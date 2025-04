Finanziamenti da 500mila a 5 milioni di euro per startup e imprese ma anche per enti di ricerca che svilupperanno progetti sull'idrogeno bio e i carburanti green

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: iStock Spettano fino a 5 milioni di euro grazie al nuovo bando per l'idrogeno bio.

In arrivo nuove opportunità per le imprese impegnate con la transizione energetica. Sono infatti stati stanziati 12 milioni per progetti su bioidrogeno e biocarburanti. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato un nuovo bando per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell’ambito della strategia Bioidrogeno e biocarburanti.

Gli obiettivi del bando

I progetti che verranno finanziati dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle Missioni Green Powered Future e Clean Hydrogen, pilastri dell’iniziativa Mission Innovation 2.0.

In particolare, i 12 milioni di euro messi sul tavolo dal governo Meloni puntano a sostenere soluzioni innovative in grado di:

favorire l’integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico nazionale;

migliorare la produzione e l’impiego di idrogeno verde;

sviluppare tecnologie e processi più sostenibili nei settori energetici emergenti.

Cosa sono bioidrogeno e biocarburanti

Il bioidrogeno, nello specifico, è null’altro che l’idrogeno green prodotto in maniera naturale. La produzione biologica di idrogeno è principalmente fatta in bioreattori ed è basata sulla produzione di idrogeno da parte di alcune alghe.

Le alghe, infatti (pochi lo sanno…), producono idrogeno in determinate condizioni. Si è scoperto nel lontano 1990 che, eliminando dalle alghe lo zolfo, queste smettevano di produrre ossigeno, smettendo di fare la normale fotosintesi, e iniziavano a produrre idrogeno. Da qui, l’idea di sviluppare l’idrogeno bio.

Per quanto riguarda invece i biocarburanti, sono combustibili prodotti da energie rinnovabili come (anche qui) alghe, piante e rifiuti organici, essenziali come alternative ai carburanti fossili e a impatto zero. In pratica, sono ottenuti da biomasse, cioè da materiali organici di origine vegetale o animale, che possono essere utilizzati appunto come fonte di energia. Possono essere liquidi, come nel caso del biodiesel e del bioetanolo, o gassosi, come il biometano.

Le aree coinvolte

Il bando mette l’accento in particolare su 4 ambiti:

sviluppo di processi innovativi per la produzione e/o purificazione di bioidrogeno e biocarburanti;

recupero e valorizzazione dei sottoprodotti generati durante questi processi;

distribuzione e utilizzo, cioè soluzioni per immettere il bioidrogeno nella rete del gas o per il suo impiego nella rete elettrica o termica;

logistica sostenibile, e quindi ottimizzazione delle filiere di approvvigionamento delle materie prime, che siano anche in grado di minimizzare l’impatto ambientale.

Chi può partecipare e quanto spetta

Possono presentare progetti sia le imprese, incluse le startup, sia i centri di ricerca, a patto che cooperino formando una rete di almeno 2 partner, con capofila un’impresa.

I contributi, che dovranno naturalmente rispettare le regole Ue sugli aiuti di Stato, prevedono un importo minimo di 500mila euro fino a un massimo di 5 milioni.

Quando e come presentare domanda

Le domande vanno presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea), Portale bandi, a partire dal 28 aprile alle ore 12. Per inviare la richiesta c’è tempo fino alla scadenza delle 12 del 12 giugno 2025.