Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funziona il nuovo cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate

L’evoluzione dei servizi digitali dell’Amministrazione finanziaria ha compiuto un nuovo e significativo passo in avanti. In attuazione dei principi generali previsti dalla riforma fiscale e con l’obiettivo prioritario di semplificare il rapporto tra Fisco e cittadini, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una profonda estensione delle funzionalità del cassetto fiscale. Non si tratta semplicemente di una riorganizzazione grafica dell’area riservata, ma di un vero e proprio ampliamento del patrimonio informativo a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari abilitati.

Attraverso le ultime disposizioni attuative previste dal Decreto Legislativo sulle Semplificazioni degli Adempimenti (Dlgs n. 1/2024), la piattaforma online dell’Amministrazione si arricchisce di nuovi atti ufficiali consultabili direttamente da casa e, soprattutto, introduce un’inedita funzionalità di monitoraggio in tempo reale del ciclo di vita dei provvedimenti. Di seguito analizziamo nel dettaglio tutte le novità, quali documenti vengono integrati, come funziona la nuova mappa dello stato procedimentale e i vantaggi operativi per famiglie, imprese e professionisti.

Cos’è e come funziona oggi il cassetto fiscale

Il cassetto fiscale rappresenta lo strumento centrale del portale telematico dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso questo canale sicuro, ogni contribuente – sia esso una persona fisica, un titolare di partita Iva o una società – può accedere al proprio fascicolo informatico personale per verificare la propria posizione nei confronti dell’erario.

Fino ad oggi, le principali funzioni del servizio hanno consentito di consultare:

dati anagrafici e di registrazione . Informazioni relative alla propria posizione fiscale, codice fiscale, domicilio e codici Ateco associati;

. Informazioni relative alla propria posizione fiscale, codice fiscale, domicilio e codici Ateco associati; dichiarazioni dei redditi . Storico dei modelli 730, Redditi Pf, Sp, Sc e dichiarazioni Iva presentate nel corso degli anni;

. Storico dei modelli 730, Redditi Pf, Sp, Sc e dichiarazioni Iva presentate nel corso degli anni; dati dei versamenti . Riepilogo dettagliato di tutti i modelli F24 ed F23 pagati, con i relativi codici tributo e le quietanze di pagamento;

. Riepilogo dettagliato di tutti i modelli F24 ed F23 pagati, con i relativi codici tributo e le quietanze di pagamento; rimborsi erogati . Dettaglio dei rimborsi d’imposta diretti o Iva spettanti e del relativo stato di accredito sul conto corrente;

. Dettaglio dei rimborsi d’imposta diretti o Iva spettanti e del relativo stato di accredito sul conto corrente; atti del registro. Contratti di locazione, compravendite immobiliari e altri atti pubblici o privati registrati presso gli uffici territoriali.

A queste funzionalità storiche si affiancano i servizi di consultazione legati alla fatturazione elettronica e alla piattaforma per la cessione dei crediti d’imposta. Tuttavia, mancava ancora una piena trasparenza sugli atti accertativi e di liquidazione e sul loro effettivo stato di avanzamento amministrativo.

I nuovi documenti consultabili: cosa cambia nella sezione L’Agenzia scrive

Con il nuovo ampliamento del cassetto fiscale, la sezione denominata L’Agenzia scrive diventa il fulcro per la gestione delle notifiche informatorie e degli atti ufficiali. L’integrazione riguarda categorie di documenti tradizionalmente gestite tramite comunicazioni cartacee o notifiche via PEC, che ora saranno sempre disponibili all’interno dell’archivio digitale del contribuente.

Tipologia di atto Riferimento normativo Contenuto e finalità Avvisi di liquidazione per prima casa Nota II-bis, art. 1, Tariffa parte I del TUR (Dpr 131/1986) Contestazioni o ricalcoli sulle imposte di registro relative alla perdita dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa Avvisi di liquidazione imposte sulle attività finanziarie Art. 15 e ss., Dpr n. 601/1973 Recuperi e rettifiche relative al regime fiscale di finanziamenti, operazioni a lungo termine e agevolazioni sul credito Accertamenti parziali automatizzati Art. 41-bis, Dpr n. 600/1973 Atti di accertamento derivanti da incroci di banche dati e controlli automatizzati di elementi certi e diretti esposti dal contribuente Provvedimenti di autotutela Esercizio del potere di riesame amministrativo Provvedimenti formali con cui l’Ufficio annulla o rettifica (in via totale o parziale) un atto precedentemente emesso e riconosciuto viziato

La disponibilità di questi documenti in formato digitale riduce drasticamente i rischi di smarrimento o ritardata conoscenza degli atti, consentendo una risposta tempestiva e una migliore pianificazione difensiva o di adempimento.

La vera rivoluzione: il monitoraggio dello stato procedimentale in tempo reale

Oltre alla semplice visualizzazione e al download dei file in formato PDF, la vera novità strategica introdotta nell’aggiornato cassetto fiscale risiede nella tracciabilità procedimentale. Fino a poco tempo fa, infatti, il contribuente poteva verificare se un atto fosse stato emesso, ma non possedeva uno strumento centralizzato per sapere se l’Amministrazione avesse registrato un pagamento, una contestazione o un annullamento.

Grazie all’integrazione delle banche dati dell’Anagrafe Tributaria, ogni atto pubblicato indicherà chiaramente il proprio stato aggiornato tra i seguenti:

notificato . L’atto è stato validamente inviato e recepito (i documenti sono consultabili dal giorno successivo alla registrazione della notifica);

. L’atto è stato validamente inviato e recepito (i documenti sono consultabili dal giorno successivo alla registrazione della notifica); definito con pagamento . Il pagamento delle somme dovute (integralmente o in forma ridotta) è stato registrato ed elaborato con successo nei sistemi fiscali;

. Il pagamento delle somme dovute (integralmente o in forma ridotta) è stato registrato ed elaborato con successo nei sistemi fiscali; in contenzioso / ricorso pendente . È stata presentata un’impugnazione presso le Corti di Giustizia Tributaria e la lite risulta pendente;

. È stata presentata un’impugnazione presso le Corti di Giustizia Tributaria e la lite risulta pendente; definito da strumenti conciliativi . La pendenza si è chiusa tramite istituti deflativi (es. accertamento con adesione, conciliazione o altre misure di tregua fiscale);

. La pendenza si è chiusa tramite istituti deflativi (es. accertamento con adesione, conciliazione o altre misure di tregua fiscale); annullato in autotutela . L’Ufficio ha emesso un provvedimento di sgravio (totale o parziale) eliminando la pretesa tributaria viziata;

. L’Ufficio ha emesso un provvedimento di sgravio (totale o parziale) eliminando la pretesa tributaria viziata; definito con sentenza passata in giudicato. Il giudizio tributario si è concluso con decisione definitiva non più impugnabile.

Questo quadro di sintesi permette di evitare la sovrapposizione di adempimenti, eliminando il dubbio se un determinato importo debba o meno essere ancora versato.

Come accedere alle nuove funzionalità e il ruolo delle deleghe

L’accesso al cassetto fiscale ampliato rimane riservato al diretto interessato o ai soggetti espressamente delegati, garantendo i massimi standard di sicurezza della privacy e di tutela dei dati personali.

Accesso diretto per i cittadini

I contribuenti persone fisiche e le partite Iva individuali possono autenticarsi alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite:

Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore;

Cie (Carta d’Identità Elettronica);

Cns (Carta Nazionale dei Servizi);

Credenziali Entratel / Fisconline per le imprese e gli enti abilitati.

Gestione tramite deleghe agli intermediari

I professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF e associazioni di categoria) possono accedere al cassetto fiscale dei propri clienti attraverso l’apposito servizio di delega unificata. Tale delega consente di gestire sia la consultazione della posizione fiscale complessiva, sia le funzionalità operative legate alla fatturazione elettronica e alla ricezione delle notifiche. Con il nuovo aggiornamento, l’intermediario delegato visualizzerà automaticamente anche gli atti aggiornati e i relativi stati procedimentali per conto del proprio assistito.

I vantaggi per i contribuenti e i professionisti

L’ampliamento delle banche dati consultabili online offre un triplice beneficio operativo:

trasparenza amministrativa . La possibilità di verificare se un accertamento è stato recepito o annullato riduce il contenzioso superfluo e migliora il dialogo con gli uffici finanziari;

. La possibilità di verificare se un accertamento è stato recepito o annullato riduce il contenzioso superfluo e migliora il dialogo con gli uffici finanziari; tempestività negli adempimenti . La disponibilità immediata degli avvisi di liquidazione e di accertamento consente di usufruire delle riduzioni sanzionatorie previste per il pagamento tempestivo o la definizione agevolata;

. La disponibilità immediata degli avvisi di liquidazione e di accertamento consente di usufruire delle riduzioni sanzionatorie previste per il pagamento tempestivo o la definizione agevolata; semplificazione per i professionisti. I consulenti fiscali non dovranno più richiedere estratti di ruolo complessi o recarsi fisicamente presso gli sportelli territoriali per ricostruire lo storico di un atto notificato.

L’estensione del cassetto fiscale si inserisce dunque in un percorso di digitalizzazione integrata della Pubblica Amministrazione che punta ad azzerare le distanze burocratiche tra Fisco e cittadino.