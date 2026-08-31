Quali sono i migliori mutui a tasso fisso a settembre, perché il 90% degli italiani li sceglie

I migliori mutui fissi di settembre 2026 per la prima casa: quale scegliere considerando rate, TAN, TAEG e costi iniziali

Foto di Matteo Runchi

Matteo Runchi

Editor esperto di economia e attualità

Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

3 min di lettura

Chiedi a QuiFinanza

Quali sono i migliori mutui a tasso fisso a settembre, perché il 90% degli italiani li sceglie
123RF
Mutui a tasso fisso, i migliori di settembre 2026
Che cos'è l'Euribor? Quali sono i vantaggi dei mutui fissi? Come funziona Mutuionline.it?

A settembre la Banca centrale europea sembra essere orientata a un nuovo aumento dei tassi di interesse. Questo potrebbe rendere i mutui a tasso fisso ancora più convenienti di quanto non siano già, proprio per il fatto che la rata, in questo tipo di prestiti, non cambia a seconda degli indici come l’Euribor.

I mutui a tasso fisso sono i più popolari in Italia, scelti dal 90% degli italiani, proprio perché garantiscono una rata stabile durante tutta la loro durata, senza sorprese. L’Osservatorio di Mutuionline.it ha raccolto i dati di tutte le offerte delle banche italiane, trovando i migliori non solo come importo della rata, ma anche come costi aggiuntivi.

I migliori mutui a settembre 2026

Dalle analisi dell’Osservatorio di Mutuionline sui mutui a tasso fisso emergono due banche che offrono le condizioni migliori ai propri clienti per ottenere un prestito per l’acquisto di una casa:

  • Banco Bpm, con il mutuo a tasso fisso finito Green;
  • Banco Desio, con il mutuo D-Evolution.

Le differenze, come detto, non stanno soltanto nell’importo della rata e negli interessi, ma anche nelle spese iniziali, nei requisiti richiesti, nei vantaggi aggiuntivi previsti. Il confronto, inoltre, rimane attento anche ai costi accessori e al Taeg.

Il mutuo casa tasso fisso finito Green di Banco Bpm

Il miglior mutuo in assoluto tra quelli valutati da Mutuionline è quello di Banco Bpm, il mutuo casa a tasso fisso finito Green. Le sue caratteristiche sono:

  • un tasso fisso al 3,20%;
  • una spesa istruttoria di 1.000 euro;
  • una perizia dal costo di 320 euro;
  • un Taeg del 3,47%;
  • nessun costo di servizio aggiuntivo.

L’importo finanziabile arriva all’80% del valore dell’immobile valutato dalla perizia, la durata prevista è tra i 10 e i 30 anni, con rata mensile. Questo mutuo presenta alcuni vantaggi in caso di acquisto di un immobile con classe energetica A o B. In questo caso il Tan, il tasso di interesse annuo, viene ridotto di 0,25 punti arrivando al 2,95%.

Il mutuo D-Evolution di Banco Desio

Banco Desio ha invece il secondo miglior mutuo in classifica. Le sue caratteristiche sono simili a quelle di Banco BPM, ma con alcune riduzioni di prezzo:

  • un tasso fisso al 3,20%;
  • una spesa istruttoria di 800 euro;
  • una perizia dal costo di 237,90 euro;
  • un Taeg del 3,47%;
  • nessun costo di servizio aggiuntivo.

Il mutuo di Banco Desio presenta però spese di incasso rata più alte, a 4,50 euro, e non ha nessun vantaggio per chi acquista case con classe energetica A o B.

Le migliori surroghe di settembre 2026

Oltre ai mutui a tasso fisso, Mutuionline ha classificato anche le due migliori banche per le surroghe, vale a dire per il cambio di mutuo su un prestito già esistente. I primi in classifica sono:

  • Crédit Agricole Flexi, con un tasso del 3,30% e un Taeg del 3,56%, senza spese ulteriori;
  • Banco Desio Online, con un tasso del 3,55%, e un Taeg del 3,72%, senza spese ulteriori.
BCE Tassi