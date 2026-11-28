L'AdE ha appena inviato migliaia di lettere di compliance sulle fatture elettroniche: ecco cosa devi fare se ne hai ricevuta una

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Cosa fare quando si riceve una lettera di compliance

Trovare nella propria casella PEC una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate genera quasi sempre un immediato stato di allerta. Negli ultimi anni, con il potenziamento delle banche dati e l’incrocio automatizzato delle informazioni, l’invio di lettere di compliance legate alle fatture elettroniche è diventato una prassi ordinaria dell’Amministrazione finanziaria.

Ne è un esempio concreto l’azione avviata dall’Agenzia delle Entrate nell’ottobre 2026 (con il provvedimento n. 271072), mirata a confrontare i flussi delle fatture emesse e dei corrispettivi del 2023 con i ricavi dichiarati nei modelli Redditi 2024 delle imprese e dei professionisti. Al di là del singolo provvedimento, però, questo genere di campagne evidenzia un meccanismo ormai strutturale: il Fisco legge i flussi telematici in tempo reale e li mette a confronto con le dichiarazioni fiscali, segnalando ogni scostamento.

Ricevere una di queste comunicazioni non significa aver ricevuto un avviso di accertamento, né tantomeno essere colpevoli di evasione. Significa che un algoritmo ha rilevato una differenza matematica tra due banche dati. Capire come leggere questi avvisi e quale procedura seguire è fondamentale per evitare di pagare imposte non dovute o, al contrario, per sfruttare le sanzioni ridotte prima che parta un controllo formale.

Cosa sono le lettere di compliance e come funziona l’incrocio dati

Le comunicazioni per l’adempimento spontaneo (previste dalla Legge n. 190/2014) nascono con un obiettivo preciso: favorire il dialogo preventivo tra Fisco e contribuente. Prima di iscrivere a ruolo somme o emettere atti impositivi, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a verificare la correttezza dei propri adempimenti.

Quando l’oggetto del controllo riguarda le fatture elettroniche, il Sistema di Interscambio (SdI) funge da fonte primaria. L’Amministrazione finanziaria somma gli imponibili e l’IVA dei documenti transitati sullo SdI (insieme ai corrispettivi telematici) e li confronta con:

le comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE);

la Dichiarazione IVA annuale;

i quadri reddituali delle dichiarazioni dei redditi (come i quadri RF, RG e LM per le imprese e i forfettari).

Il limite strutturale di questo incrocio è la sua natura puramente numerica. Il software dell’AdE aggrega dati per data di emissione o trasmissione, senza poter conoscere le regole contabili, i contratti sottostanti o la natura specifica di ogni singola operazione. È proprio in questo spazio che nascono i falsi positivi.

Perché i dati dello SdI non sempre coincidono con le dichiarazioni

Di fronte a una segnalazione di anomalia, il primo errore da evitare è dare per scontato che l’Agenzia delle Entrate abbia ragione e presentare subito una dichiarazione integrativa. Esistono numerose ragioni fisiologiche e del tutto legittime per cui il totale delle fatture elettroniche emesse o ricevute in un anno non coincide con quanto indicato in dichiarazione.

Lo sfasamento temporale (cassa Vs competenza)

È la causa più frequente nei controlli incrociati tra fatturazione e imposte sui redditi:

per la contabilità ordinaria vige il principio di competenza economica. Una fattura emessa a gennaio 2024 per una prestazione ultimata o una merce consegnata a dicembre 2023 concorre al reddito del 2023, pur risultando nello SdI dell’anno successivo (e viceversa per gli acconti o le fatture anticipate);

per il regime forfettario e la contabilità semplificata vige il principio di cassa. Se un contribuente forfettario emette una fattura a dicembre 2023, ma il cliente la salda a gennaio 2024, quel documento figurerà nel cassetto fiscale del 2023 ma sarà tassato legittimamente solo nel periodo d’imposta 2024.

Operazioni che non generano ricavi caratteristici

Non tutto ciò che viene fatturato costituisce un ricavo d’esercizio. Rientrano in questa casistica:

la vendita di beni strumentali (cespiti), che genera una plusvalenza o una minusvalenza contabile e non un ricavo;

i riaddebiti di spese anticipate in nome e per conto della controparte (escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72);

le fatture emesse a fronte di caparre o depositi cauzionali non ancora imputabili a ricavo.

Errori formali nei codici e nelle date

Sul fronte IVA, gli scostamenti derivano spesso dall’uso errato dei codici Natura (ad esempio, l’utilizzo di un codice di non imponibilità al posto di un codice di esenzione o di inversione contabile), oppure da fatture emesse a cavallo d’anno la cui esigibilità IVA ricade nel mese di emissione ma la cui registrazione avviene nei primi giorni dell’anno successivo. Anche le note di credito (TD04) emesse a storno di operazioni precedenti possono creare disallineamenti se non correttamente abbinate dai sistemi automatici.

Come comportarsi passo dopo passo alla ricezione della lettera

Quando si riceve una comunicazione di anomalia, è opportuno seguire un protocollo operativo rigoroso per gestire la pratica senza correre rischi.

Recuperare il dettaglio nel Cassetto Fiscale

La PEC ricevuta contiene solitamente un riepilogo sintetico dell’anomalia. Per analizzare il problema nel dettaglio bisogna accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, entrando nel Cassetto Fiscale (sezione “L’Agenzia scrive”) oppure nel portale “Fatture e Corrispettivi” (area “Consultazione -> Fatture elettroniche e altri dati IVA”). Qui è possibile scaricare i file CSV o Excel con l’elenco analitico delle singole fatture che hanno generato lo scostamento.

Effettuare la riconciliazione contabile

Con l’ausilio del proprio commercialista o dell’ufficio amministrativo, occorre incrociare i dati scaricati dal portale con le scritture contabili e i registri IVA. L’obiettivo è isolare ogni euro di differenza, attribuendolo a una causa precisa: incasso differito, competenza dell’esercizio precedente, cessione di cespite, oppure effettiva dimenticanza di registrazione.

Scegliere la strada da seguire

Una volta completata l’analisi, gli scenari possibili sono due:

l’anomalia è giustificata (il contribuente ha operato correttamente). Non bisogna modificare alcuna dichiarazione né versare alcuna somma. È però fondamentale rispondere all’Agenzia delle Entrate per chiudere la posizione ed evitare che la segnalazione evolva in un accertamento vero e proprio. La risposta va inviata tramite il canale telematico CIVIS (o tramite la PEC indicata nella lettera), allegando una breve memoria esplicativa e la documentazione probatoria (ad esempio: estratti conto bancari che dimostrano l’incasso nell’anno successivo per i forfettari, contratti, documenti di trasporto o schede contabili);

l’errore sussiste (c’è stata un’omissione o un errore di calcolo). Se dalla verifica emerge che una fattura non è stata contabilizzata, che un ricavo è stato omesso o che è stata detratta IVA in eccesso, la lettera di compliance offre l’opportunità di regolarizzare la posizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Bisogna presentare una dichiarazione integrativa e versare con modello F24 la maggiore imposta dovuta, gli interessi legali e la sanzione amministrativa ridotta (solitamente a 1/6 o 1/5 del minimo, a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione rispetto all’anno d’imposta).

Cosa succede se si ignora la comunicazione

Ignorare le lettere di compliance è sempre una scelta sbagliata. Sebbene la comunicazione non sia un atto impugnabile davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (proprio perché non contiene ancora una pretesa impositiva definitiva), il silenzio del contribuente viene interpretato dall’Amministrazione finanziaria come mancata collaborazione.

In assenza di chiarimenti o di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate trasferisce la posizione agli uffici territoriali per l’emissione di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento. A quel punto, si perde il beneficio delle sanzioni fortemente ridotte previste dal ravvedimento operoso e si è costretti ad affrontare un contenzioso o una procedura di accertamento con adesione ben più onerosa, anche qualora lo scostamento iniziale fosse del tutto giustificabile. La tempestività nella verifica e nella risposta resta quindi la miglior difesa per ogni impresa e professionista.