Il documento certifica la spesa con codice fiscale e natura del bene e dà diritto alla detrazione del 19%: quando basta e quando serve altro

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Cos'è e a cosa serve lo scontrino parlante

La gestione delle spese sanitarie e l’acquisto di medicinali rappresentano una voce centrale nel bilancio economico di famiglie e privati cittadini. Per poter convertire queste uscite quotidiane in un beneficio fiscale e beneficiare dell’abbattimento Irpef previsto dalla legge, la normativa italiana richiede una certificazione documentale precisa e rigorosa. In questo contesto, lo scontrino parlante si configura come lo strumento fiscale fondamentale rilasciato da farmacie, parafarmacie, ottici e strutture sanitarie per attestare in modo inequivocabile gli acquisti e le prestazioni fruite.

Formalmente denominato documento commerciale parlante, questo certificato ha sostituito nel tempo lo scontrino fiscale generico. La sua particolarità risiede nella capacità di associare in maniera univoca il bene acquistato al codice fiscale del cliente. Comprendere la struttura dello scontrino parlante, quali requisiti deve rispettare per garantire il diritto al recupero fiscale e come si differenzia dalla fattura tradizionale è fondamentale per gestire in modo corretto i propri acquisti e tutelare i propri diritti nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Che cos’è lo scontrino parlante e quali dati deve contenere

Lo scontrino parlante è un documento di vendita integrato che riporta informazioni analitiche ed esplicite volte a certificare la natura della spesa sostenuta. A differenza di un comune scontrino di cassa, che si limita a mostrare il totale pagato e categorie generiche di reparto, la versione parlante risponde a stringenti requisiti di trasparenza previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Per essere considerato valido e permettere l’accesso ai benefici fiscali, lo scontrino parlante deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi essenziali:

codice fiscale dell’acquirente . È il dato identificativo principale. Viene registrato al banco tramite lettura ottica della Tessera Sanitaria o inserito manualmente prima della stampa. È possibile indicare anche il codice fiscale di un familiare a carico per il quale si sta effettuando l’acquisto;

. È il dato identificativo principale. Viene registrato al banco tramite lettura ottica della Tessera Sanitaria o inserito manualmente prima della stampa. È possibile indicare anche il codice fiscale di un familiare a carico per il quale si sta effettuando l’acquisto; natura del bene o della prestazione . Il documento deve indicare con chiarezza la tipologia di acquisto. Non sono ammesse diciture vaghe come prodotto vario o reparto 1, ma occorre specificare se si tratta di un farmaco, di un medicinale omeopatico, di un dispositivo medico o di un servizio sanitario;

. Il documento deve indicare con chiarezza la tipologia di acquisto. Non sono ammesse diciture vaghe come prodotto vario o reparto 1, ma occorre specificare se si tratta di un farmaco, di un medicinale omeopatico, di un dispositivo medico o di un servizio sanitario; quantità e denominazione commerciale . Lo scontrino deve riportare la quantità esatta dei prodotti acquistati e il nome commerciale specifico di ciascun bene;

. Lo scontrino deve riportare la quantità esatta dei prodotti acquistati e il nome commerciale specifico di ciascun bene; codice AIC per i farmaci. Per i medicinali è indispensabile la presenza del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC), il codice numerico unico assegnato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che traccia il prodotto sul territorio nazionale.

In assenza del codice fiscale o in presenza di diciture generiche, lo scontrino parlante perde il suo valore fiscale e non permette in alcun modo di recuperare la spesa sostenuta.

Come funziona la detrazione legata allo scontrino parlante

Il valore operativo dello scontrino parlante risiede nel meccanismo della detrazione Irpef, che consente di recuperare una percentuale della somma spesa sotto forma di sconto sulle imposte.

Aliquota del 19% e franchigia

I costi certificati da uno scontrino parlante danno diritto a una detrazione pari al 19%. Il calcolo della detrazione non si applica sull’intero importo speso, ma sulla quota complessiva annua che eccede la franchigia di legge fissa, pari a 129,11 euro. Ciò significa che sui primi 129,11 euro di uscite sanitarie totalizzate non spetta alcun rimborso, mentre sul valore eccedente questa soglia viene applicato l’abbattimento del 19%.

Tracciabilità dei pagamenti e regole per i contanti

Un aspetto cruciale riguarda le modalità di saldo ammesse. Sebbene la normativa generale richieda l’uso di mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat, bonifici) per fruire delle detrazioni fiscali al 19%, per gli acquisti certificati da scontrino parlante esistono importanti deroghe volte a tutelare l’accesso ai beni primari di salute:

farmaci e dispositivi medici . L’acquisto di medicinali da banco, farmaci su ricetta, preparazioni omeopatiche e dispositivi medici con marcatura Ce (come occhiali da vista, apparecchi acustici o siringhe) può essere effettuato liberamente in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione mediante scontrino parlante;

. L’acquisto di medicinali da banco, farmaci su ricetta, preparazioni omeopatiche e dispositivi medici con marcatura Ce (come occhiali da vista, apparecchi acustici o siringhe) può essere effettuato liberamente in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione mediante scontrino parlante; prestazioni in strutture accreditate . Anche i ticket e le prestazioni rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) mantengono la detraibilità anche se saldati in contanti;

. Anche i ticket e le prestazioni rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) mantengono la detraibilità anche se saldati in contanti; prestazioni sanitarie private. Al contrario, le visite e le prestazioni erogate da professionisti sanitari privati in strutture non accreditate richiedono sempre il pagamento tracciabile e l’emissione di idonea fattura o ricevuta.

Invio automatico al Sistema Tessera Sanitaria

Al momento dell’emissione dello scontrino parlante, i dati della transazione vengono trasmessi in via telematica dalla farmacia al Sistema Tessera Sanitaria. Questo flusso informativo automatico consente all’Agenzia delle Entrate di registrare la spesa nei propri archivi informatici. Il cittadino è comunque tenuto a conservare la copia cartacea o digitale dello scontrino per almeno quattro anni per far fronte a eventuali controlli di verifica.

Scontrino parlante e fattura: le differenze sostanziali

Spesso si tende a sovrapporre la figura dello scontrino parlante e quella della fattura, ma si tratta di documenti con funzioni contabili e target del tutto distinti.

Caratteristica Scontrino parlante Fattura elettronica Destinatario Consumatori finali e persone fisiche (privati) Aziende, liberi professionisti, titolari di Partita Iva o privati con esigenze specifiche Dati identificativi Richiede soltanto il Codice Fiscale dell’acquirente Richiede l’anagrafica completa (Nome/Ragione Sociale, Indirizzo, C.F./P.IVA, PEC o Codice Destinatario) Emissione e gestione Generato al momento dal registratore telematico di cassa Emessa in formato XML e veicolata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) Obiettivo fiscale Consente la detrazione Irpef del 19% per le spese personali Consente la deduzione del costo d’impresa e la detrazione o compensazione dell’Iva

Lo scontrino parlante nasce per rispondere alle esigenze immediate del privato cittadino al banco vendita. La procedura è semplificata: basta la lettura del codice fiscale per associare il bene alla persona fisica. La fattura è invece il documento guida della contabilità d’impresa e professionale, regolata dalla fatturazione elettronica e destinata a chi deve registrare l’acquisto all’interno della propria contabilità aziendale.

Mentre lo scontrino parlante si concentra sulla tracciabilità del bene e del codice fiscale del consumatore finale, la fattura necessita di un quadro informativo completo, inclusa l’indicazione separata dell’imponibile, delle aliquote IVA e dei canali telematici di recapito (SdI).

Consigli pratici per la gestione e la custodia

Per garantire che lo scontrino parlante mantenga inalterata la sua validità nel tempo, è opportuno adottare alcune accortezze pratiche:

controllo immediato dei dati . È fondamentale verificare l’esattezza del codice fiscale e della descrizione dei beni direttamente al momento della consegna dello scontrino. In caso di errore, il punto vendita può annullare la battuta ed emettere subito un documento corretto;

. È fondamentale verificare l’esattezza del codice fiscale e della descrizione dei beni direttamente al momento della consegna dello scontrino. In caso di errore, il punto vendita può annullare la battuta ed emettere subito un documento corretto; protezione dalla carta termica. La maggior parte degli scontrini viene stampata su carta termica, un materiale soggetto a sbiadire rapidamente se esposto a luce o calore. Per evitare la perdita dei dati, è consigliabile effettuare una fotocopia cartacea o realizzare una scansione digitale da conservare nel proprio archivio personale.

In conclusione, lo scontrino parlante rappresenta una garanzia di trasparenza e uno strumento essenziale per la gestione delle spese sanitarie. Conoscerne la struttura e le regole di emissione permette a ciascun consumatore di tutelare i propri acquisti e sfruttare appieno i benefici previsti dall’ordinamento fiscale.