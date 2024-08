Gli esperti nella vendita e noleggio di piattaforme aeree

Scopri il Gruppo Leader Piattaforme aeree e la sicurezza e l'efficienza della scala da lavoro IXOLIFT, certificata Atex (EX), dedicata ai lavoratori in quota

Fonte: Gruppo Leader Piattaforme Scala regolabile Ixolift

Il Gruppo Leader Piattaforme è un’impresa con più di 35 anni nella vendita e nel noleggio di piattaforme aeree e apparecchi di sollevamento. Situata a Reggio Emilia, offre ai suoi clienti soluzioni innovative di alta qualità, con l’obiettivo di fornire non semplici prodotti, ma competenze, assistenza ed esperienza. Nel suo punto vendita e noleggio si trovano prodotti di alto livello e uno staff specializzato, pronto a dare consigli sulla base della propria esperienza, proponendo soluzioni adatte a ogni esigenza del cliente. Gli esperti sono continuamente aggiornati e preparati, pronti a fornire tutto il supporto necessario per operare in quota, rimanendo sempre in sicurezza.

IXOLIFT: la scala da lavoro regolabile

Tra i prodotti di punta del Gruppo Leader Piattaforme aeree vi è sicuramente IXOLIFT, la scala da lavoro telescopica, regolabile, a impatto 0 e certificata Atex (EX). Una vera garanzia sia per chi vende, sia per chi acquista. La certificazione Atex (EX) attesta che IXOLIFT è conforme alle direttive europee ATEX 2014/34/UE e EN 13463-5:2019, che definiscono i requisiti essenziali di sicurezza e salute per le attrezzature destinate all’uso in atmosfere esplosive. In parole semplici, questo significa che IXOLIFT può essere utilizzata in sicurezza in ambienti dove vi è il rischio di esplosioni di gas, vapori o polveri combustibili. Pertanto, la certificazione Atex (EX) garantisce che i prodotti siano conformi alle normative europee per l’uso in ambienti potenzialmente esplosivi. Atex (EX) è infatti l’acronimo di “ATmosphere EXplosive” e si riferisce a direttive che regolano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione di esplosioni in ambienti industriali. Le direttive principali sono:

Direttiva 1999/92/CE: riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambienti con rischio di esplosione. Richiede ai datori di lavoro di adottare misure preventive e di gestione del rischio. Direttiva 2014/34/UE: si focalizza sulla sicurezza degli apparecchi destinati ad ambienti esplosivi, definendo obblighi di valutazione dei rischi, certificazione e marcatura CE per i produttori.

Lavoro in quota e sicurezza

Lavorare in quota può essere molto pericoloso, ma con strumenti efficienti e ben collaudati, il rischio può essere notevolmente ridotto. IXOLIFT, la scala da lavoro innovativa del Gruppo Leader Piattaforme aeree, rappresenta una soluzione rivoluzionaria in questo campo. Secondo i dati forniti dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), circa il 10% degli incidenti sul lavoro in Italia coinvolge l’uso di ponteggi e piattaforme elevatrici. Questi incidenti spesso sono causati da attrezzature di scarsa qualità o da errori nella loro manutenzione e utilizzo. In particolare, l’INAIL ha segnalato un aumento degli incidenti gravi e fatali nei cantieri edili, dove la qualità dei ponteggi e delle piattaforme può fare la differenza tra la sicurezza e il rischio.

IXOLIFT è progettata per garantire la massima sicurezza all’operatore

La sua struttura robusta e stabile, conforme alle più severe normative di sicurezza, offre una piattaforma di lavoro solida e confortevole. Il sistema antiscivolo e il guardrail di protezione garantiscono una presa sicura anche in condizioni di lavoro difficili. Inoltre, è sinonimo di efficienza, poiché consente di lavorare in modo più comodo, riducendo i tempi di lavoro e la fatica. La sua leggerezza e il design compatto la rendono facile da trasportare e da utilizzare anche in spazi piccoli e ristretti. L’altezza regolabile permette di raggiungere comodamente qualsiasi punto di lavoro fino a 4 metri di altezza. IXOLIFT è una scala versatile che può essere utilizzata in tutte le situazioni di lavoro, come manutenzioni, installazioni, lavori di pulizia e pittura. La sua praticità la rende ideale per professionisti di vari settori, tra cui elettricisti, idraulici, imbianchini e manutentori. IXOLIFT riduce significativamente il rischio di incidenti e infortuni sul lavoro e aumenta la produttività, poiché consente di lavorare più velocemente e con meno fatica. Questo elimina la necessità di utilizzare ponteggi o piattaforme elevatrici molto costose, evitando costi inutili.

La scala da lavoro ideale per chiunque lavori in quota

IXOLIFT si posiziona come la scala da lavoro più completa e sicura sul mercato, offrendo agli operatori la massima protezione in qualsiasi ambiente di lavoro. La sua combinazione di sicurezza, efficienza e versatilità la rende uno strumento indispensabile per professionisti di vari settori. Se stai cercando una soluzione per migliorare la sicurezza e l’efficienza dei tuoi lavori in quota, IXOLIFT è la risposta che fa per te.

Il modello IXOLIFT X400 INOX, con un’altezza di lavoro fino a 4 metri, è altamente performante in numerose situazioni e interventi. La sua forma ergonomica la rende molto facile e sicura da usare e l’acciaio inossidabile le conferisce resistenza alla corrosione e all’usura. Inoltre, l’acciaio inossidabile rende IXOLIFT altamente resistente agli agenti atmosferici come pioggia, umidità e aria salina; oltre a resistere alla corrosione chimica causata da acidi, alcali e sali.

IXOLIFT è dotata di freni antislittamento brevettati, i quali funzionano attivandosi automaticamente quando la scala viene posizionata e caricata con il peso dell’utente. Riducono significativamente il rischio di cadute dovute al movimento improvviso o allo scivolamento della scala. Inoltre, migliorano la stabilità delle scale su superfici scivolose o irregolari, come pavimenti bagnati o superfici lisce. Essi sono anche importanti per conformarsi alle normative di sicurezza sul lavoro, che spesso richiedono misure preventive per evitare incidenti.

In un momento storico dove la sostenibilità è una qualità fondamentale per ogni azienda, IXOLIFT si differenzia perché è: ecologica, senza olio idraulico, non richiede manutenzione e rispetta l’uomo e l’ambiente. Non necessita di energia elettrica supplementare come batterie, utilizzate da altre piattaforme. Presenta un meccanismo brevettato con molle a gas, facile da usare. Le molle a gas servono a facilitare il movimento di apertura e chiusura della scala, oltre a stabilizzarla durante l’uso. Quando una scala è dotata di molle a gas, l’utente può facilmente sollevarla o abbassarla con uno sforzo minimo, poiché le molle assorbono parte del peso della scala. Questo meccanismo è particolarmente utile per scale di grandi dimensioni o per scale pesanti, riducendo il rischio di lesioni durante la manipolazione.

La scala da lavoro IXOLIFT, certificata Atex (EX), rappresenta una delle migliori soluzioni sul mercato per sicurezza, efficienza e versatilità, ideale per attività specialistiche di vari settori: farmaceutico, chimico, alimentare, sanitario e turistico. Scegliere Gruppo Leader Piattaforme aeree significa affidarsi a un partner fidato per operare in sicurezza e con successo.