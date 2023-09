L’Intelligenza Emotiva per la sostenibilità: personale, sociale, ambientale

Fonte: 123RF

L’esigenza di una crescita sostenibile ha iniziato a prendere forma all’inizio degli anni ’70 quando abbiamo preso coscienza del fatto che il modello di sviluppo tradizionale avrebbe causato un collasso nel lungo periodo. Da quel momento in poi il dibattito pubblico si è riempito di discussioni in merito al tema della sostenibilità. E così, i nuovi modelli di sviluppo che comprendono la sostenibilità hanno fondato le loro basi sul rispetto per il futuro partendo da una definizione concisa e ricca di prosperità: “assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”.

A distanza di anni, tuttavia, a che punto ci troviamo? Siamo veramente in un periodo storico in cui la sostenibilità come valore indirizza le nostre scelte? Se da un lato, questo senso di urgenza che sta sempre più emergendo è linfa vitale per prendere in considerazione seriamente la questione (ambientale in particolare, ma non solo), dall’altro sappiamo benissimo che ciò comporta un cambiamento radicale delle nostre abitudini, del nostro modo di vivere. Non basta più affidarsi a riforme sistemiche e istituzionali: avere una strategia supporta senz’altro le nostre scelte perché forniscono struttura e direzione ma è altrettanto importante soffermarci sul fatto che obiettivi e processi non generano un cambiamento se noi, come singoli individui, non lo abbracciamo inserendolo all’interno della nostra quotidianità.

Ma come possiamo prepararci e aprirci a questo tipo di cambiamento, così fuggevole e talvolta impercettibile se non ci soffermiamo a vedere e constatarne le conseguenze? Come possiamo sfruttare le nostre risorse creando valore ambientale e sociale? Come possiamo articolare una visione concreta per sostenerci e fare squadra in funzione di una vera e propria svolta? Il cambiamento verso una realtà sostenibile sembra già in atto ma ancora oggi fatichiamo a focalizzarci sulle strategie adatte da mettere in pratica e, soprattutto, a vedere i risultati. Per questo l’Intelligenza Emotiva diventa una risorsa chiave, capace di farci vedere una strada diversa rispetto a quella che percorriamo normalmente. Attraverso la saggezza delle nostre emozioni, ognuno di noi ha un’enorme potenzialità di poter incidere verso questo cambiamento ma, affinché questo accada, dobbiamo comprenderne la portata non solo da un punto di vista tecnico e razionale, ma anche attraverso una lente emotiva. E tutto parte necessariamente da noi.

