I migliori mutui fissi di settembre 2026 per la prima casa: quale scegliere considerando rate, TAN, TAEG e costi iniziali

Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

Editor esperto di economia e attualità

123RF Mutui a tasso fisso, i migliori di settembre 2026

A settembre la Banca centrale europea sembra essere orientata a un nuovo aumento dei tassi di interesse. Questo potrebbe rendere i mutui a tasso fisso ancora più convenienti di quanto non siano già, proprio per il fatto che la rata, in questo tipo di prestiti, non cambia a seconda degli indici come l’Euribor.

I mutui a tasso fisso sono i più popolari in Italia, scelti dal 90% degli italiani, proprio perché garantiscono una rata stabile durante tutta la loro durata, senza sorprese. L’Osservatorio di Mutuionline.it ha raccolto i dati di tutte le offerte delle banche italiane, trovando i migliori non solo come importo della rata, ma anche come costi aggiuntivi.

I migliori mutui a settembre 2026

Dalle analisi dell’Osservatorio di Mutuionline sui mutui a tasso fisso emergono due banche che offrono le condizioni migliori ai propri clienti per ottenere un prestito per l’acquisto di una casa:

Banco Bpm, con il mutuo a tasso fisso finito Green;

Banco Desio, con il mutuo D-Evolution.

Le differenze, come detto, non stanno soltanto nell’importo della rata e negli interessi, ma anche nelle spese iniziali, nei requisiti richiesti, nei vantaggi aggiuntivi previsti. Il confronto, inoltre, rimane attento anche ai costi accessori e al Taeg.

Il mutuo casa tasso fisso finito Green di Banco Bpm

Il miglior mutuo in assoluto tra quelli valutati da Mutuionline è quello di Banco Bpm, il mutuo casa a tasso fisso finito Green. Le sue caratteristiche sono:

un tasso fisso al 3,20%;

una spesa istruttoria di 1.000 euro;

una perizia dal costo di 320 euro;

un Taeg del 3,47%;

nessun costo di servizio aggiuntivo.

L’importo finanziabile arriva all’80% del valore dell’immobile valutato dalla perizia, la durata prevista è tra i 10 e i 30 anni, con rata mensile. Questo mutuo presenta alcuni vantaggi in caso di acquisto di un immobile con classe energetica A o B. In questo caso il Tan, il tasso di interesse annuo, viene ridotto di 0,25 punti arrivando al 2,95%.

Il mutuo D-Evolution di Banco Desio

Banco Desio ha invece il secondo miglior mutuo in classifica. Le sue caratteristiche sono simili a quelle di Banco BPM, ma con alcune riduzioni di prezzo:

un tasso fisso al 3,20%;

una spesa istruttoria di 800 euro;

una perizia dal costo di 237,90 euro;

un Taeg del 3,47%;

nessun costo di servizio aggiuntivo.

Il mutuo di Banco Desio presenta però spese di incasso rata più alte, a 4,50 euro, e non ha nessun vantaggio per chi acquista case con classe energetica A o B.

Le migliori surroghe di settembre 2026

Oltre ai mutui a tasso fisso, Mutuionline ha classificato anche le due migliori banche per le surroghe, vale a dire per il cambio di mutuo su un prestito già esistente. I primi in classifica sono: