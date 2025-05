Fonte: IPA Grande innovazione per il trasporto merci su gomma: diventa più sostenibile grazie all'idrogeno.

Due case automobilistiche hanno annunciato una partnership per la produzione di camion a idrogeno e autonomi. Il progetto dovrebbe svilupparsi inizialmente in California, una delle zone più trafficate degli Stati Uniti per quanto riguarda lo spostamento di merci su gomma, rendendolo più sostenibile, per poi essere esteso anche ad altri Paesi.

L’obiettivo non è solo quello di mostrare la possibilità pratica di un mezzo simile, ma di creare uno sviluppo modulare che parta dalle aree più trafficate per raggiungere quelle periferiche, facendo concorrenza ai camion tradizionali con una tecnologia a emissioni zero al momento del consumo.

Idrogeno e IA per cambiare il trasporto merci

La collaborazione tra Hyundai e Plus si basa sul camion a idrogeno Xcient Fuel Cell della casa sudcoreana, che negli ultimi anni sta assumendo un ruolo di leadership nel trasporto merci su gomma a idrogeno. Il mezzo sarà combinato con l’intelligenza artificiale di Plus, SuperDrive, per ottenere una soluzione economica e al contempo sostenibile.

Tutto dovrebbe cominciare dalla California, uno dei corridoi logistici più trafficati di tutti gli Stati Uniti. Qui Hyundai è già presente con il progetto NorCal Zero, che impiega 30 camion Xcient Fuel Cell nei porti di Oakland e Richmond. In pochi anni questi mezzi hanno percorso già 280mila chilometri, dimostrando che la tecnologia a idrogeno ha un proprio ruolo nel trasporto merci.

Le sinergie tar Hyundai e Plus

Entrambe le aziende si sono dette entusiaste della partnership, come ha dichiarato Jim Park, Senior Vice President of Commercial Vehicle and Hydrogen Business Development di Hyundai Motor North America:

Hyundai crede in un futuro sostenibile alimentato da tecnologie avanzate a celle a combustibile. Attraverso la collaborazione con Plus, puntiamo a integrare capacità autonome nei nostri camion Xcient Fuel Cell e a fornire ai nostri clienti flotte ancora più sicure ed efficienti.

Viene spiegato anche che i camion a guida autonoma a celle a combustibile a idrogeno sono un passo importante verso un trasporto merci più sostenibile. Lo ha dichiarato David Liu, CEO e co-fondatore di Plus:

Combinando guida autonoma e zero emissioni allo scarico, stiamo gettando le basi per un sistema di trasporto più pulito ed efficiente, capace di rispondere sia alle esigenze attuali sia a quelle future” ha aggiunto.

La strategia modulare

L’approccio di Hyundai e Plus allo sviluppo del trasporto merci su mezzi a idrogeno sarà modulare. Inizierà da un solido blocco di partenza, in un’area come il corridoio della California, trafficata e ricca di opportunità per la logistica. Qui saranno installate le stazioni di rifornimento principali, che garantiranno di ridurre al minimo emissioni e tempi di rifornimento dei mezzi.

Una volta stabilita un’operazione sostenibile dal punto di vista economico, la rete verrà espansa in maniera progressiva. Sulle nuove rotte saranno installate altre stazioni di ricarica, che seguiranno la domanda di trasporti. Un approccio appunto modulare, che aggiunge nuove parti al progetto iniziale, per garantire efficienza e sostenibilità.