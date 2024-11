I trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni di gas serra, con il 91% dell'energia per il trasporto motorizzato derivante da combustibili fossili

Nel 2012 ottiene l’iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti. Dal 2015 lavora come giornalista freelance occupandosi di tematiche ambientali.

Fonte: 123RF I trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni di gas serra, con il 91% dell'energia per il trasporto motorizzato derivante da combustibili fossili

Riconoscendo il ruolo cruciale di sistemi di trasporto sicuri, accessibili e sostenibili nel favorire una crescita economica equa e sostenibile, migliorare il benessere sociale delle comunità e rafforzare la cooperazione internazionale e il commercio tra i paesi, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 26 novembre come “Giornata mondiale dei trasporti sostenibili”, arrivata quest’anno alla seconda edizione.

Giornata Mondiale del Trasporto Sostenibile, un passo verso un futuro più verde

Con la Risoluzione A/RES/77/286, adottata il 31 maggio 2023, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 26 novembre come Giornata mondiale del trasporto sostenibile (World Sustainable Transport Day, WSTD). Questo evento annuale è dedicato a promuovere un settore dei trasporti più rispettoso dell’ambiente, socialmente inclusivo e orientato alla sostenibilità.

La Risoluzione evidenzia il ruolo cruciale di un sistema di trasporto intermodale integrato per migliorare la connettività globale e ridurre l’impatto ambientale. L’implementazione di un tale sistema passa attraverso:

Scambio di migliori pratiche per sviluppare infrastrutture come autostrade, ferrovie, porti e aree di trasferimento modale, creando una rete interconnessa e accessibile;

per sviluppare infrastrutture come autostrade, ferrovie, porti e aree di trasferimento modale, creando una rete interconnessa e accessibile; Riduzione del consumo di risorse , progettando infrastrutture che minimizzino l’uso di energia, suolo e altre risorse naturali;

, progettando infrastrutture che minimizzino l’uso di energia, suolo e altre risorse naturali; Taglio delle emissioni di gas serra e di altre sostanze inquinanti, garantendo un contributo positivo al clima e alla società.

La Giornata mondiale del trasporto sostenibile rappresenta un’occasione per stimolare la collaborazione internazionale e il dialogo tra i settori pubblico e privato, puntando a infrastrutture di trasporto più resilienti, affidabili e sostenibili. Questo approccio multidimensionale non solo migliora la qualità dei trasporti, ma contribuisce a obiettivi cruciali come la lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione delle disuguaglianze sociali.

Le nostre scelte di trasporto fanno la differenza

Il tema della Giornata Mondiale del Trasporto Sostenibile 2024, “Guidare il passaggio verso un trasporto più verde“, ci invita a riflettere sul nostro impatto ambientale legato agli spostamenti quotidiani. Le scelte che facciamo ogni giorno, dal prendere l’auto al volare in aereo, hanno un impatto significativo sulle emissioni di carbonio e, di conseguenza, sul cambiamento climatico.

Il settore dei trasporti è, infatti, uno dei maggiori responsabili dell’inquinamento atmosferico a livello globale. L’uso massiccio di combustibili fossili da parte di automobili, aerei e altri mezzi di trasporto produce ingenti quantità di anidride carbonica, il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale.

Per limitare l’aumento della temperatura media globale e preservare il nostro pianeta, è fondamentale ridurre drasticamente le emissioni di gas serra. Gli esperti stimano che le emissioni medie annue di carbonio per persona debbano scendere da 6,3 tonnellate nel 2020 a 2,1 tonnellate entro il 2030.

Come possiamo contribuire a questo cambiamento:

Scegliere modalità di trasporto sostenibili: preferire i trasporti pubblici, la bicicletta o i mezzi di micromobilità elettrica per gli spostamenti brevi;

preferire i trasporti pubblici, la bicicletta o i mezzi di micromobilità elettrica per gli spostamenti brevi; Ridurre l’uso dell’auto privata: condividere l’auto, utilizzare il carpooling o il bike sharing;

condividere l’auto, utilizzare il carpooling o il bike sharing; Ottimizzare i viaggi: pianificare gli spostamenti in modo efficiente, evitando viaggi inutili;

pianificare gli spostamenti in modo efficiente, evitando viaggi inutili; Volare meno: limitare i viaggi in aereo, soprattutto quelli a lunga percorrenza, e preferire altri mezzi di trasporto quando possibile.

Scegliendo di adottare comportamenti più sostenibili nei nostri spostamenti quotidiani, possiamo contribuire a costruire un futuro migliore per noi e per le generazioni future.

Il trasporto come elemento strategico e sfida globale

Come sottolineato dalle Nazioni Unite, il trasporto rappresenta un pilastro fondamentale per promuovere la connettività globale, incentivare il commercio, sostenere la crescita economica e creare nuove opportunità di lavoro. Tuttavia, il settore dei trasporti è anche una delle principali fonti di emissioni di gas serra.

Attualmente, i trasporti sono responsabili di circa il 25% delle emissioni globali di gas serra, evidenziando il loro impatto significativo sul cambiamento climatico. Inoltre, il 91% dell’energia consumata nel trasporto motorizzato via terra, mare e aria proviene da combustibili fossili, rendendo il settore particolarmente complesso da decarbonizzare.

Sfide e opportunità verso la sostenibilità

La necessità di affrontare questi problemi è al centro delle iniziative globali per un trasporto sostenibile. Ridurre le emissioni di carbonio nel settore dei trasporti è essenziale per conseguire obiettivi più ampi di sviluppo sostenibile, quali:

Migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane, con benefici diretti per la salute pubblica;

nelle aree urbane, con benefici diretti per la salute pubblica; Incentivare l’uso di energie rinnovabili e tecnologie pulite nei mezzi di trasporto;

e tecnologie pulite nei mezzi di trasporto; Promuovere infrastrutture resilienti e green, come reti di trasporto intermodale e veicoli a basse emissioni.

La Giornata mondiale dei trasporti sostenibili invita ogni anno a riflettere sul delicato equilibrio tra le opportunità offerte dal trasporto come motore di sviluppo e i suoi costi ambientali e sociali. Adottare soluzioni sostenibili in questo settore rappresenta non solo un atto di responsabilità globale, ma anche un passo concreto verso un futuro più verde e inclusivo.

La cooperazione come leva per una rete di trasporti efficiente e sostenibile

L’Assemblea delle Nazioni Unite ha evidenziato l’importanza di una cooperazione globale per migliorare la connettività dei trasporti attraverso lo sviluppo di sistemi intermodali integrati. Questi sistemi puntano a ottimizzare la sinergia tra diversi mezzi di trasporto, garantendo efficienza e sostenibilità.

Le strategie proposte includono:

Scambio di buone pratiche per migliorare lo sviluppo di infrastrutture come autostrade, strade, ferrovie, vie navigabili, aeroporti e porti interconnessi;

per migliorare lo sviluppo di infrastrutture come autostrade, strade, ferrovie, vie navigabili, aeroporti e porti interconnessi; Costruzione di infrastrutture sostenibili , con l’obiettivo di minimizzare il consumo di risorse come energia e terra;

, con l’obiettivo di minimizzare il consumo di risorse come energia e terra; Riduzione delle emissioni inquinanti , inclusi gas serra e sostanze dannose per l’ozono, garantendo un impatto positivo sull’ambiente e sulla società;

, inclusi gas serra e sostanze dannose per l’ozono, garantendo un impatto positivo sull’ambiente e sulla società; Investimenti in infrastrutture resilienti e affidabili, capaci di affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e alle crescenti esigenze della mobilità globale.

Adottare un approccio sostenibile nel settore dei trasporti non solo migliora la qualità della vita delle persone, ma sostiene anche un modello di sviluppo che valorizza il rispetto per l’ambiente e promuove la coesione sociale.

Scelte di trasporto sostenibile, come ridurre l’impatto ambientale

Le emissioni di carbonio legate ai trasporti rappresentano una delle principali cause del cambiamento climatico. Adottare comportamenti di mobilità più sostenibili può contribuire significativamente alla riduzione dell’impronta ecologica individuale e collettiva. Di seguito sono riportate alcune azioni che possono essere intraprese per ridurre l’impatto ambientale delle scelte di trasporto: