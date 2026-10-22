Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock A cosa serve il codice SdI della fattura elettronica

La digitalizzazione dei processi fiscali in Italia ha introdotto strumenti e procedure indispensabili per la gestione quotidiana di aziende, professionisti e Partite Iva. Tra gli elementi centrali del sistema di trasmissione vigente si colloca il codice destinatario della fattura elettronica, un dato fondamentale per il corretto instradamento e il recapito dei documenti contabili.

Sebbene la gestione elettronica dei flussi sia ormai una realtà consolidata, non mancano i dubbi operativi relativi alla scelta del codice da inserire, alle differenze rispetto alla PEC, alle operazioni verso l’estero e al ruolo fondamentale svolto dal Sistema di Interscambio (SdI). Cerchiamo di capire cos’è il codice destinatario, come funziona la ricezione dei file XML e quali sono le regole pratiche per evitare errori o ritardi nella contabilizzazione.

Cos’è il codice destinatario della fattura elettronica

Il codice destinatario della fattura elettronica (spesso definito impropriamente codice SdI) è una stringa alfanumerica composta da 7 caratteri che identifica in modo univoco l’indirizzo telematico di ricezione dell’acquirente o committente.

Quando un fornitore emette un documento fiscale in formato XML, il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate ha la necessità di sapere dove recapitare tale file. Il codice destinatario funziona esattamente come un indirizzo postale digitale o un numero di civico informatico: non identifica la singola azienda dal punto di vista fiscale (ruolo svolto invece dalla Partita Iva o dal Codice Fiscale), bensì la piattaforma informatica o il software gestionale utilizzato per ricevere i documenti.

Per questa ragione, molte imprese e professionisti che utilizzano il medesimo provider di fatturazione (come gestionali in cloud o piattaforme di categoria) condivideranno lo stesso codice destinatario a 7 cifre. Sarà poi il sistema informatico del gestore a smistare le fatture in arrivo ai singoli account dei clienti in base alla Partita Iva indicata all’interno del file XML.

Le tipologie di codici e i valori convenzionali

A seconda del destinatario del documento e del canale di trasmissione scelto, il campo relativo al codice destinatario nel tracciato XML della fattura elettronica deve essere compilato seguendo regole precise.

Codice di 7 caratteri per operatori B2B e B2C con software

È la casistica standard nelle transazioni tra privati (aziende e professionisti). Se il cliente utilizza un gestionale o un servizio di fatturazione elettronica fornito da un intermediario accreditato allo SdI, fornirà al proprio mittente un codice alfanumerico di 7 caratteri (ad esempio M5UXCR1).

Valore convenzionale 0000000 (sette zeri)

Il valore 0000000 viene utilizzato in diverse circostanze operative:

invio tramite PEC . Se il cliente non dispone di un codice destinatario ma desidera ricevere la fattura sulla propria Posta Elettronica Certificata, nel campo del codice si inseriscono sette zeri e si compila il campo PEC Destinatario con l’indirizzo PEC del cliente;

. Se il cliente non dispone di un codice destinatario ma desidera ricevere la fattura sulla propria Posta Elettronica Certificata, nel campo del codice si inseriscono sette zeri e si compila il campo PEC Destinatario con l’indirizzo PEC del cliente; cliente senza canale telematico comunicato . Qualora il cliente Iva non fornisca né un codice né una PEC;

. Qualora il cliente Iva non fornisca né un codice né una PEC; consumatori finali (B2C). Quando si emette fattura verso un privato cittadino che non possiede un canale telematico attivo, si utilizza 0000000.

Codice XXXXXXX per clienti esteri

Per le operazioni transfrontaliere verso soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio nazionale (clienti UE o extra-UE), la normativa prevede l’inserimento del codice convenzionale XXXXXXX (sette X). Questo segnala al Sistema di Interscambio che il destinatario è un operatore estero per il quale non è previsto un recapito telematico diretto via SdI.

Codice univoco ufficio per la Pubblica Amministrazione

È importante non confondere il codice destinatario per privati con il Codice Univoco Ufficio per la FatturaPA. Quest’ultimo è composto da 6 caratteri alfanumerici (e non 7) e identifica in modo preciso lo specifico ufficio della Pubblica Amministrazione destinatario della fattura, reperibile tramite l’Indice delle PA (IPA).

Come funziona la ricezione tramite il Sistema di Interscambio

Il Sistema di Interscambio rappresenta il postino centrale dell’infrastruttura fiscale italiana. Riceve la fattura inviata dal trasmittente, ne verifica la correttezza formale e la recapita al destinatario.

Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutte le Partite Iva una funzionalità cruciale all’interno del portale Fatture e Corrispettivi: la registrazione dell’indirizzo telematico predefinito. Questa opzione consente al contribuente di associare direttamente alla propria Partita Iva il codice destinatario (o l’indirizzo PEC) su cui intende ricevere tutte le fatture elettroniche in ingresso.

Perché questa regola è fondamentale? Una volta registrato l’indirizzo predefinito sul portale dell’Agenzia delle Entrate, lo SdI consegnerà sempre e comunque i documenti all’indirizzo registrato dal cliente, ignorando qualsiasi codice o PEC eventualmente inseriti dal fornitore nella singola fattura. Questo sistema azzera i rischi derivanti da errori di battitura dei fornitori o dall’utilizzo di vecchi codici destinatari a seguito di cambi di software gestionale.

Gestione degli errori e delle notifiche SdI

Durante la fase di trasmissione e recapito, il Sistema di Interscambio può restituire diversi esiti. Conoscere il significato delle notifiche è indispensabile per la corretta gestione amministrativa.

Esito di consegna riuscita

Se la fattura supera i controlli di forma e il canale telematico del destinatario è raggiungibile, lo SdI inoltra il file e invia all’emittente una Ricevuta di Consegna. Da questo momento la fattura si considera fiscalmente emessa e ricevuta.

Notifica di mancata consegna

Se la fattura è formalmente corretta ma il canale del destinatario non è raggiungibile (ad esempio per problemi tecnici del provider del cliente o in caso di utilizzo del codice 0000000), lo SdI emette una notifica di Mancata Consegna:

la fattura viene comunque depositata ed è valida a tutti gli effetti fiscali nell’area riservata del cliente su Fatture e Corrispettivi.

l’emittente ha l’obbligo di informare tempestivamente il cliente che il documento originale è reperibile e scaricabile dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

Notifica di scarto

La notifica di scarto si verifica quando il file XML contiene errori strutturali o dati non validi (ad esempio una Partita Iva inesistente o incoerenze di calcolo dell’Iva):

lo SdI invia lo scarto entro 5 giorni dall’invio;

una fattura scartata si considera come mai emessa. L’emittente dispone di 5 giorni di tempo dalla data della notifica per correggere l’errore e reinviare il documento con il medesimo numero e la medesima data.

Come registrare il codice destinatario su Fatture e Corrispettivi

Per garantire la massima sicurezza nella ricezione dei documenti contabili, la procedura di registrazione dell’indirizzo telematico predefinito richiede pochi passaggi:

accedere al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e fare ingresso al portale Fatture e Corrispettivi mediante credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

selezionare l’utenza di lavoro (se si opera per conto di una società o come ditta individuale);

mediante credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); selezionare l’utenza di lavoro (se si opera per conto di una società o come ditta individuale); raggiungere la sezione Fatturazione Elettronica e accedere alla voce Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture ;

e accedere alla voce ; selezionare l’opzione desiderata: inserire il Codice Destinatario a 7 caratteri fornito dal proprio software contabile oppure specificare un indirizzo PEC;

confermare e salvare i dati.

Attraverso questa configurazione, la gestione della fattura elettronica e del codice destinatario risulterà automatizzata e al riparo da smarrimenti o ritardi di consegna, ottimizzando l’intero flusso di lavoro contabile dell’attività aziendale o professionale.