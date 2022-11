È possibile un Black Friday sostenibile? Sì, vi diciamo come

Fonte: 123RF Nel 2021 il Black Friday ha prodotto 429mila tonnellate di CO2 immesse nell'atmosfera, The Green Side è il progetto nato per promuovere acquisti sostenibili

Novembre è diventato ormai uno dei mesi più importanti per il commercio; tra Cyber Monday, Black Friday e corsa anticipata ai regali di Natale si stima che 4 italiani su 5 saranno coinvolti nello shopping, per approfittare delle offerte e fare (o farsi) un regalo.

Ogni acquisto online genera una confezione per la spedizione, che nella maggioranza dei casi è composta da carta e cartone. Solo nel 2021, il 52% degli italiani (quasi 23 milioni) ha comprato o venduto oggetti usati. Considerando che ogni italiano spedisce in media un pacco, con una scatola standard del peso di 545 grammi, si stima che in totale siano stati smaltiti 12mila tonnellate di cartone provenienti da packaging di acquisti di seconda mano effettuati online.

Partendo da questa consapevolezza, nasce la partnership tra Subito e Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Uniti nell’intento di promuovere il lato verde degli acquisti grazie a consigli e suggerimenti raccolti nel progetto The Green Side, live da novembre.

Il progetto The Green Side

Subito e Comieco, uniti dal pensiero comune che un Black Friday conveniente e sostenibile sia possibile, hanno creato il progetto The Green Side. Un progetto che promuove un approccio sostenibile all’acquisto. Grazie agli oggetti pre-loved, green per loro natura e spesso vantaggiosi anche per il portafoglio, e a consigli e suggerimenti per scegliere di acquistare in modo sostenibile.

The Green Side è uno spazio interattivo, ricco di suggerimenti per scegliere la via più sostenibile agli acquisti, approfittando degli affari ma con più consapevolezza. Informatica, Videogiochi&Console ma anche Arredamento, Abbigliamento sportivo e tante altre categorie di prodotti particolarmente ricercati in questo periodo, dove trovare spunti per passare al “lato verde” degli acquisti.

Grazie ai suggerimenti di Comieco, anche il packaging trova nuova vita, il Consorzio che propone poche e semplici regole per utilizzare, riutilizzare e differenziare al meglio gli imballaggi in carta e cartone con cui i prodotti acquistati arrivano sani e salvi nelle nostre mani, e che, proprio attraverso il riciclo tornano a nuova vita in un perfetto esempio di economia circolare.

I consigli si estendono anche al food, grazie a Too Good To Go, app n°1 contro lo spreco alimentare, che suggerisce come leggere al meglio le etichette per acquistare consapevolmente e allungare la vita di prodotti ancora ottimi.

Economia circolare e second hand, il lato verde degli acquisti

Dopo aver esaminato i dati, ci sono piccole scelte consapevoli che ognuno può fare per migliorare la situazione, come optare per prodotti usati. Acquistando prodotti usati, allunghi la vita di un articolo ed eviti i costi ambientali dello smaltimento in discarica; allo stesso tempo si evita anche la produzione del nuovo articolo, con conseguente risparmio di materie prime ed emissioni di CO2.

Solo su Subito, nel 2021, grazie a 24 milioni di vendite, sono state evitate 5,6 milioni di tonnellate di CO2, che equivalgono alla compensazione dell’impronta ambientale di 770.000 italiani. Inoltre, sono state risparmiate anche materie prime: 2,2 milioni di tonnellate di acciaio, 202mila tonnellate di alluminio e 319mila tonnellate di plastica. Il DNA sostenibile dell’usato è una delle scelte possibili per migliorare la situazione e fortunatamente è già seguita da molti: nel 2021 l’economia dell’usato ha coinvolto 23 milioni di persone per un valore generato di 24 miliardi di euro, pari all’1,4% del PIL.

La gestione corretta dei packaging

Gli acquisti possono essere più sostenibili grazie anche a una corretta gestione delle scatole che hanno permesso agli oggetti acquistati di arrivare a casa, Comieco ha stilato alcuni semplici consigli per recuperare e riciclare correttamente i packaging:

La scatola: non buttare via gli imballaggi di cartone che hanno accompagnato i tuoi ordini fino a casa, ma conservali per vendere il tuo usato. Lo spazio: prima della spedizione, ottimizza lo spazio della tua scatola scegliendone una adatta al contenuto. Oppure privilegia la creatività per il riuso! Ad esempio, puoi inserire prodotti diversi con dei divisori, creati ritagliando i lati di altre scatole e incastrando quattro “alette” in modo da ottenere una comodissima griglia porta oggetti. Il contenuto: per proteggere gli oggetti più fragili utilizza i fogli dei vecchi quaderni o appunti che non servono più. Il chiudipacco: l’unico mantra è che resti del tutto riciclabile! No a spille di metallo o adesivi. L’alleato migliore è lo scotch di carta se devi spedire utilizzando un corriere. Se invece sei a due passi dal tuo acquirente ed è possibile incontrarsi, lasciati tentare dal fascino vintage dello spago! La personalizzazione: ebbene sì anche le decorazioni possono essere rispettose della natura. Basta utilizzare colori e tinte naturali o creare découpage utilizzando ritagli di carta da buttare, con colle proteiche altamente ecologiche e sostenibili.

Nel caso però le scatole non fossero recuperabili e quindi siano necessario buttarle, bisogna però smaltirle correttamente, come?

Eliminando punti metallici, nastri adesivi e altri elementi a base non cellulosica da carta e cartone prima di depositarli nel contenitore della differenziata; Comprimendo le scatole e gli scatoloni in cartone per ottimizzare lo spazio nei contenitori appositi così da facilitare le operazioni di raccolta.

Pochi semplici accorgimenti e gesti che vanno però a beneficio del pianeta perché renderanno più facilmente riciclabili i vari packaging.

Il Black Friday green di Amazon

Anche Amazon, sito e-commerce numero 1 in assoluto, sta facendo molto per rendere questo Black Friday più sostenibile. Prima di tutto promuovendo sempre di più la sua vetrina Climate Pledge Friendly. E poi spingendo a vedere e comprare sempre di più progetti usati garantiti, sul suo spazio Amazon Renewed.

Amazon Climate Pledge Friendly

Climate Pledge Friendly è il programma Amazon che aiuta a riconoscere i prodotti che apportano miglioramenti in almeno uno degli ambiti della sostenibilità. Un numero di prodotti che cresce ogni giorno, grazie alla collaborazione con certificazioni di terze parti affidabili. Cercando un articolo su Amazon, vedrete l’etichetta Climate Pledge Friendly sui prodotti idonei.

Amazon ha creato certificazioni ad hoc, Compact by Design e Pre-owned Certified, per evidenziare i prodotti che soddisfano gli standard di sostenibilità e aiutano a preservare l’ambiente.

Compact by Design è una nuova certificazione di sostenibilità creata da Amazon per identificare prodotti che, pur non avendo necessariamente un aspetto molto diverso da altri, hanno un design più efficiente. Rimuovendo l’acqua e l’aria in eccesso, i prodotti necessitano di confezioni più piccole e diventano più efficienti da spedire. Su larga scala, queste piccole differenze di peso o dimensioni del prodotto portano a significative riduzioni delle emissioni di CO2.

I prodotti Pre-owned Certified vengono ispezionati, puliti e (se applicabile) riparati per soddisfare standard funzionali eccellenti. Acquistando prodotti Pre-owned Certified anziché nuovi, i clienti possono prolungare la vita del prodotto contribuendo a ridurre i rifiuti elettronici e l’estrazione di materie prime. Questi prodotti sono coperti dalla Garanzia Amazon Renewed.

Amazon Renewed

Nello spazio Amazon Renewed potete invece trovare migliaia di prodotti ricondizionati professionalmente, a prezzi scontatissimi, supportati dalla speciale garanzia Amazon di 1 anno.

Tutte le offerte dell’Amazon Black Friday Week le trovate qui.

Se siete interessati a sconti e offerte su prodotti tech, iscrivetevi a questo Canale Telegram per ricevere ogni giorno in tempo reale le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e tutto il meglio della tecnologia.