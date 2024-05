Condominio, le regole per vivere e sopravvivere (in pace). Scarica l’ebook

Quali sono le regole principali che ogni condomino dovrebbe rispettare per vivere in pace e armonia con i propri vicini di casa

Fonte: 123RF

In un condominio esistono regole non scritte che, se rispettate, possono fare la differenza e garantire la serenità e la buona convivenza col vicinato. Ma vivere in un condominio significa anche rispettare un certo numero di regole dettate a norma di legge che riguardano ad esempio i rumori, la gestione degli spazi comuni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ripartizione delle spese condominiali e la gestione degli animali domestici.

Le liti condominiali sono infatti proverbialmente comuni e spesso conducono nelle aule di tribunale, anche se dal 2022 sembra che stiano crescendo le risoluzioni in arbitrato. È quindi di grande importanza, quando si va a vivere in un condominio, conoscere i regolamenti e le migliori prassi per raggiungere e mantenere un rapporto di armonia con il vicinato.

In questo ebook vi spieghiamo cos’è un condominio, quali sono le regole da rispettare e perché è importante il ruolo dell’amministratore condominiale.

Registrati per continuare a leggere questo eBook Iscriviti Hai già un profilo su QuiFinanza? Accedi