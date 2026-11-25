Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Entro il 30 novembre si paga l'imposta di bollo sulle fatture

Il calendario fiscale di fine autunno entra nel vivo e tra i numerosi adempimenti da onorare spicca un appuntamento cruciale per migliaia di professionisti, imprese e lavoratori autonomi: il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La data da cerchiare in rosso sul calendario è lunedì 30 novembre 2026.

A differenza di altri appuntamenti trimestrali, quello di fine novembre assume un peso specifico molto rilevante. Non si tratta infatti di un semplice adempimento ordinario legato agli ultimi tre mesi di attività, ma di una vera e propria scadenza spartiacque che, per una vasta platea di contribuenti, si trasforma in un triplo appuntamento con il Fisco. Con il 30 novembre cadono infatti tutte le deroghe concesse durante l’anno per i piccoli importi: chi finora ha rimandato i pagamenti dei primi mesi del 2026 è ora chiamato a saldare il conto complessivo dei primi nove mesi dell’anno.

Vediamo nel dettaglio chi deve pagare, come funziona il meccanismo del rinvio che porta al cumulo dei trimestri, come verificare gli importi esatti sul portale dell’Agenzia delle Entrate e quali sono le regole operative per non commettere errori con il Modello F24.

Perché il 30 novembre 2026 è una scadenza cruciale per il bollo

In linea ordinaria, la scadenza del 30 novembre 2026 riguarda il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno (ovvero nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026). Tuttavia, per effetto del meccanismo di differimento previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020, questa data rappresenta il primo termine categorico e non più prorogabile dell’intero anno fiscale.

La normativa vigente prevede infatti una semplificazione pensata per evitare ai contribuenti con volumi ridotti di dover effettuare micro-versamenti ogni tre mesi. La soglia di riferimento è fissata a 5.000 euro di imposta dovuta:

se l’imposta di bollo maturata nel primo trimestre (gennaio-marzo) non supera i 5.000 euro, il versamento ordinario (fissato al 31 maggio, slittato al 1° giugno nel 2026) può essere rinviato alla scadenza del secondo trimestre, ovvero al 30 settembre;

se la somma dell’imposta dovuta complessivamente per il primo e il secondo trimestre (gennaio-giugno) resta ancora al di sotto del tetto dei 5.000 euro, entrambi i versamenti possono essere ulteriormente posticipati fino al 30 novembre 2026.

Ed è proprio qui che scatta il cosiddetto triplo appuntamento. Poiché 5.000 euro di imposta corrispondono a ben 2.500 fatture soggette a bollo nell’arco di sei mesi, la stragrande maggioranza delle piccole partite IVA – a partire dai contribuenti in regime forfettario – rientra pienamente nella fascia di rinvio. Di conseguenza, chi non ha ancora versato nulla nel corso del 2026 si trova ora a dover regolarizzare in un’unica soluzione tre distinti periodi:

1° trimestre 2026 (gennaio – marzo);

2° trimestre 2026 (aprile – giugno);

3° trimestre 2026 (luglio – settembre).

Anche qualora l’importo complessivo dei primi nove mesi risultasse ancora inferiore ai 5.000 euro, entro il 30 novembre 2026 il versamento deve essere eseguito integralmente, senza alcuna possibilità di ulteriore slittamento al 2027.

Chi deve pagare e quali fatture elettroniche sono soggette a bollo

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ha un importo fisso pari a 2,00 euro per ciascun documento e si applica in modo alternativo rispetto all’IVA. In base al principio di alternatività IVA-bollo, l’imposta è dovuta su tutte le fatture elettroniche (e sui documenti equivalenti) emesse senza applicazione dell’IVA il cui importo complessivo superi la soglia di 77,47 euro.

A essere interessati in prima linea dall’appuntamento del 30 novembre sono dunque:

i contribuenti in regime forfettario (Legge 190/2014), le cui operazioni non sono soggette a IVA e che, per ogni fattura superiore a 77,47 euro, devono assolvere il bollo virtuale;

i contribuenti in regime ordinario o semplificato che emettono fatture per operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72, come nel caso delle prestazioni sanitarie o formative), non imponibili (esportazioni, operazioni assimilate o cessioni intracomunitarie non soggette) oppure escluse dal campo di applicazione dell’IVA (art. 15 DPR 633/72).

Per una corretta gestione fiscale, in fase di emissione della fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI), il cedente o prestatore deve aver valorizzato l’apposito campo Dati Bollo con il valore SI, riportando nel documento la dicitura prevista dalla legge: Assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Come verificare l’importo dovuto sul portale Fatture e Corrispettivi

Prima di procedere al pagamento entro il 30 novembre, è fondamentale controllare il conteggio ufficiale elaborato dall’Amministrazione finanziaria. Per agevolare i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione trimestralmente nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (sezione Consultazione > Fatture elettroniche e altri dati IVA > Pagamento imposta di bollo) due distinti elenchi:

elenco A (non modificabile). Raccoglie tutte le fatture elettroniche trasmesse allo SdI nel trimestre di riferimento in cui il contribuente ha regolarmente indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo;

elenco B (modificabile entro termini prestabiliti). Include le fatture in cui il campo bollo non è stato valorizzato, ma che secondo gli incroci telematici dell’Agenzia presentano i requisiti per l’applicazione dell’imposta (importo sopra i 77,47 euro e codici natura IVA compatibili).

Per il terzo trimestre 2026, gli elenchi sono stati resi disponibili il 15 ottobre e i contribuenti hanno avuto tempo fino al 31 ottobre 2026 per integrare o modificare l’Elenco B. Dal 15 novembre 2026, sul portale è visibile l’importo definitivo da versare. Chi ha rinviato i primi due trimestri troverà nella propria area riservata anche il dettaglio degli importi relativi a Q1 e Q2 (già consolidati rispettivamente il 15 maggio e il 20 settembre), potendo così avere una panoramica completa del debito complessivo da saldare entro fine mese.

Modalità di pagamento: addebito su IBAN o Modello F24

Una volta verificato l’importo esatto, il contribuente può scegliere tra due modalità telematiche per effettuare il versamento entro lunedì 30 novembre 2026.

Addebito diretto su conto corrente

Direttamente dall’interfaccia web del portale Fatture e Corrispettivi, è possibile autorizzare l’addebito diretto dell’imposta sul proprio conto corrente postale o bancario, inserendo semplicemente il codice IBAN intestato al soggetto obbligato al pagamento. Il sistema calcola automaticamente il totale dovuto per i trimestri selezionati e predispone il pagamento alla data di scadenza.

Versamento tramite Modello F24

In alternativa, soprattutto se si intende compensare l’imposta di bollo con eventuali crediti fiscali o contributivi disponibili, è possibile utilizzare il Modello F24 (esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o home banking).

Chi opta per l’F24 in occasione del triplo appuntamento di novembre deve prestare la massima attenzione alla compilazione: i tre trimestri non vanno accorpati in un unico rigo, ma devono essere indicati separatamente nella sezione Erario (colonna Importi a debito versati), riportando l’anno di riferimento 2026 e utilizzando i rispettivi codici tributo.

Periodo di competenza Mensilità incluse Codice tributo F24 1° Trimestre 2026 (rinviato) Gennaio – Marzo 2521 2° Trimestre 2026 (rinviato) Aprile – Giugno 2522 3° Trimestre 2026 (ordinario) Luglio – Settembre 2523

Per completezza, si ricorda che l’ultimo trimestre dell’anno (ottobre-dicembre 2026) avrà scadenza ordinaria il 28 febbraio 2027 (che slitterà a lunedì 1° marzo 2027 cadendo il 28 di domenica) e andrà versato con il codice tributo 2524.

Mancato pagamento dopo il 30 novembre: controlli e sanzioni

Rispettare la scadenza del 30 novembre 2026 è essenziale per evitare l’avvio delle procedure di controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate. In caso di omesso, carente o tardivo versamento, l’Amministrazione invia al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata registrato nell’elenco INI-PEC (o nell’area riservata del cassetto fiscale).

All’interno dell’avviso vengono riepilogati l’imposta non versata, gli interessi legali maturati e la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (pari al 25% ordinario, ridotta al 12,5% per ritardi fino a 90 giorni), ridotta a un terzo. Dal ricevimento della comunicazione, il contribuente dispone di 30 giorni di tempo per fornire eventuali chiarimenti (ad esempio dimostrando l’erronea inclusione di fatture nell’Elenco B) oppure per pagare quanto richiesto ed evitare l’iscrizione a ruolo definitiva.

Chi dovesse accorgersi di aver dimenticato la scadenza del 30 novembre prima di ricevere la PEC dell’Agenzia delle Entrate può comunque regolarizzare spontaneamente la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso. In tal caso, oltre al codice tributo del trimestre di riferimento (2521, 2522 o 2523), nel Modello F24 andranno inseriti anche i codici specifici per le somme accessorie: