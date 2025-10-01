Edilizia e green building materials, entro il 2030 il futuro si costruirà in verde

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Una volta erano i grattacieli a raccontare la modernità delle città. Oggi il vero simbolo del futuro non è l’altezza di un edificio, ma il materiale con cui viene costruito. L’edilizia, responsabile di quasi il 40% delle emissioni globali di CO₂, si trova davanti a un bivio storico: innovare radicalmente o rischiare l’irrilevanza. Normative più severe, investitori sempre più esigenti e consumatori attenti stanno ridisegnando il mercato. Il messaggio è chiaro: entro il 2030 il futuro si costruirà in verde e chi non sarà pronto resterà fuori dal gioco.

Dal cemento al legno: il mercato che cambia pelle

Il mercato dei green building materials è già in trasformazione e, secondo le stime, entro il 2030 raggiungerà volumi miliardari con una crescita annua superiore al 10%. Non si tratta solo di cifre: è un cambio culturale che investe l’intero settore.

Materiali che un tempo sembravano soluzioni di nicchia — come cemento a basse emissioni, acciaio riciclato, legno ingegnerizzato o isolanti naturali — stanno diventando sempre più comuni nei grandi progetti urbani. Le gare d’appalto pubbliche premiano chi integra criteri di sostenibilità, mentre i fondi immobiliari globali iniziano a valutare i portafogli anche sulla base dell’impronta climatica degli edifici.

Oggi, un progetto edilizio che non incorpora materiali certificati rischia di essere percepito non solo come obsoleto, ma come un asset finanziario fragile.

Cosa rende “green” un materiale?

Un materiale può essere definito sostenibile se:

riduce drasticamente le emissioni nella fase di produzione

proviene da fonti rinnovabili o da processi di riciclo

migliora le prestazioni energetiche dell’edificio (es. isolanti naturali)

è durevole e a bassa manutenzione

può essere riciclato o riutilizzato a fine vita. La chiave è la logica “life cycle”: non basta produrre meno emissioni, bisogna guardare all’intero ciclo di vita del materiale.

Le normative: quando lo Stato diventa architetto

Le regole stanno diventando il principale acceleratore della transizione. L’Europa ha introdotto il pacchetto Fit for 55 e la nuova Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD), che prevede standard severissimi: dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni quasi zero e le ristrutturazioni dovranno rispettare parametri di efficienza energetica molto più rigidi.

Negli Stati Uniti, l’Inflation Reduction Act ha messo sul tavolo incentivi e sgravi fiscali che stanno già trasformando il mercato. Stati come la California o New York hanno anticipato norme che obbligano all’utilizzo di materiali certificati low-carbon nei progetti pubblici.

Anche in Asia le maglie si stringono. La Cina, con il suo piano di urbanizzazione massiccia, ha iniziato a introdurre standard obbligatori per ridurre l’intensità energetica degli edifici urbani. Giappone e Corea del Sud, da parte loro, spingono su certificazioni ambientali avanzate e su modelli edilizi integrati con le smart city.

Il messaggio delle normative è inequivocabile: non si tratta più di “best practice”, ma di requisiti minimi per operare sul mercato.

Strategie aziendali: innovare o scomparire

Per le aziende dell’edilizia e dei materiali, l’urgenza climatica è diventata una sfida di sopravvivenza. I colossi del cemento stanno investendo miliardi in programmi di R&D per materiali carbon neutral: calcestruzzi che incorporano CO₂ catturata dall’atmosfera o leganti alternativi in grado di ridurre fino al 70% le emissioni rispetto ai processi tradizionali.

Allo stesso tempo, si affermano strategie di circular economy: il riuso dei rifiuti da demolizione come materia prima secondaria, la rigenerazione di componenti edilizi per prolungarne la vita, sistemi modulari progettati per essere smontati e riciclati.

Un ruolo crescente lo gioca anche la digitalizzazione: piattaforme di Building Information Modeling (BIM) integrate con dati ambientali consentono di simulare il ciclo di vita di ogni materiale, offrendo a progettisti e ingegneri strumenti per ottimizzare non solo costi e tempi, ma anche impatto climatico.

Circular economy in edilizia

Demolizione selettiva : smontare edifici pezzo per pezzo per riutilizzare materiali

: smontare edifici pezzo per pezzo per riutilizzare materiali Prefabbricati modulari : componenti progettati per essere riutilizzati

: componenti progettati per essere riutilizzati Urban mining: recupero di materie prime da edifici dismessi. La logica è trasformare i cantieri da produttori di rifiuti a generatori di risorse.

La pressione degli investitori: la sostenibilità come nuovo rating

La finanza sta giocando un ruolo cruciale. I grandi fondi immobiliari e gli investitori istituzionali chiedono oggi report ESG dettagliati, certificazioni e metriche standardizzate sull’impronta climatica. La sostenibilità è diventata una forma di nuovo rating: influenza il costo del capitale, l’accesso a bandi pubblici e la competitività sui mercati internazionali.

Per un’azienda, non dimostrare un piano credibile di decarbonizzazione significa rischiare esclusione da progetti strategici o pagare tassi più alti sui prestiti. Non è solo questione di reputazione: è questione di sopravvivenza economica.

2030: il decennio in cui il settore si gioca tutto

Il settore edilizio è stato storicamente lento nell’innovazione, ma oggi non ha alternative. Le scelte compiute entro il 2030 determineranno la traiettoria delle emissioni urbane per decenni a venire. Le città del futuro saranno giudicate non tanto dai loro skyline, ma dalla capacità dei loro edifici di risparmiare energia, ridurre emissioni e rigenerare risorse.

La partita si gioca su tre tavoli: innovazione tecnologica, normative e capitale finanziario. Solo dove questi tre fattori riusciranno a dialogare nasceranno ecosistemi edilizi capaci di sostenere la transizione climatica.

Costruire città nuove, non solo nuovi edifici

La transizione non riguarda solo materiali e normative: è una questione di visione. Costruire in verde significa ripensare il rapporto tra edifici e comunità, tra città e pianeta. Significa passare da un’idea di sviluppo verticale — fatta di metri cubi e metri quadri — a una logica circolare, in cui ogni cantiere diventa parte di un ciclo rigenerativo più ampio.

Il 2030 segnerà un punto di non ritorno. O l’edilizia saprà reinventarsi come settore a basse emissioni, resiliente e integrato con la natura, oppure rischierà di diventare l’anello debole della transizione climatica. Il futuro delle città non sarà scritto dall’altezza dei grattacieli, ma dalla loro capacità di essere vivi, sostenibili e capaci di restituire più di quanto consumano.

E la vera domanda è già sul tavolo: saremo in grado di costruire fondamenta nuove per un mondo che cambia, o continueremo ad alzare muri vecchi in un pianeta che non può più permetterseli?