutazione dei clienti con dispositivi iOs e Android c’è Triplt. Si tratta di un’applicazione grazie alla quale si potranno pianificare i viaggi e tenere tutto sotto controllo senza alcuno stress.

Non appena si prenoterà un volo, un’automobile, un albergo o qualsiasi altra cosa legata alla propria vacanza, basterà infatti inoltrare una e-mail di conferma all’indirizzo che verrà indicato così da avere un itinerario completo con tutte le informazioni in ordine.

Sarà poi possibile sincronizzare Triplt Travel Planner al proprio calendario così da poter avere tutto aggiornato e condividere il proprio viaggio con parenti e amici. Tutti i dati del viaggio, saranno infatti raccolti in un posto unico e si potranno consultare anche se non si dispone della connessione internet in quel momento.

A Triplt si potranno poi aggiungere documenti utili come i file Pdf delle prenotazioni, i QrCode, le foto, le carte di imbarco, il passaporto digitale e molto altro. Inoltre se non si conoscono bene i posti nei quali ci si recherà, la app aiuterà fornendo:

delle mappe su Google Maps o Apple Maps;

indicazioni per trovare bancomat, parcheggi, ristoranti e altri servizi vicini a dove ci si trova;

indicazioni per potersi spostare da un punto all’altro, ad esempio dall’aeroporto all’albergo.

Queste sono le funzionalità offerte per la versione gratuita.

Come funziona Hopper

Tra le migliori app per prenotare, voli, auto ed hotel c’è inoltre Hopper, disponibile sia per iOs che per Android.

Uno dei punti di forza di Hopper è quello di prevedere l’andamento dei prezzi. Riesce infatti a fornire con anticipo indicazioni su quando il prezzo di un volo o di un albergo scenderà o salirà. Basterà inserire la destinazione e l’app avviserà con una notifica se conviene aspettare o se è il momento giusto per effettuare l’acquisto.

Offre inoltre un calendario colorato con i giorni più economici per partire e se non si è sicuri dà anche la possibilità di bloccare il prezzo. In questo modo anche se il costo dovesse aumentare, si pagherà comunque il prezzo bloccato. Nel caso in cui quest’ultimo dovesse scendere, invece, si potrà fruire del costo più basso.

Hopper dà anche la possibilità di ricevere crediti da utilizzare per viaggi futuri e risparmiare. Inoltre, propone degli sconti riservati su destinazioni selezionate che si potranno visionare soltanto dalla app.

Si possono infine attivare delle opzioni grazie alle quali si potranno cambiare le date o chidere dei rimborsi con una flessibilità maggiore.

Kayak

Votata molto bene dagli utenti c’è anche l’app Kayak che, oltre ad aiutare a trovare voli, auto a noleggio, case vacanza e hotel in modo semplice e veloce:

verifica che il prezzo trovato è il migliore;

trova il volo giusto confrontandolo su centinaia di siti, si possono usare anche filtri per scegliere ad esempio l’orario o la compagnia aerea;

dà la possibilità di noleggiare le auto non soltanto dalle agenzie;

dà la possibilità di restare aggiornati sui prezzi;

dà la possibilità di effettuare una ricerca in base al proprio budget.

Prezzibenzina

L’applicazione PrezziBenzina è una delle migliori app per risparmiare su diesel e benzina. Mostra la mappa dei distributori dove i carburanti costano di meno.

La lista comprende non solo i nomi dei marchi più noti come Eni o Ip ma anche le cosiddette “pompe bianche” che sono quelle indipendenti che spesso hanno prezzi più bassi.

Le principali caratteristiche di quest’applicazione sono:

il filtro in base agli orari per cui se un distributore è chiuso non comparirà nella lista;

la possibilità di consultare i prezzi anche quando si è alla guida perché l’app è compatibile con Android Auto;

la navigazione semplice in quanto l’app si collegherà direttamente al proprio sistema di navigazione preferito come Google Maps;

i prezzi sempre aggiornati;

la possibilità di segnalare i prezzi dei carburanti e controllare le segnalazioni degli altri.

Traduttore vocal instant

Nel caso si vada in vacanza in un luogo nel quale non si parla italiano e non si ha dimestichezza con le lingue, si potrà utilizzare l’applicazione “Traduttore vocale instant” votata molto bene sia dagli utenti iOs che Android. Grazie a essa si potranno capire le altre lingue e farsi capire.

Le principali caratteristiche dell’app sono:

la traduzione in tempo reale mentre si parla nella lingua scelta;

la funzione “schermo diviso” quando si parla con qualcuno di lingua diversa dalla propria in quanto l’app tradurrà tutto in automatico;

la traduzione di parole o frasi scritte;

la possibilità di ascoltare lentamente la pronuncia.

Infine con Traduttore vocale Instant si otterà anche una traduzione, in un linguaggio più naturale, di frasi più lunghe grazie all’Intelligenza Artificiale.

Tiqets – Musei & Attrazioni

Tra le app più utili all’estero c’è Tiqets – Musei & Attrazioni, disponibile sia per Android che per iOs e votata benissimo dagli utenti.

Grazie ad essa è possibile visitare musei e luoghi famosi senza fare la fila per cui è perfetta per chi sta organizzando un viaggio o si trova già in vacanza e vuole prenotare all’ultimo minuto.

Con quest’app più nel dettaglio, è possibile:

acquistare biglietti che fanno entrare subito nel posto che si vuole visitare;

ricevere biglietti digitali che arrivano direttamente nel telefono senza dover stampare nulla;

effettuare pagamenti sicuri con tanti metodi diversi;

ricevere consigli, leggere recensioni e scoprire cosa visitare;

avere informazioni sugli orari, gli indirizzi e i dettagli.

L’app è attiva in molte città del mondo come Barcellona, Firenze, Roma, Parigi, Londra, Amsterda, Budapest, New York e tante altre.