Piazza Affari, torna il Dividend-day: stacco pesa per lo 0,2% sul FTSE MIB

Sei grandi Blue-chip, trainate dal comparto energetico e dalle utility, distribuiscono i dividendi: un calo puramente tecnico che non frena la fiducia del mercato

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iStock Come funziona la tassazione degli dividendi nel 2026

Seduta in lieve calo per la Borsa di Milano, condizionata non tanto da fattori macroeconomici negativi o tensioni geopolitiche, bensì un appuntamento tecnico molto atteso dagli investitori: lo stacco dei dividendi di metà anno. L’operazione, che vede coinvolte sei grandi Blue-chip (con una forte componente legata al settore energetico e delle utility), comporta un impatto puramente contabile stimato attorno al -0,20% sul valore complessivo del FTSE MIB.

Le sei Blue-chip protagoniste e i relativi dividendi

Il focus della giornata odierna si concentra in particolare sul comparto energetico e dei servizi a rete, da sempre tra i più generosi in termini di politiche di remunerazione del capitale. Di seguito l’elenco delle società del FTSE MIB che oggi staccano la cedola e l’importo per azione deliberato:

Hera: 0,16 euro per azione

Leonardo: 0,63 euro per azione

Poste Italiane: 0,85 euro per azione (saldo del dividendo totale di 1,25 euro)

Snam: 0,1813 euro per azione (saldo del dividendo totale di 0,3021 euro)

STMicroelectronics (STM): 0,09 dollari per azione (prima tranche del dividendo complessivo)

Terna: 0,277 euro per azione (saldo del dividendo totale di 0,3962 euro)

Non solo Blue-chip: le società a minor capitalizzaizone

Oltre ai colossi del FTSE MIB, la giornata di oggi vede protagoniste numerose realtà a media e piccola capitalizzazione quotate sui segmenti Mid Cap, STAR ed Euronext Growth Milan. Anche in questo caso si nota una forte presenza di aziende legate alla gestione delle reti e dei servizi di pubblica utilità territoriali, storicamente caratterizzate da ottimi rendimenti da dividendo. Di seguito le principali società minori che staccano la cedola oggi e i relativi importi:

Acea: 1,20 euro complessivi per azione (composti da 0,95 euro di dividendo ordinario e 0,25 euro di dividendo straordinario)

Enav: 0,29 euro per azione

Iren: 0,1386 euro per azione

OVS: 0,14 euro per azione

Carel Industries: 0,195 euro per azione

Powersoft: 0,78 euro per azione

Digitouch: 0,033 euro per azione

Simone: 0,01 euro per azione

La reazione del mercato al netto dell’effetto cedola

Isolando l’effetto puramente tecnico dello stacco dei dividendi, l’andamento reale delle quotazioni delle società coinvolte sul listino milanese mostra una sostanziale resilienza. Al netto dell’aggiustamento di prezzo iniziale, i titoli energetici e le altre Blue-chip interessate registrano in borsa variazioni positive o moderatamente toniche rispetto ai prezzi di riferimento depurati della cedola. Società come Terna, Snam e Leonardo viaggiano addirittura in territorio positivo in termini di scambi effettivi giornalieri, a dimostrazione del fatto che l’apparente calo dell’indice FTSE MIB sia dovuto a una mera convenzione tecnica e non a un reale deflusso di capitali da Piazza Affari.

Cos’è lo stacco della cedola e l’impatto sull’azionista

Per comprendere il movimento odierno del mercato è fondamentale chiarire la dinamica tecnica dello “stacco cedola”. Il dividendo rappresenta la quota di utile che una società quotata decide di distribuire ai propri azionisti. Nel giorno dello stacco (detto ex-date), l’azione subisce una decurtazione automatica del proprio prezzo di apertura pari all’importo del dividendo stesso.

Per chi possiede l’azione, l’impatto immediato è neutrale sotto il profilo del patrimonio complessivo: il minor valore del titolo in portafoglio viene infatti compensato dal diritto a ricevere il corrispettivo in denaro (la cedola), che verrà effettivamente liquidato nei giorni successivi (data di pagamento che avviene solitamente due giorni dopo lo stacco). Il grafico teorico del valore del titolo subisce un “gradino” verso il basso, ma per l’investitore si tratta semplicemente del passaggio di una quota di valore dalla forma di “capitale investito” a quella di “liquidità”.