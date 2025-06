Perché passiamo la tessera sanitaria in farmacia? C’entra il 730 (e i soldi che possiamo risparmiare)

Vi siete mai chiesti il vero motivo per cui passiamo la tessera sanitaria in farmacia? Ce lo spiega bene Factanza nella nuova rubrica #EconoMia

Factanza

Da sempre, quando entriamo in farmacia e ci chiedono la tessera sanitaria, la passiamo quasi senza pensarci. Un gesto automatico, un’abitudine che ci portiamo dietro da anni. Ma vi siete mai chiesti perché lo facciamo davvero?

La risposta breve è semplice: per risparmiare.

Quella corretta è un po’ più lunga, ma fondamentale da comprendere: passare la tessera in farmacia serve per detrarre le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi. E quindi, in sostanza, per pagare meno imposte.

Sembra complesso? Non vi preoccupate, vi spieghiamo tutto in questo articolo che apre la nuova rubrica in collaborazione con Factanza, #EconoMia.

Che cos’è la detrazione delle spese sanitarie

Ogni volta che compriamo un medicinale in farmacia o paghiamo una visita medica, possiamo “recuperare” parte di quella spesa nella dichiarazione dei redditi, tramite una detrazione fiscale.

Per farlo, però, serve rendere tracciabile quell’acquisto: ecco perché è fondamentale passare la tessera sanitaria in farmacia.

Così facendo, lo scontrino che riceviamo diventa il cosiddetto scontrino parlante: contiene il nostro codice fiscale e descrive il tipo di prodotto acquistato, rendendo quella spesa nota allo Stato e quindi detraibile.

Quanto si risparmia?

La detrazione per le spese sanitarie è pari al 19% della parte che eccede i 129,11 euro di spesa annua.

Facciamo un esempio:

se in un anno spendi 229,11 euro in farmaci o prestazioni mediche, potrai detrarre il 19% di 100 euro (cioè 229,11 – 129,11), risparmiando 19 euro sulle imposte da versare allo Stato.

È molto? È poco? Dipende da quante spese sanitarie sostenete durante l’anno. Ma una cosa è certa: sono soldi vostri, e recuperare anche solo una parte è sempre meglio che lasciarli andare.

Ma come faccio a “recuperare” questi soldi? Si fa con la dichiarazione dei redditi (conosciuta come 730): approfondiamo come funziona nei prossimi paragrafi.

Prima di tutto: che differenza c’è tra tasse e imposte?

Prima di arrivare al 730, chiariamo alcuni concetti fondamentali da conoscere. Spesso usiamo le parole “tasse” e “imposte” come se fossero sinonimi, ma in realtà indicano due cose diverse.

Le tasse sono collegate a un servizio specifico (es. la tassa sui rifiuti, che serve per finanziare il servizio di raccolta).

sono collegate a un servizio specifico (es. la tassa sui rifiuti, che serve per finanziare il servizio di raccolta). Le imposte sono somme che versiamo allo Stato in proporzione al nostro reddito (es. l’IRPEF, o Imposta sui redditi delle persone fisiche). Non finanziano un servizio diretto, ma servono al funzionamento generale dello Stato.

Quando parliamo di detrazioni e deduzioni, ci si riferisce quindi alle imposte, non alle tasse.

Deduzioni vs detrazioni: due modi per risparmiare sulle imposte

Lo Stato prevede diverse agevolazioni fiscali per ridurre il peso delle imposte sui cittadini, soprattutto in relazione a spese considerate “importanti” (salute, istruzione, affitto, ecc.). Queste agevolazioni si dividono in:

Deduzioni : riducono il reddito imponibile (cioè la base su cui si calcolano le imposte).

: riducono il reddito imponibile (cioè la base su cui si calcolano le imposte). Detrazioni: riducono l’importo finale delle imposte da pagare.

Entrambe si calcolano nel momento in cui si fa la dichiarazione dei redditi. Ma come funziona questo processo?

Il Modello 730: che cos’è, chi deve farlo e quando

Il Modello 730 è il principale strumento per fare la dichiarazione dei redditi in Italia, usato soprattutto da:

lavoratori dipendenti

pensionati.

Il 730 si compila ogni anno e serve a dichiarare quanto si è guadagnato nell’anno precedente, così da calcolare quanta IRPEF (l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) bisogna versare, al netto di detrazioni e deduzioni.

Quest’anno il modello va inviato entro il 30 settembre 2025.



Non è obbligatorio per tutti: chi ha solo un reddito da lavoro dipendente (e non ha spese detraibili o deducibili, partite IVA, ecc.) può non presentarlo, perché il datore di lavoro agisce da sostituto d’imposta e versa direttamente allo Stato – sottraendole dalla busta paga – le imposte dovute.

Se, tuttavia, avete avuto redditi aggiuntivi durante l’anno precedente, il 730 diventa obbligatorio per legge, quindi è molto importante tenere da conto la propria situazione lavorativa e fiscale.

Il 730 permette in questi casi di capire se si ha un Debito o un Credito d’imposta con lo Stato: può capitare in alcuni casi di aver diritto a deduzioni e detrazioni particolarmente alte, che possono portare a dover ricevere un rimborso dallo Stato – nel caso in cui si siano effettivamente pagate troppe imposte; può accadere anche il caso opposto, in cui servirà versare ulteriori imposte. Proprio per questo è fondamentale fare il 730 nella maniera più precisa e puntuale.

Come si fa il 730: da soli o con aiuto?

Avete tre opzioni principali per compilare il 730:

Da soli , accedendo al vostro Cassetto Fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite SPID, CIE o CNS. Questa opzione è gratuita .

, accedendo al vostro Cassetto Fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite SPID, CIE o CNS. Questa opzione è . Con l’aiuto di un CAF (Centro di Assistenza Fiscale), che offre supporto alla compilazione a costi contenuti.

(Centro di Assistenza Fiscale), che offre supporto alla compilazione a contenuti. Rivolgendovi a un commercialista, un professionista specializzato con un costo più alto, molto utile soprattutto se la tua situazione fiscale è complessa.

Il 730 precompilato: la versione “light”

Dal 30 aprile è disponibile per tutti il 730 precompilato, visibile nel proprio Cassetto Fiscale, e dal 15 maggio è anche modificabile e inviabile.

Questa versione contiene già tutte le informazioni raccolte dallo Stato: redditi da lavoro, interessi bancari, spese sanitarie (grazie alla tessera sanitaria!), ecc.

In molti casi è già completo: basta controllarlo e inviarlo.

Tuttavia, è importante verificare che tutto sia corretto e che non manchino informazioni rilevanti. Se avete dubbi, è sempre consigliabile consultare un esperto, almeno la prima volta.

Per riassumere

Passare la tessera sanitaria in farmacia serve a rendere tracciabili le spese sanitarie , che possono poi essere detratte nella dichiarazione dei redditi.

, che possono poi essere detratte nella dichiarazione dei redditi. La dichiarazione dei redditi avviene (per la maggior parte dei cittadini) tramite il Modello 730, compilabile fino al 30 settembre.

È possibile recuperare il 19% delle spese sanitarie che superano i 129,11 euro.

che superano i 129,11 euro. Per farlo, potete usare il 730 precompilato, rivolgervi a un CAF, oppure affidarvi a un commercialista.

Fare il 730 è un’opportunità per risparmiare: sapere come funziona è il primo passo per non perdere soldi che ti spettano.

E voi, avete già fatto il 730?

Avete tempo fino al 30 settembre, ma come sempre, meglio non ridursi all’ultimo minuto.

Ora che sapete a cosa serve davvero passare la tessera sanitaria in farmacia, forse quel gesto automatico vi sembrerà un po’ più potente.