Feste sostenibili, i consigli per non sprecare

Fonte: 123RF Il decalogo con le buone regole da seguire in tema di sprechi alimentari e risparmio energetico per passare le festività natalizie all'insegna della sostenibilità

Durante le festività natalizie è possibile fare scelte sostenibili che non compromettano l’entusiasmo e lo spirito della festa, ma che allo stesso tempo rispettino l’ambiente. Dall’organizzazione dei pasti agli accorgimenti per risparmiare energia, ci sono molti modi per festeggiare in modo responsabile e rispettoso del pianeta.

Come contrastare gli sprechi alimentari

ENEA, attraverso la Divisione “Biotecnologie e agroindustria”, sta lavorando per sviluppare alimenti meno deperibili, processi di produzione più sostenibili, packaging biodegradabili, soluzioni per prevenire le frodi alimentari e nuovi materiali, integratori e nutraceutici ottenuti da scarti alimentari. Per affrontare efficacemente lo spreco alimentare, è importante individuare “buone pratiche di economia circolare” che permettano di individuare le lacune del sistema alimentare e le azioni da intraprendere per contrastare lo spreco. Tra queste:

pianificare il reale quantitativo di cibo necessario per un pasto medio, prestando attenzione a quanto cibo è ancora presente nel frigo; valutare durante la spesa le scadenze dei vari prodotti in modo da acquistare solo ciò che serve o ciò che può essere reimpiegato in seguito attenzione alle informazioni su tecnologie o ingredienti nelle etichette degli alimenti che aiutano a limitare lo spreco alimentare, ponendo in avanti nel frigo gli alimenti che scadono prima; prediligere i prodotti di stagione e quelli che hanno indicato il destino del packaging a fine ciclo per ridurre la porzione indifferenziata dell’immondizia; provvedere al condimento di cibi freschi o crudi solo al momento di servirli, in modo da conservarli per pasti successivi se non vengono consumati al momento; valutare al momento della raccolta degli avanzi la quantità di cibo che si può riutilizzare nei giorni successivi, invitando gli ospiti a portarne parte con sé o congelandoli prima che si deteriorino in confezioni di piccole dimensioni; utilizzare gli avanzi di cucina per creare nuove pietanze e utilizzare la frutta e la verdura troppo matura o “ammaccata” per preparare frullati, zuppe o dolci; collaborare con le iniziative locali contro lo spreco alimentare, donando il surplus alimentare alle onlus attive nella propria città; preferire cibi biologici in quanto prodotti con meno energia, meno emissioni di CO 2 in atmosfera e meno fertilizzanti e fitosanitari di sintesi; conferire gli avanzi di cibo e gli shopper biodegradabili nella raccolta dell’umido per trasformarli in compost.

La guida taglia consumi

ENEA si impegna a promuovere comportamenti sostenibili e a ridurre lo spreco energetico attraverso il Dipartimento di Efficienza Energetica. In questo ambito, ENEA supporta il Programma Nazionale di Informazione e Formazione “Italia in Classe A”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con l’obiettivo di promuovere la cultura del risparmio energetico. ENEA offre anche consigli pratici per risparmiare energia nella vita quotidiana. Tra questi: