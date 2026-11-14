Sanzioni e interessi cancellati su IMU, TARI, multe e bollo affidati ad AdER: domanda entro il 15 dicembre, poi fino a 54 rate bimestrali

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funziona la rottamazione delle tasse locali

La definizione agevolata dei carichi tributari torna al centro del dibattito economico e delle finanze personali dei contribuenti italiani. Se le precedenti edizioni della pace fiscale hanno riguardato principalmente le imposte erariali gestite a livello centrale, la rottamazione delle tasse locali offre un canale operativo specifico per regolarizzare l’arretrato accumulato nei confronti di Comuni e Regioni.

L’azzeramento di sanzioni e interessi di mora rappresenta un’opportunità di alleggerimento del debito per famiglie e imprese. Tuttavia, la natura decentrata della fiscalità locale richiede attenzione: l’accesso ai benefici non è generalizzato né automatico, ma subordinato ad adempimenti formali, a vincoli di affidamento dell’ente impositore e a un cronoprogramma stringente che culmina nella scadenza del 15 dicembre 2026.

Rottamazione delle tasse locali: il principio di autonomia locale

A differenza delle imposte sui redditi o dell’IVA, per le quali lo Stato delibera con efficacia diretta su tutto il territorio nazionale, i tributi locali sottostanno al principio di autonomia impositiva e gestionale garantito dall’ordinamento agli enti territoriali. Questo significa che la rottamazione delle tasse locali non scatta automaticamente per ogni singolo municipio o regione d’Italia.

La sanatoria interessa esclusivamente i contribuenti le cui posizioni debitorie fanno capo a circa 1.500 enti locali (tra Comuni e Regioni) che hanno formalmente deliberato l’adesione alla definizione agevolata entro i termini di legge.

Oltre alla delibera di adesione, vi è un secondo requisito essenziale: il debito deve essere stato formalmente affidato per la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). I contribuenti con pendenze verso municipi che operano tramite riscossione diretta o mediante società concessionarie private restano esclusi da questa specifica misura centralizzata, salvo che la singola amministrazione non abbia approvato un autonomo regolamento agevolativo.

Quali debiti rientrano nella rottamazione tasse locali

La finestra temporale coperta dalla misura comprende tutti i carichi affidati all’agente della riscossione nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

I tributi e le tipologie di sanzione suscettibili di agevolazione comprendono le principali voci del bilancio familiare e d’impresa:

IMU (Imposta Municipale Propria). Mancati versamenti o accertamenti per immobili, fabbricati strumentali, aree fabbricabili e seconde case;

TARI (tassa sui rifiuti). Insoluti relativi alla tariffa ordinaria di gestione dei rifiuti solidi urbani, spesso gravati negli anni da interessi legali e more elevate;

multe stradali (violazioni del Codice della Strada). Sanzioni elevate da Polizia Locale o organi municipali;

tassa automobilistica (bollo auto). Con una limitazione espressa, poiché la cancellazione agevolata è ammessa unicamente nei territori delle cinque Regioni che hanno siglato la convenzione e approvato la relativa delibera.

Restano tassativamente escluse dalla definizione agevolata le somme dovute a seguito di sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti, nonché le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’IVA all’importazione.

Come si quantifica il risparmio: cosa si paga e cosa viene stralciato

Il meccanismo di abbattimento del debito differenzia i tributi comunali propri dalle violazioni amministrative del Codice della Strada.

Tributi comunali (IMU e TARI)

Per le tasse comunali – come IMU e TARI – non saldate, la misura comporta:

stralcio totale (100%), con l’azzeramento di tutte le sanzioni amministrative tributarie applicate per omesso o parziale versamento, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione (aggio);

il contribuente è tenuto a versare unicamente la quota capitale originaria del tributo, a cui si sommano esclusivamente le spese vive sostenute dall’agente per le procedure esecutive e la notifica della cartella.

Multe e violazioni stradali

Per le sanzioni elevate a seguito di infrazioni al Codice della Strada, la normativa adotta un criterio peculiare:

la sanzione base pecuniaria costituisce quota capitale e rimane interamente dovuta;

vengono integralmente cancellati gli interessi di mora e le maggiorazioni semestrali (pari al 10% ogni sei mesi), che negli anni arrivano spesso a duplicare o triplicare l’importo originario della contravvenzione.

Lo strumento operativo: il prospetto informativo AdER

Per consentire ai debitori di verificare la propria posizione senza calcoli manuali complessi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha rilasciato il Prospetto Informativo, accessibile direttamente dal portale telematico istituzionale.

Il prospetto costituisce il documento ufficiale che certifica:

quali cartelle o singoli ruoli sono effettivamente rottamabili;

l’indicazione distinta tra il debito residuo complessivo e il debito ricalcolato al netto dello stralcio;

la suddivisione delle somme dovute in caso di pagamento in soluzione unica oppure rateale.

È possibile richiedere e scaricare il documento tramite due canali:

area riservata, autenticandosi mediante identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica CIE o Carta Nazionale dei Servizi CNS). Il prospetto viene elaborato e reso immediatamente disponibile nell’area download;

area pubblica, inserendo i propri dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo e-mail/PEC, allegando un documento di riconoscimento valido. L’AdER trasmette il prospetto via posta elettronica dopo aver verificato i dati.

Calendario scadenze e piano di rateizzazione

L’iter di adesione e liquidazione dei debiti segue un calendario rigido. La perdita dei requisiti o il mancato rispetto delle finestre temporali comporta la decadenza dai benefici e il ripristino dell’intero debito comprensivo di sanzioni.

Data limite Adempimento o fase della procedura 15 dicembre 2026 Termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione di adesione ad AdER 28 febbraio 2027 Termine entro cui AdER comunica l’accoglimento o il diniego dell’istanza e il piano di liquidazione 31 marzo 2027 Scadenza per il versamento in unica soluzione o per il pagamento della prima rata Cadenza bimestrale Scadenze delle rate successive alla prima, secondo il piano di ammortamento scelto

La struttura della dilazione

Il contribuente può optare per il versamento integrale in un’unica soluzione (entro il 31 marzo 2027) o richiedere un piano di dilazione:

fino a 54 rate bimestrali. Un arco temporale disteso, strutturato per rendere sostenibile l’uscita dalla posizione debitoria;

rata minima di 100 euro. Ciascuna rata non può avere un valore inferiore a questa soglia;

soglia di accesso al piano massimo. L’estensione integrale a 54 rate è concessa solo per debiti netti ammessi pari o superiori a 5.400 euro. Per somme inferiori, il numero massimo di tranche bimestrali viene proporzionalmente ridotto fino a rispettare il vincolo dei 100 euro minimi a rata.

Riscossione diretta e concessionari privati: le differenze

Un nodo frequente riguarda le cartelle emesse da società private convenzionate con i Comuni o gestite dagli uffici tributi interni. Le cartelle e le ingiunzioni fiscali emesse da questi soggetti non compaiono nel Prospetto Informativo nazionale di AdER. Per verificare la possibilità di uno sconto su questi carichi, il cittadino deve:

verificare sull’Albo Pretorio o sul portale del proprio Comune la presenza di una specifica delibera consiliare di definizione agevolata delle entrate riscosse in proprio;

inviare l’istanza direttamente allo sportello tributi del municipio o tramite i portali web dedicati dei concessionari abilitati, rispettando i moduli e i termini fissati autonomamente dall’ente.

Guida sintetica: i passaggi per aderire entro il 15 dicembre

Per sfruttare l’opportunità della definizione agevolata prima della chiusura dello sportello telematico, è consigliabile seguire i seguenti passi:

accesso e scarico del prospetto. Accedere al portale AdER con SPID o CIE e richiedere il Prospetto Informativo per verificare l’effettiva presenza di carichi locali ammessi;

confronto tra importo intero e ricalcolato. Valutare la convenienza economica dello sgravio, che per IMU e TARI non pagate da diversi anni può superare il 30-40% dell’importo della cartella grazie al taglio di more e sanzioni;

scelta della modalità di pagamento. Decidere se saldare il dovuto in unica tranche o dilazionare fino a 54 rate bimestrali, tenendo conto del limite minimo di 100 euro a quota;

trasmissione dell’istanza telematica. Completare l’invio della domanda formale sul sito AdER entro e non oltre il 15 dicembre 2026;

monitoraggio della risposta. Attendere entro il 28 febbraio 2027 la notifica dei bollettini di pagamento e rispettare la scadenza inaugurale del 31 marzo 2027 per non incorrere nella revoca immediata delle agevolazioni.

La rottamazione tasse locali rappresenta uno strumento concreto di riallineamento fiscale per famiglie e partite IVA, a condizione che l’iter istruttorio venga impostato verificando preliminarmente l’inclusione del proprio Comune tra gli enti convenzionati e rispettando le date fissate dalla normativa.