Un nuovo studio spiega come riciclare “bene” la plastica

Secondo gli scienziati, il processo di catalisi è particolarmente efficiente per i prodotti in polietilene a bassa densità, come la resina, le pellicole, le bottiglie e i prodotti in polipropilene. Tuttavia, per le plastiche con densità più elevate, è necessario un pre-trattamento per rompere i legami molecolari. L’obiettivo finale è quello di rendere l’utilizzo ciclico e continuativo delle plastiche più economico e conveniente, piuttosto che considerarle prodotti usa e getta, per risolvere il problema dei rifiuti di plastica nell’ambiente a lungo termine. Secondo Lercher, questa prospettiva è possibile e raggiungibile.

L’importanza del pre-trattamento

Come già accennato, secondo gli scienziati, il pre-trattamento è essenziale per le plastiche ad alta densità. Questa fase iniziale rompe i legami molecolari della plastica e rende possibile l’azione del catalizzatore. Il pre-trattamento richiede il controllo accurato di temperatura, pressione e tempo di reazione. Inoltre, i reagenti utilizzati devono essere attentamente selezionati per minimizzare gli effetti collaterali sulle molecole di plastica. Nonostante la complessità di questa fase, i risultati dimostrano che è possibile convertire anche le plastiche ad alta densità in prodotti chimici di valore.

In questo modo, la catalisi può essere applicata a una vasta gamma di materiali plastici, creando nuove opportunità per l’economia circolare. Ad esempio, i prodotti chimici ottenuti dal processo di catalisi possono essere utilizzati come materia prima per la produzione di nuovi prodotti, riducendo così la dipendenza dalla materia vergine.

Catalisi per la riduzione dei rifiuti di plastica: l’importanza della scala

Mentre gli scienziati hanno dimostrato la fattibilità della catalisi nella riduzione dei rifiuti di plastica, è fondamentale sviluppare una soluzione a scala industriale per affrontare il problema a livello globale.

Per questo motivo, il passaggio dalla ricerca di laboratorio all’applicazione industriale richiede ulteriori studi sull’ottimizzazione dei processi, sulla stabilità del catalizzatore e sulla selezione dei materiali più idonei. Inoltre, la sicurezza e l’impatto ambientale devono essere tenuti in considerazione durante l’implementazione su vasta scala.

Tuttavia, con la crescente pressione sui produttori di plastica per ridurre la quantità di rifiuti prodotti, la catalisi offre una soluzione promettente per la transizione verso un’economia circolare. Sulla base dei risultati attuali, la catalisi può essere utilizzata per trasformare i rifiuti di plastica in prodotti chimici di valore, riducendo l’accumulo di rifiuti e creando nuove opportunità per il recupero delle risorse.