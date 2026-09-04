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ANSA Il Fondo PIF ha ceduto l'Al Hilal alla Kingdom Holding

È stato formalizzato l’accordo tra il fondo sovrano saudita PIF e Kingdom Holding Company per il passaggio del 70% dell’Al Hilal al gruppo saudita. L’intesa, già trovata ad aprile, è stata completata dopo il via libera delle autorità competenti e il rispetto delle condizioni societarie previste. L’operazione riguarda uno dei club più importanti del calcio saudita, negli ultimi anni protagonista di una forte crescita sportiva e commerciale. L’Al Hilal è oggi allenato da Simone Inzaghi, tecnico italiano che in Serie A ha guidato Lazio e Inter. Con la chiusura della transazione, Kingdom Holding Company diventa il principale azionista del club con una quota del 70%, mentre PIF mantiene il restante 30%.

Al Hilal cessione, l’operazione tra PIF e Kingdom Holdin

La transazione è stata conclusa sulla base di una valutazione complessiva dell’azienda, cioè l’enterprise value, pari a circa 1,4 miliardi di riyal sauditi, equivalenti a circa 320 milioni di euro. Il valore del capitale della società, l’equity value, è stato invece stimato in 1,2 miliardi di riyal per il 100% dell’Al Hilal, pari a circa 270 milioni di euro al cambio attuale.

La differenza tra enterprise value ed equity value riflette la presenza di debiti o altre passività finanziarie nella struttura societaria. Sulla base della valutazione del capitale, il prezzo pagato da Kingdom Holding Company per acquistare il 70% del club è pari a 840 milioni di riyal, cioè circa 190 milioni di euro.

Il ruolo del fondo PIF

PIF era diventato il principale azionista dell’Al Hilal Club Company nel luglio 2023, nell’ambito del progetto saudita di investimento e privatizzazione dei club sportivi. Secondo la nota, il fondo ha accompagnato la trasformazione della società insieme al management del club, lavorando sul rafforzamento della governance, sulle performance operative e sulle infrastrutture.

Questi interventi hanno contribuito alla crescita del valore del club, sostenuta anche da sponsorizzazioni, vendite di merchandising e ricavi dalle competizioni distputate. La vendita del 70% si inserisce nella strategia di PIF di massimizzare i rendimenti e riallocare capitale all’interno dell’economia saudita. Il fondo resterà comunque azionista dell’Al Hilal con una quota del 30% e continuerà a sostenere il percorso di crescita della società.

Cosa cambia con Kingdom Holding

Per Kingdom Holding Company, l’acquisizione rafforza la presenza nel settore sportivo e consolida il legame con l’Al Hilal. Il gruppo ha dichiarato di voler sostenere il club nello sviluppo delle performance commerciali, nell’espansione delle partnership internazionali e nel miglioramento delle infrastrutture sportive. Il fondatore di KHC, principe Alwaleed bin Talal, è da tempo associato all’Al Hilal ed è considerato un sostenitore storico del club, anche attraverso contributi finanziari e incentivi alla squadra.

Il consiglio di amministrazione dell’Al Hilal, guidato dal principe Nawaf bin Saad, ha accolto l’ingresso di Kingdom Holding come principale azionista, indicando l’operazione come l’avvio di una nuova fase per la società.

La privatizzazione dei club sauditi

L’operazione rientra nel più ampio Investment and Privatization Project for Sports Clubs, il programma avviato nell’ambito di Vision 2030 per sviluppare l’industria sportiva saudita. L’obiettivo è attrarre investimenti, rafforzare la sostenibilità finanziaria dei club e aumentare il contributo dello sport all’economia nazionale.

Nel caso dell’Al Hilal, la nuova struttura proprietaria punta a consolidare la presenza del club sia sul mercato interno sia su quello internazionale, mantenendo identità sportiva e continuità con la sua storia. La società saudita cercherà ora di rafforzare il proprio modello sportivo e commerciale, con l’obiettivo di competere ad alto livello e di proseguire il percorso di crescita iniziato negli ultimi anni.