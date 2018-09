Car sharing, la lista (aggiornata) delle città in cui è attivo

editato in: da

Da Milano a Catania, ecco le città in cui il car sharing è una realtà affermata, tra servizi privati e operazioni comunali per cittadini e turisti.

In Italia i numeri del car sharing sono in aumento. Possedere un’auto di proprietà, per poi adoperarla soltanto in rare occasioni, comporta una spesa ingente e per lo più inutile. Tali categorie hanno dunque iniziato ad apprezzare i vantaggi offerti da tale servizio.

Si tratta di un modello ormai in fase di maturazione, il che porta all’intervento diretto delle maggiori case automobilistiche, che stanno prendendo in mano il business, guardando al passo successivo: un car sharing interamente elettrico. Uno sviluppo che potrebbe rappresentare un incentivo significativo al processo di diffusione dei veicoli green in città.

Sono undici le città in cui la rete di car sharing elettrico è ormai una realtà affermata (non le uniche città):