Fonte: 123RF Intesa Sanpaolo finanzia Casillo

Intesa Sanpaolo ha finanziato il lancio di un nuovo prodotto dell’azienda di produzione di farine Casillo di Bari. Un investimento da 50 milioni di euro per un prodotto innovativo con benefici nutrizionali migliori rispetto alla concorrenza. Sarà commercializzato sia sotto forma di farina che come pasta e prodotti da forno.

Il nuovo prodotto, che si chiama Altograno, è frutto di una sperimentazione durata tre anni e che ha portato l’azienda a ottenere il finanziamento per il lancio a livello mondiale.

Intesa Sanpaolo finanzia Altograno di Casillo

Altograno sarà disponibile come farina negli scaffali dei supermercati della grande distribuzione in un mese. Per i prodotti derivati invece, bisognerà aspettarne almeno due. Il finanziamento di Intesa Sanpaolo è da 50 milioni di euro, assicurato dalla Garanzia Futuro di Sace. Sosterrà soprattutto le attività di export e il lancio del prodotto sul mercato globale, per aumentare la possibile clientela.

Nel dettaglio, Altograno è una farina fortificata che viene ottenuta dal germe di grano, attraverso un particolare metodo brevettato da Casillo, la lavorazione Circolare. Per perfezionarlo ci sono voluti tre anni di ricerca, e il risultato è stato una farina con valori nutrizionali nettamente diversi da quelle tradizionali. Altograno ha infatti il 40% in più di fibre e proteine e il 50% di glutine e carboidrati in meno dei principali prodotti concorrenti.

La sperimentazione che ha portato a ottenere Altograno è stata portata avanti grazie al contributo della divisione interna Casillo NexGen. Nella sede della divisione a Corato, nel Barese, verrà anche prodotto il nuovo sfarinato che arriverà sugli scaffali dei supermercati non solo italiani, ma anche esteri. La stessa divisione ha anche lavorato allo sviluppo di un altro prodotto ricavato dal germe di grano, l’olio Germolio.

La sinergia tra Casillo e Intesa Sanpaolo

Casillo è una food company italiana con 400 dipendenti, 14 impianti in tutta Italia e un fatturato che nel 2023 ha raggiunto 1,7 miliardi di euro. La sinergia con Intesa Sanpaolo, che ha finanziato la commercializzazione internazionale di Altograno, è importante per la società per espandersi ulteriormente anche all’estero, come ha spiegato anche il presidente e amministratore delegato della società Francesco Casillo.

“Il finanziamento che Intesa Sanpaolo ha approvato a Casillo è un tassello fondamentale all’interno della nostra strategia di proiezione internazionale. L’obiettivo è quello di confermare la nostra leadership nel settore del trading di grano ed esportare il nostro know-how d’eccellenza in termini di innovazione nel settore food” ha dichiarato il presidente della società.

Anche l’istituto di credito ha sottolineato come questo investimento sia strategico in quanto favorisce: “il posizionamento competitivo del nostro Paese nel quadro del mercato internazionale del grano, con ricadute significative lungo l’intera filiera di produzione e vendita di farine”, come ha dichiarato Massimiliano Cattozzi, responsabile direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo.