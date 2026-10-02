Mutuo Euribor manipolato: posso farmi restituire gli interessi pagati?

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

123RF

“Avvocata, ho pagato per anni un mutuo a tasso variabile legato all’Euribor. Ora leggo che quel parametro è stato manipolato: posso chiedere alla banca di restituirmi una parte degli interessi?”.



Il rimborso non è automatico. La Corte di giustizia UE, con la sentenza C-60/25 del 3 settembre 2026, ha escluso che i provvedimenti sul cartello rendano da sole nulla la clausola Euribor di un mutuo quando il contratto appartiene a un mercato diverso e la banca non ha partecipato all’intesa. Il bacino dei mutui a tasso variabile era molto ampio, alla fine del 2007 tre quarti dei mutui in essere in Italia erano a tasso variabile. Per capire se esiste davvero un diritto alla restituzione degli interessi bisogna controllare il contratto, le rate interessate, la posizione della banca e la prova dell’incidenza sul singolo rapporto.

Basta avere un mutuo Euribor tra il 2005 e il 2008 per chiedere il rimborso?

“No. Il periodo 2005-2008 e la presenza dell’Euribor servono a individuare i mutui da controllare. Il diritto al rimborso richiede però una verifica ulteriore sul singolo contratto”.

Le decisioni della Commissione europea riguardano una violazione delle regole sulla concorrenza nel settore degli Euro Interest Rate Derivatives, cioè i derivati sui tassi di interesse in euro. L’infrazione è stata accertata, per periodi diversi a seconda dei soggetti coinvolti, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. Tali date indicano il periodo interessato dal cartello non identificano, da sole, i mutui per i quali spetta un rimborso.

Il mutuo del caso Livronsa lo mostra con solare evidenza. Era stato stipulato il 15 dicembre 2005, ma per i primi sei mesi prevedeva un tasso fisso del 3,60%. Solo dopo diventava variabile, con uno spread dell’1,50% più Euribor a sei mesi.

“Per capire se il proprio mutuo rientra nella verifica bisogna quindi guardare a quando l’Euribor è entrato nel calcolo degli interessi, non soltanto alla data della firma”.

L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE rende nullo l’accordo contrario alle regole europee sulla concorrenza. Per quanto riguarda i mutui la nullità riguarda l’intesa anticoncorrenziale, mentre gli effetti sul singolo contratto devono essere valutati separatamente secondo il diritto nazionale.

Nel caso Livronsa (sentenza C-60/25) la banca era estranea all’intesa, la clausola Euribor non faceva parte degli accordi sanzionati e il mutuo apparteneva a un mercato diverso da quello dei derivati. Il contratto non era stato concluso neppure per dare attuazione al cartello.

“L’accertamento della manipolazione e la validità del mutuo richiedono quindi due verifiche diverse. La prima riguarda il cartello; la seconda riguarda il contratto del cliente”.

Cosa devo provare per farmi restituire gli interessi?

“Per avere la restituzione bisogna dimostrare due cose: perché gli interessi applicati al proprio mutuo vanno ricalcolati e quale differenza economica quel ricalcolo produce sulle somme già pagate”.

La Corte di giustizia ha stabilito che, anche se il cartello è stato accertato, questo non basta a dimostrare quanto la manipolazione abbia inciso sull’Euribor. Le decisioni della Commissione provano l’infrazione per i soggetti, i periodi, il mercato e le condotte accertate, ma non consentono di ricavare effetti precisi sul livello del tasso.

“Per il mutuatario significa che l’eventuale maggior importo pagato sulle rate deve essere dimostrato nel proprio rapporto”.

Prima di chiedere il ricalcolo bisogna però capire perché quella clausola viene contestata. Nel caso Livronsa il mutuatario aveva fatto valere anche l’indeterminatezza e l’inaffidabilità del parametro; il Tribunale aveva respinto questa censura perché riteneva il tasso ricavabile da criteri già fissati nel contratto. Sono questioni diverse:

manipolazione dell’Euribor : riguarda la condotta anticoncorrenziale accertata sul parametro;

: riguarda la condotta anticoncorrenziale accertata sul parametro; indeterminatezza della clausola: riguarda il modo in cui il contratto consente di individuare e calcolare il tasso.

La Corte UE non ha deciso in generale questo secondo profilo secondo il diritto italiano. La richiesta alla banca cambia quindi a seconda del vizio che può essere realmente sostenuto sul contratto.

Cosa va verificato Cosa può dimostrare Cosa ancora non prova Cosa ha accertato la Commissione Esistenza, soggetti, periodo e mercato dell’infrazione L’effetto prodotto sul singolo mutuo Come il contratto calcola il tasso Euribor usato, spread e criteri di calcolo Che la clausola sia invalida o debba essere sostituita Tassi e interessi applicati alle rate Quanto il cliente ha effettivamente pagato Che abbia pagato più del dovuto Prova di un effetto concreto sull’Euribor Un possibile collegamento tra la condotta e il parametro utilizzato Quanto quell’effetto abbia inciso sulle rate Ricalcolo delle rate L’eventuale differenza economica Il diritto a ottenere quella somma dalla banca

Quanto si può recuperare? Non esiste una cifra standard, perché l’eventuale rimborso dipende dal motivo per cui gli interessi devono essere ricalcolati, dalle rate interessate e dal criterio di calcolo applicabile. Una volta individuata una base giuridica concreta, una perizia può ricostruire i tassi applicati, ricalcolare le rate e quantificare l’eventuale differenza già pagata. Il conteggio misura il possibile credito: non dimostra da solo che quel credito esista.

Quali documenti devo controllare prima di chiedere il rimborso alla banca?

“Servono soprattutto contratto, piano di ammortamento, rate e comunicazioni della banca: ciascun documento permette di ricostruire un passaggio diverso del rapporto”.

Nel contratto di mutuo va cercata la clausola sugli interessi. Occorre verificare se il tasso era fisso o variabile, da quale momento diventava variabile, quale Euribor era previsto, lo spread e le modalità di rilevazione del parametro.

Piano di ammortamento, quietanze e prospetti delle rate mostrano invece cosa è accaduto davvero. Servono a ricostruire quando l’Euribor è entrato nel calcolo, quale tasso è stato applicato nelle singole scadenze e quanti interessi sono stati pagati. Il contratto dice cosa era stato pattuito; le rate mostrano come quel patto è stato eseguito.

Vanno controllate anche le comunicazioni ricevute dalla banca durante il finanziamento. Variazioni del tasso, rinegoziazioni, surroghe e altre modifiche possono aver cambiato nel tempo parametro, spread o condizioni economiche. Un mutuo durato molti anni può quindi avere attraversato periodi contrattuali diversi, che vanno separati prima di effettuare qualsiasi ricalcolo.

Se nel frattempo la banca ha cambiato nome, è stata incorporata oppure il mutuo è stato trasferito, va ricostruito anche quale istituto aveva erogato il finanziamento nel periodo interessato.

E se il mutuo è già estinto o è stato surrogato? Vale comunque la pena ricostruire le rate già pagate. L’estinzione non cancella i pagamenti effettuati; una surroga o una rinegoziazione impongono invece di distinguere ciò che è avvenuto prima e dopo la modifica.

Va controllata, infine, anche la prescrizione. Il termine non può essere stabilito soltanto guardando alla data della rata: dipende dalla natura della pretesa che si intende far valere. Prima di inviare una messa in mora o un reclamo bisogna quindi avere chiarito quale diritto si sta esercitando e su quale base.

Chi ha avuto un mutuo legato all’Euribor negli anni interessati dalla manipolazione ha quindi un motivo per controllare il contratto, non un rimborso già acquisito. La sentenza C-60/25 ha escluso l’automatismo tra cartello e nullità della clausola. Prima di chiedere soldi alla banca bisogna ricostruire il tasso pattuito, le rate interessate e la base giuridica della contestazione. Solo dopo ha senso quantificare l’eventuale differenza e decidere quale richiesta formulare.