Come fare e quanto costa il passaggio di proprietà dell’auto

Chiunque venda o acquisti un veicolo è tenuto per legge a effettuare il cosiddetto passaggio di proprietà, e cioè registrare l’atto di vendita al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Se vi recate da un concessionario, non dovrete pensare praticamente a nulla in quanto sarà lui a svolgere per voi tutte le pratiche burocratiche necessarie alla vendita del vostro veicolo. Se invece intendete occuparvi direttamente della vendita della vostra auto davanti a voi avete due strade: fare tutto da soli o affidarvi, chiaramente a pagamento, a un’agenzia.

Il passaggio di proprietà: quali documenti

Ecco i documenti da preparare nel caso vogliate seguire la prima strada e, dunque, affrontare tutto autonomamente:

Libretto di circolazione , necessario alla circolazione del veicolo e rilasciato dall’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).

, necessario alla circolazione del veicolo e rilasciato dall’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC). Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), ovvero il documento, rilasciato dal PRA, che attesta lo stato giuridico attuale del veicolo e che dal 2015 ha sostituito definitivamente la sua versione cartacea, il cosiddetto CdP. L’acquirente di un qualsiasi veicolo, nuovo o usato, riceverà un codice d’accesso personalizzato con il quale visualizzare il documento direttamente online tramite un apposito servizio presente sul sito dell’ACI;

Codice fiscale e documento d’identità dell’acquirente;

e documento d’identità dell’acquirente; Documento d’identità del venditore;

Modello di Autocertificazione TT2119 per operazioni relative ai veicoli a motore, debitamente compilato e firmato e reperibile presso gli STA (sportelli telematici automobilistici) presenti in tutti gli uffici territoriali dell’ACI.

A partire dal 1° gennaio 2020 le macchine acquistate verranno progressivamente dotate del nuovo Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) che andrà a sostituire definitivamente sia il vecchio libretto di circolazione che il certificato di proprietà digitale.

Come fare il passaggio di proprietà dell’auto

Una volta prodotta la dichiarazione unilaterale di vendita direttamente sul retro del Certificato di Proprietà, questa dovrà essere controfirmata dallo stesso venditore e autenticata in Comune o tramite uno degli STA presenti in tutti gli uffici territoriali dell’ACI. A partire dall’autenticazione della firma, l’acquirente ha tempo 60 giorni per registrare l’effettivo passaggio di proprietà e richiedere così il nuovo Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU).

Se le operazioni vengono effettuate presso un sportello telematico automobilistico (STA) il tutto avverrà in maniera automatica, ovvero la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà è contemporanea all’autenticazione della firma del venditore, a patto di essere in possesso di tutti gli altri documenti. Se non si segue la procedura e, ad esempio, si fanno scadere i 60 giorni l’acquirente corre gravi sanzioni amministrative.

Quanto costa il passaggio di proprietà dell’auto

Il passaggio di proprietà è senza dubbio meno costoso farlo da soli che affidarsi a un’agenzia specializzata, che in genere può chiedere per sé circa 100-150€ per il disbrigo delle pratiche, ma vediamo nello specifico quali sono i costi che, a seconda del prezzo di vendita stabilito, possono andare a carico dell’acquirente oppure rimanere in carico al venditore.

Va detto innanzitutto che i costi del passaggio dipendono in buona parte dai kW o cavalli di potenza del motore e dalla provincia di residenza dell’acquirente, necessari per stabilire l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), che in genere incide per circa il 30% sulle spese totali. Ecco nel dettaglio tutti i costi da sostenere:

150,81€ di IPT fino a una massimo di 53 kW, più 3,51 € per ogni kW aggiuntivo;

27,00€ di emolumenti ACI;

32,00€ di imposta di bollo per per la trascrizione dell’atto di compravendita al PRA;

48,00€ per l’imposta di bollo con Nota Libera;

10,20€ di diritti per la Motorizzazione Civile;

27,06€ per aggiornare il Libretto di Circolazione. Con l’introduzione del Documento Unico, scaricabile online, questo costo dovrebbe azzerarsi.

Passaggio di proprietà dell’auto: le sanzioni

Il passaggio di proprietà dell’auto è obbligatorio per legge e dunque è assolutamente necessario farlo e rispettare la procedura prevista. Se non si procede con il passaggio di proprietà di una vettura, se vi fermano rischiate che vi ritirino il libretto di circolazione e una multa da 705,00€ a 3.526€. Se invece non siete riusciti a richiedere in tempo l’aggiornamento del libretto di circolazione, la multa va da 353,00€ a 1.762€.