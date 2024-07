Palazzi green, gli edifici sostenibili più alti e incredibili del mondo

Fonte: 123RF Edifici sostenibili più innovativi

Giardini verticali, pannelli solari, irrigazione delle piante con sistema di raccolta delle acqua piovane: ecco alcune delle principali caratteristiche degli edifici più sostenibili del mondo. L’obiettivo di queste costruzioni, come tutti immagineranno, è quello di rendere lo stile di vita più responsabile e ridurre l’impatto ambientale cambiando il modo di costruire. Grazie a essi, infatti, non solo si riduce l’inquinamento ma si abbattono i consumi. Tali edifici, inoltre, sono progettati per integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante e la scelta del design interno è fondamentale in quanto l’obiettivo finale è la sostenibilità. Ecco, dunque quali sono gli edifici sostenibili più alti e incredibili del mondo.

Cos’è l’architettura sostenibile

Si parla sempre più di architettura sostenibile, ma cos’è esattamente? Ebbene con tale termine si indica la progettazione di edifici in grado di minimizzare il loro impatto sull’ambiente mediante la combinazione di diversi elementi. In alcuni parti del mondo già è possibile ammirare edifici green ed il loro punto di forza è che integrano un design innovativo con l’efficienza energetica e il rispetto per l’ambiente. Creano, dunque, degli spazi vivibili riducendo l’impatto ecologico.

L’aspetto principale di tale architettura è poi l’utilizzo intelligente delle risorse naturali. Essa, infatti, per minimizzare il consumo dell’energia e dell’acqua, integra spesso sistemi di raccolta della pioggia, pannelli solari, finestre fotovoltaiche e tecnologie di isolamento all’avanguardia. Tali soluzioni contribuiscono al risparmio economico nel lungo tempo e inoltre riducono la dipendenza dai combustibili fossili.

Un altro dei pilastri di questo tipo di architettura è il design innovativo. Molti designer e architetti, infatti, studiano in continuazione nuove forme e materiali per creare non solo edifici sostenibili ma anche belli e in armonia con l’ambiente circostante. Il rispetto per il territorio lo si nota anche perché nella scelta dei materiali da costruzione, si prediligono quelli riciclati, locali e a basso impatto ambientale.

Un altro punto di forza, infine, è che tali costruzioni possono essere disassemblate in modo semplice e riciclate alla fine del ciclo di vita. Ciò ovviamente contribuisce a una maggiore sostenibilità.

I più alti e incredibili edifici sostenibili del mondo

Tra gli edifici sostenibili più alti e incredibili del mondo, ci sono meraviglie architettoniche che combinano design innovativo e tecnologie compatibili, ecco i principali:

Parkroyal Pickering che si ispira al ricco ambiente tropicale di Singapore. Il design di tale palazzo richiama le terrazze di riso mentre lungo la facciata sono stati creati dei giardini pensili che rendono l’edificio ancora più gradevole alla vista. La struttura è infatti ricca di una rigogliosa vegetazione che include anche piante tropicali e palme. Il punto di forza del Parkroyal Pickering sono proprio gli alberi perché contribuiscono a creare un ambiente più fresco, le loro chiome infatti forniscono ombra e riducono l’esposizione diretta alla luce del sole. Ciò aiuta a diminuire la temperatura delle superfici esterne riducendo anche il calore trasmesso all’interno dell’edificio. Completato nel 2013, è uno dei più alti di questa categoria, esattamente 89 metri;

The Edge è anch’esso uno degli edifici più sostenibili del mondo. Si tratta di un grattacielo di 40.000 metri quadri, ubicato ad Amsterdam e progettato dallo studio PLP Architecture. Ha anche ricevuto il punteggio massimo dal Building Reserach Establishment che è l’ente che valuta la sostenibilità degli edifici. Si tratta di un palazzo alto 100 metri che di certo non sarà il più bello del mondo ma è sicuramente uno dei più tecnologici esistenti. È in grado infatti di generare autonomamente elettricità e consta di un sistema geotermico chiamato “aquifer thermal energy storage system” installato sotto il terreno che riscalda e raffredda il palazzo quando la ventilazione naturale è insufficiente. In più, l’acqua piovana viene raccolta a riutilizzata per i servizi igienici e per l’irrigazione delle aree verdi;

Bosco Verticale a Milano che è un complesso ecocompatibile composto da un edificio di 11 piani destinato agli uffici e da due torri residenziali rispettivamente di 19 e 27 piani. La caratteristica che rende unici queste ultime sono i balconi ricchi di piante. Ciò crea un ecosistema autonomo perché la presenza delle piante e degli arbusti svolge non solo una funzione estetica ma contribuisce a ridurre i consumi energetici degli appartamenti, mantenendoli freschi in estate e caldi in inverno. La presenza delle piante, poi, aiuta a ridurre le emissioni di anidride carbonica e la presenza delle polveri sottili nell’aria;

Pearl River Tower che si trova a Canton in Cina. Si tratta di un edificio che si estende su una superficie di 214.000 metri quadrati, con un’altezza di 309 metri e 71 piani. È un grattacielo progettato per essere completamente autosufficiente dal punto di vista energetico in quanto impiega solo l’energia solare e geotermica per tutte le sue necessità operative;

One Central Park che si trova a Sydney in Australia. Tale grattacielo, alto 117 metri, è tra gli edifici più sostenibili grazie alla sua straordinaria parete di giardino verticale che copre il 50% della facciata. Quest’ultimo non solo impreziosisce il panorama urbano ma offre anche isolamento termico. Riduce, infatti, il consumo di energia e migliora la qualità dell’aria. I balconi sporgenti, infatti, proteggono chi ci abita dalla calura dell’estate mentre i pannelli solari posti sul tetto e il sistema di raccolta dell’acqua piovana contribuiscono alla sostenibilità complessiva dell’edificio.

I palazzi ecologici sono in forte crescita a livello mondiale

Gli edifici sostenibili su citati fanno parte della nuova tendenza globale di costruire nuovi palazzi green con l’obiettivo di preservare l’ambiente. Essi usano infatti idee moderne e materiali speciali grazie ai quali non solo sono belli a livello estetico ma aiutano a risparmiare energia.

Tra gli approcci innovativi adottati c’è l’integrazione dei giardini verticali nonché avanzati sistemi di riciclo dell’acqua piovana che migliorano il comfort dei residenti e riducono l’impronta ecologica degli edifici.

I palazzi green sono quindi una risposta concreta alla crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale. Utilizzano, infatti, tecnologie complesse come i sistemi fotovoltaici e i materiali isolanti ad alta efficienza energetica in modo tale da ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell’aria urbana. Inoltre impiegano strategie di progettazione bioclimatica e ottimizzano l’orientamento per sfruttare al meglio la luce del sole e il vento per ridurre al massimo il consumo di energia.