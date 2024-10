Green Deal Europeo, cosa prevede e le ultime novità

È stato sottoscritto per la prima volta nel 2019 e da allora ha subito modifiche aggiuntive. Ma che cos’è il Green Deal Europeo? Si tratta di un pacchetto di iniziative strategiche che ha l’obiettivo di portare l’Europa verso una transizione verde, per riuscire così a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e diventare il primo continente a impatto climatico zero. Vuole essere, insomma, la risposta europea alla crisi climatica.