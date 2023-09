Costi di riparazione più alti per le auto elettriche?

Fonte: 123RF Al momento l'acquisto di un'auto elettrica ha costi maggiori rispetto alle auto con motore termico e Fedecarrozzieri lancia l'allarme sui costi di riparazione

Diversi fattori stanno ostacolando più del previsto la transizione dai veicoli tradizionali con motori a combustione interna a quelli elettrici in Italia. Tra questi, i principali includono il prezzo, nonostante molti produttori automobilistici abbiano cercato di ridurre i costi, e questioni infrastrutturali e logistiche, come la limitata diffusione delle stazioni di ricarica e la difficoltà di molti a ricaricare i loro veicoli elettrici a casa.

Un altro elemento che potrebbe scoraggiare ulteriormente i potenziali acquirenti italiani sono i costi di riparazione in caso di incidente, che risultano mediamente più elevati per le auto elettriche, con un aumento compreso tra il 18% e il 30% rispetto alle auto a motore termico. Questa informazione è stata resa nota da Federcarrozzieri, l’associazione delle officine di carrozzeria italiane, in riferimento ai dati relativi ai costi delle auto elettriche in Italia.

I motivi dei costi più elevati per riparare le auto elettriche

I costi di riparazione delle auto elettriche sono più elevati rispetto a quelli delle vetture tradizionali per due motivi principali:

La messa in sicurezza : prima di iniziare qualsiasi intervento, le auto elettriche devono essere messe in sicurezza, una procedura che richiede l’intervento di un operatore abilitato con patentino “Pes-Pav”.

: prima di iniziare qualsiasi intervento, le auto elettriche devono essere messe in sicurezza, una procedura che richiede l’intervento di un operatore abilitato con patentino “Pes-Pav”. L’elettronica specifica: le auto elettriche sono dotate di una grande quantità di elettronica, che richiede tempi di intervento più lunghi e costosi per lo smontaggio, il rimontaggio, la sostituzione, la programmazione e la ricalibrazione.

Ad esempio, alcune auto elettriche di nuova generazione sono dotate di circa il 60% di elettronica in più rispetto alle vetture tradizionali. Questo comporta tempi di intervento più lunghi, che possono arrivare anche a raddoppiare o triplicare rispetto a quelli di una vettura tradizionale.

Inoltre, l’elettronica specifica delle auto elettriche è spesso più complessa e costosa da riparare o sostituire. Questo può comportare costi aggiuntivi per l’automobilista.

L’evoluzione delle carrozzerie e l’aumento dei costi di riparazione

Davide Galli, il presidente di Federcarrozzieri, sottolinea l’importanza della costante evoluzione delle carrozzerie per adattarsi ai cambiamenti del mercato. Questo adattamento richiede personale sempre più specializzato e strumentazione sempre più complessa, con un notevole aumento dei costi a loro carico. Questo incremento dei costi si traduce in un aumento esponenziale dei costi di riparazione delle autovetture.

Il presidente di Federcarrozzieri fa un appello al Governo affinché intervenga per proteggere la categoria degli autocarrozzieri. Questo intervento dovrebbe includere misure mirate per combattere l’illegalità, l’abusivismo e le attività improvvisate, soprattutto per quanto riguarda le auto elettriche, dove vengono eseguiti lavori “low cost” che non rispettano gli standard di sicurezza stradale e mettono a rischio l’incolumità degli automobilisti.

Analisi dei costi: auto elettriche vs. auto endotermiche

La differenza di prezzo tra le auto elettriche e quelle a motore rappresenta una delle principali sfide nell’acquisto di veicoli elettrici. In genere, per lo stesso modello, un’auto elettrica è più costosa di circa 10.000 euro rispetto a un’auto a motore.

Le ragioni di questa disparità di prezzo sono diverse:

Costi delle batterie elevati: La tecnologia delle batterie rimane costosa. Le batterie costituiscono il componente più oneroso di un’auto elettrica, e sebbene i costi siano in calo, rimangono superiori a quelli dei motori a combustione interna. Complessità nella produzione: La costruzione di auto elettriche è più complessa. Questi veicoli presentano più componenti rispetto alle auto tradizionali, richiedendo maggiore precisione e manodopera altamente qualificata durante la produzione. Domanda in crescita: Le auto elettriche sono ancora relativamente rare. L’incremento della domanda comporta un aumento dei prezzi.

In sintesi, l’acquisto di un’auto elettrica può essere economicamente vantaggioso nel lungo periodo, nonostante richieda un investimento iniziale più elevato rispetto alle auto tradizionali a motore. Ciò è dovuto ai costi operativi inferiori delle auto elettriche, grazie all’energia elettrica più economica e alla manutenzione meno costosa. Inoltre, le auto elettriche possono beneficiare di incentivi fiscali come l’esenzione dal pagamento del bollo auto e la riduzione dell’IVA.

Tuttavia, nella scelta tra un’auto elettrica e una tradizionale, è importante considerare diversi fattori, come:

Budget : se il budget è limitato, un’auto a motore può essere l’opzione più economica

: se il budget è limitato, un’auto a motore può essere l’opzione più economica Autonomia : per chi percorre lunghe distanze, un’auto elettrica potrebbe non essere la scelta ideale

: per chi percorre lunghe distanze, un’auto elettrica potrebbe non essere la scelta ideale Infrastruttura di ricarica : la disponibilità di colonnine di ricarica nella zona in cui si vive o lavora è fondamentale

: la disponibilità di colonnine di ricarica nella zona in cui si vive o lavora è fondamentale Incentivi fiscali: verificare la disponibilità di incentivi per l’acquisto di auto elettriche è importante nella decisione finale

Vantaggi Nascosti delle Auto Elettriche

Nonostante le preoccupazioni legate all’autonomia limitata e ai costi più elevati di acquisto e manutenzione, l’acquisto di un’auto elettrica comporta una serie di vantaggi significativi, che vanno ben oltre l’impatto ambientale. Tra i principali:

Manutenzione ridotta : i veicoli elettrici non includono molte parti soggette a usura, riducendo la necessità di interventi frequenti di manutenzione.

: i veicoli elettrici non includono molte parti soggette a usura, riducendo la necessità di interventi frequenti di manutenzione. Costi di ricarica inferiori : la ricarica di energia costa significativamente meno rispetto al pieno di benzina o diesel. La spesa annua media per le auto elettriche è di circa 700 €, mentre per quelle a motore termico è di circa 1.600 €

: la ricarica di energia costa significativamente meno rispetto al pieno di benzina o diesel. La spesa annua media per le auto elettriche è di circa 700 €, mentre per quelle a motore termico è di circa 1.600 € Esenzione dal bollo : in molte regioni d’Italia, i proprietari di auto elettriche sono esenti dal pagamento del bollo auto, contribuendo a risparmi significativi

: in molte regioni d’Italia, i proprietari di auto elettriche sono esenti dal pagamento del bollo auto, contribuendo a risparmi significativi Spese assicurative ridotte : l’assicurazione per un veicolo 100% elettrico costa in media dal 30% al 40% in meno rispetto alle auto con motore termico, consentendo ulteriori risparmi

: l’assicurazione per un veicolo 100% elettrico costa in media dal 30% al 40% in meno rispetto alle auto con motore termico, consentendo ulteriori risparmi Accesso alle zone a traffico limitato (ZTL): le auto elettriche, viaggiando senza emissioni, godono di vantaggi amministrativi in molte città italiane, come l’accesso alle ZTL e la possibilità di parcheggiare gratuitamente in parcheggi blu

Questi benefici, oltre a contribuire alla sostenibilità ambientale, rendono l’acquisto di un’auto elettrica una scelta conveniente e vantaggiosa sotto molti aspetti.