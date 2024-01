Hertz vende 20mila auto elettriche per acquistare quelle a benzina

Fonte: 123RF Sono due i motivi principali che hanno portato l'azienda di noleggio auto a prendere questa decisione: svalutazione e costi di riparazione delle auto elettriche

Hertz (HTZ), la famosa compagnia di noleggio auto, ha cambiato radicalmente la sua strategia e ha annunciato di voler vendere circa 20.000 auto elettriche (EV) che fanno parte della sua flotta statunitense. Si tratta di un terzo dei suoi veicoli elettrici a livello mondiale. Il processo di vendita, iniziato a dicembre 2023, proseguirà in maniera graduale per tutto il 2024.

Nel frattempo, le auto elettriche in vendita saranno ancora disponibili per il noleggio ai clienti. Hertz ha scelto di investire una parte dei guadagni ottenuti dalla vendita degli EV nell’acquisto di auto a benzina, seguendo le preferenze dei consumatori.

L’azienda crede che questa misura equilibrerà l’offerta di auto elettriche con la richiesta attesa dei clienti.

Hertz frena la corsa ai veicoli elettrici

La strategia di Hertz si basa sull’adattamento della sua flotta al fine di evitare noleggi eccessivi che potrebbero ridurre i profitti e limitare i costi associati ai danni ai veicoli elettrici. Nonostante ciò, ciò non comporterà un totale abbandono dei veicoli elettrici, poiché Hertz sta lavorando contemporaneamente per migliorare la redditività della sua flotta residua di veicoli elettrici. Ciò verrà ottenuto potenziando le infrastrutture di ricarica, rafforzando le relazioni con i produttori di veicoli elettrici per ridurre i costi di ricambi e manutenzione e continuando a sviluppare politiche ed educare le risorse per migliorare l’esperienza dei clienti con i veicoli elettrici.

Hertz prevede che la riduzione pianificata della flotta di veicoli elettrici avrà un impatto positivo sull’EBITDA aziendale rettificato nel corso del 2024 e 2025. Entro la fine del 2025, l’azienda stima che i benefici dell’EBITDA aziendale rettificato derivanti dalla vendita dei veicoli supereranno i costi aggiuntivi di ammortamento sostenuti nel quarto trimestre del 2023.

Inoltre, gli esecutivi aziendali valutano che questa strategia genererà un flusso di cassa libero aggiuntivo di circa 250-300 milioni di dollari complessivamente nel 2024 e 2025. I risultati finanziari saranno resi noti nel quarto trimestre del 2023 il 6 febbraio 2024. L’azienda prevede un fatturato compreso tra 2,1 e 2,2 miliardi di dollari, mentre l’EBITDA aziendale rettificato (escludendo l’onere non monetario associato al piano di vendita di veicoli elettrici) sarà compreso tra una perdita di 120 e una perdita di 130 milioni di dollari.

Hertz cambia strategia sui veicoli elettrici

Hertz ha quindi deciso un cambio di strategia sui veicoli elettrici. Come detto, l’azienda ha deciso di vendere circa 20.000 veicoli elettrici dalla sua flotta statunitense, e di reinvestire una parte dei proventi nell’acquisto di veicoli a combustione interna.

La decisione è stata presa a seguito di una serie di fattori, tra cui:

Il rallentamento delle vendite di veicoli elettrici nel 2023

I tagli ai prezzi dei veicoli elettrici operati da Tesla

Le incertezze sull’interesse dei consumatori nell’acquisto di auto elettriche usate

La decisione di Hertz è un segnale del fatto che la domanda di veicoli elettrici non è ancora sufficiente a soddisfare le aspettative dei produttori e dei fornitori. È probabile che questa tendenza continui nei prossimi anni, man mano che i prezzi dei veicoli elettrici si riducono e le infrastrutture di ricarica diventano più diffuse.

Le azioni di Hertz hanno registrato un calo di oltre il 5% durante le contrattazioni a New York, con una diminuzione del 32% del prezzo delle azioni nell’ultimo anno.

La decisione di Hertz è un colpo per il settore dei veicoli elettrici. L’azienda era uno dei principali sostenitori della mobilità elettrica, e il suo ordine di 100.000 veicoli Tesla nel 2021 aveva rappresentato un segnale importante per l’industria.

La decisione di Hertz potrebbe avere un impatto negativo sulla domanda di veicoli elettrici, in particolare negli Stati Uniti. La società è uno dei principali operatori di autonoleggio al mondo, e la sua flotta di veicoli elettrici è una delle più grandi al mondo.

È ancora troppo presto per dire quali saranno le conseguenze a lungo termine della decisione di Hertz. Tuttavia, è chiaro che la società sta adottando una posizione più prudente sul settore dei veicoli elettrici.

Hertz vende veicoli elettrici per migliorare la redditività

L’azienda si aspetta che questa scelta aumenti il flusso di cassa e gli utili di quest’anno e del prossimo. Inoltre, Hertz vuole raggiungere risultati finanziari migliori entro la fine del 2025, grazie a ricavi giornalieri più alti e a spese operative e di ammortamento più basse.

Il CEO Stephen Scherr aveva già anticipato questa svolta strategica, dicendo a ottobre che l’azienda avrebbe diminuito il numero di veicoli elettrici, che erano l’11% della sua flotta totale, di cui le Tesla erano l’80%.

Questa decisione ha avuto un effetto economico sui risultati finanziari del quarto trimestre, con un aumento di 245 milioni di dollari nelle spese di ammortamento dovute alle vendite di veicoli e una riduzione del margine operativo lordo. Questo ha influito anche sul margine operativo lordo, con un altro aumento degli ammortamenti causato dalla svalutazione dei veicoli in vendita. Però, questa mossa non significa che Hertz abbia rinunciato alle sue attuali strategie di sostegno ai veicoli elettrici. Hertz vuole rendere più redditizia la flotta di veicoli elettrici che rimane:

migliorando l’infrastruttura di ricarica

allargando le relazioni con i produttori

cercando soluzioni di manutenzione più economiche

Hertz: sfide e opportunità della mobilità elettrica

I costi elevati per le riparazioni e la svalutazione rapida dei veicoli elettrici rappresentano una sfida significativa per le società di autonoleggio, come sottolineato dal CEO di Hertz, Stephen Scherr. I costi di riparazione per un veicolo elettrico possono essere circa il doppio di quelli di un veicolo a combustione interna. Nonostante il calo del prezzo dei veicoli elettrici nel 2023, guidato principalmente da Tesla, che ha ridotto il valore di mercato dei veicoli elettrici di Hertz, la società non abbandonerà la mobilità elettrica. Al contrario, Hertz sta lavorando per migliorare la redditività dei veicoli elettrici e collaborerà con case costruttrici e fornitori per rendere più convenienti manodopera e componentistica necessarie per le riparazioni.

Hertz, una storia di alti e bassi

Hertz è la più antica azienda di autonoleggio auto al mondo, con una storia che ha inizio a Chicago agli albori della motorizzazione nel 1918, quando Walter L. Jacobs acquistò una dozzina di Ford Model T da destinare al noleggio. Nel dopoguerra, la compagnia si è espansa fino a diventare, dopo qualche decennio, la multinazionale di riferimento nel settore. Tuttavia, a causa di una concorrenza sempre più intensa, i conti hanno iniziato a peggiorare nello scorso decennio.

A fine dicembre 2019, il colosso dell’autonoleggio aveva accumulato debiti per 17 miliardi di dollari (circa 15 miliardi di euro). Sebbene i ricavi fossero cresciuti del 6% a gennaio e febbraio 2020, le speranze di un miglioramento sono svanite a causa della pandemia e del conseguente lockdown che ha costretto gran parte della popolazione mondiale a casa. Hertz ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti e in Canada il 22 maggio 2020, per rinascere meno di un anno dopo grazie alla brillante gestione dell’avvocato Thomas Lauria, lo storico legale dell’azienda richiamato per gestire la crisi.

Auto elettriche: perché costano di più da riparare?

Le auto elettriche sono considerate più ecologiche ed efficienti delle auto a motore termico, ma hanno anche dei svantaggi. Uno di questi è il costo di riparazione, che secondo Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, è in media tra il +18% e il +30% più alto rispetto alle auto tradizionali. Quali sono le ragioni di questa differenza?

Innanzitutto, le auto elettriche richiedono una maggiore sicurezza quando entrano in una carrozzeria, e per questo serve almeno un addetto abilitato con patentino Pes-Pav, che ha un costo aggiuntivo per gli operatori e quindi per gli automobilisti.

Inoltre, le auto elettriche hanno una elettronica più complessa e sofisticata, che comporta attività più lunghe (e costose) per smontaggio, rimontaggio, sostituzione, programmazione, ricalibrazione, ecc. “Per alcune auto elettriche di nuova generazione – viene precisato – si registra un 60% di elettronica in più rispetto alle vetture tradizionali”.

Infine, le carrozzerie devono evolversi e aggiornarsi continuamente per far fronte al cambiamento del mercato, ricorrendo a personale specializzato e a strumentazione sempre più complessa, con un incremento non indifferente dei costi a loro carico che determina, di conseguenza, un aumento esponenziale dei costi di riparazione delle autovetture.

Per questi motivi, il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli, chiede al Governo di intervenire per tutelare la categoria degli autocarrozzieri, anche attraverso interventi mirati tesi a combattere illegalità, abusivismo e attività improvvisate che, specie sulle auto elettriche, eseguono lavori ‘low cost’ non a regola d’arte mettendo a rischio la sicurezza stradale e l’incolumità degli automobilisti.

Vantaggi delle auto elettriche: oltre l’impatto ambientale

Nonostante le preoccupazioni legate all’autonomia limitata e ai costi più elevati di acquisto e manutenzione, l’acquisto di un’auto elettrica comporta una serie di vantaggi significativi, che vanno ben oltre l’impatto ambientale.

