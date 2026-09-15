L’exit tax per le persone fisiche rappresenta un tema di estremo interesse e dibattito nel panorama della fiscalità internazionale. Quando un contribuente decide di trasferire la propria residenza fiscale all’estero, sorge spontaneo il dubbio relativo all’eventuale tassazione dei guadagni e dei capitali maturati durante il periodo di permanenza nello Stato di origine. La questione fondamentale risiede nel verificare se il semplice atto di espatriare costituisca o meno un presupposto impositivo capace di generare un prelievo fiscale sulle plusvalenze non ancora realizzate.
Per comprendere il funzionamento di questo meccanismo, occorre analizzare le fonti normative nazionali ed europee, distinguendo in modo netto la posizione di chi esercita un’attività d’impresa rispetto a quella dell’investitore privato o del contribuente persona fisica.
Indice
Cos’è l’exit tax e qual è la sua ratio giuridica
L’imposta in uscita, comunemente nota come exit tax, si configura come un prelievo straordinario applicato sui guadagni latenti – ossia i capital gain maturati sul piano contabile ma non ancora effettivamente realizzati tramite liquidazione o vendita – nel momento esatto in cui un soggetto trasferisce la propria residenza o sede in una nuova giurisdizione.
La ratio di questo istituto risiede nel principio di territorialità dell’imposizione. Le autorità fiscali mirano a sottoporre a prelievo la ricchezza prodotta e maturata all’interno dei confini nazionali prima che l’asset esca definitivamente dalla propria sfera impositiva. Senza questo presidio normativo, lo Stato di origine perderebbe irrimediabilmente la potestà tributaria a favore dello Stato di destinazione al momento della futura vendita del bene. L’exit tax opera dunque come un fondamentale strumento antielusivo volto a contrastare lo spostamento artificiale dei patrimoni verso Paesi a fiscalità privilegiata nell’imminenza di un realizzo finanziario.
La disciplina dell’exit tax in Italia: imprese vs privati
Nell’ordinamento tributario italiano, l’applicazione dell’imposta di uscita è disciplinata in maniera ben precisa, ponendo una netta linea di demarcazione tra le attività d’impresa e le persone fisiche che agiscono nell’ambito della gestione del proprio patrimonio personale.
La tassazione in uscita per le attività d’impresa
In Italia, l’exit tax si applica esclusivamente ai soggetti che esercitano attività d’impresa. L’articolo 166 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) prevede espressamente che il trasferimento all’estero della residenza o della sede commerciale di un’impresa individuale o societaria comporti il realizzo, al valore normale di mercato, dei beni aziendali che cessano di far parte di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Questa norma recepisce puntualmente l’articolo 5 della Direttiva UE 2016/1164 (Direttiva ATAD – Anti-Tax Avoidance Directive). Il quadro normativo italiano rispetta inoltre i principi consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare con la sentenza National Grid Indus (Causa C-371/10). Tale pronuncia ha sancito un delicato equilibrio: da un lato riconosce il diritto dello Stato di origine di tassare i plusvalori generati sul proprio territorio; dall’altro garantisce la libertà di stabilimento in UE, imponendo la possibilità di rateizzare o differire il versamento dell’imposta anziché pretenderne la liquidazione immediata.
L’inapplicabilità dell’exit tax per le persone fisiche
A differenza di quanto previsto per il comparto imprenditoriale, il sistema fiscale italiano non prevede alcuna exit tax per le persone fisiche o rivolta agli investitori privati.
Per il cittadino che agisce al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, il trasferimento della residenza anagrafica e fiscale oltre confine non costituisce un evento realizzativo ai fini delle imposte sui redditi diversi di natura finanziaria. Di conseguenza, chi possiede titoli azionari, partecipazioni non qualificate, quote di fondi comuni d’investimento o portafogli di criptovalute può variare la propria giurisdizione senza subire alcuna imposizione sui valori latenti al momento dell’espatrio. La tassazione sulle plusvalenze avverrà esclusivamente al momento della successiva ed effettiva alienazione dell’asset.
Il panorama europeo: i casi di Germania e Spagna
L’assenza di un’imposta di uscita sui patrimoni privati rende l’Italia un’eccezione favorevole nel contesto europeo. Altri Paesi dell’Unione Europea hanno infatti introdotto rigide normative sull’exit tax per le persone fisiche per arginare la cosiddetta wealth migration (l’emigrazione dei grandi patrimoni).
Il modello tedesco
In Germania, il paragrafo 6 dell’Außensteuergesetz (AStG) assoggetta a tassazione in uscita i contribuenti residenti nel Paese per almeno sette degli ultimi dodici anni che detengono partecipazioni societarie qualificate, individuate nella quota minima dell’1% del capitale sociale negli ultimi cinque anni. Al momento dell’espatrio, tali partecipazioni vengono considerate fittiziamente vendute al valore di mercato. La norma tedesca non si applica però all’intero patrimonio privato: le criptovalute detenute a titolo personale, ad esempio, restano escluse da questo prelievo.
Il modello spagnolo
La Spagna adotta parametri oggettivi basati su precise soglie patrimoniali. L’articolo 95 bis della Ley del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) prevede che l’imposta si attivi se il contribuente perde la residenza spagnola dopo avervi risieduto per almeno dieci degli ultimi quindici anni. Il prelievo scatta se il valore di mercato complessivo delle azioni o quote possedute supera i 4 milioni di euro, oppure nel caso di partecipazioni superiori al 25% in entità con valore oltre 1 milione di euro. La norma spagnola include nel computo anche i fondi comuni di investimento (OICR).
Residenza fiscale e le novità dello split year
Un punto tecnico fondamentale per determinare la tassazione in caso di espatrio riguarda l’individuazione esatta del momento in cui si perfeziona il cambio di giurisdizione fiscale.
La disciplina storica fino al 2023
Fino al periodo d’imposta 2023, il legislatore italiano applicava in modo rigido il principio di unitarietà dell’anno fiscale. Chi si trasferiva all’estero nella seconda metà dell’anno solare, superando i 183 giorni di permanenza o iscrizione anagrafica in Italia, veniva considerato residente nel territorio nazionale per l’intero periodo d’imposta. Questo meccanismo esponeva al rischio di doppia imposizione, spingendo spesso i contribuenti a rinviare le vendite di asset finanziari all’anno solare successivo all’espatrio.
L’introduzione dello split year dal 2024
A partire dal 1° gennaio 2024, il Decreto Legislativo n. 209/2023 ha riformato l’articolo 2 del Tuir, introducendo la possibilità del frazionamento del periodo d’imposta (il cosiddetto split year). Questa norma consente di dividere l’anno di trasferimento in due frazioni temporali distinte: una di residenza italiana e una di residenza estera.
Tuttavia, l’applicazione pratica dello split year richiede la massima cautela. In assenza di una prassi interpretativa consolidata e di istruzioni operative dettagliate da parte dell’Agenzia delle Entrate, la determinazione della corretta potestà impositiva sui capital gain realizzati nell’anno di espatrio presenta ancora profili di incertezza. Per evitare contestazioni in sede di accertamento, è fondamentale coordinare la data di effettivo incasso e vendita degli asset con i criteri stabiliti dai trattati internazionali.
Le convenzioni bilaterali e l’articolo 13 del Modello OCSE
In assenza di un’exit tax per le persone fisiche in Italia, la ripartizione del diritto di tassare le plusvalenze realizzate dopo l’espatrio è regolata dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, fondate sull’articolo 13 del Modello Ocse.
Tassazione esclusiva
Salvo specifiche eccezioni, le plusvalenze derivanti dall’alienazione di titoli, quote societarie o asset finanziari gestiti a titolo privato sono tassate in via esclusiva nello Stato di residenza effettiva del contribuente al momento della vendita. Se il trasferimento di residenza si è perfezionato prima della liquidazione dei beni, l’Italia perde qualsiasi diritto di applicare imposte sostitutive sul capital gain.
Deroga per le società immobiliari
L’unica eccezione rilevante riguarda le partecipazioni in società il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da beni immobiliari situati in Italia. In questo caso specifico, l’articolo 13 attribuisce allo Stato in cui si trova l’immobile il diritto di tassare la plusvalenza, a prescindere dalla nuova residenza del cedente.
Considerazioni finali
In conclusione, il quadro normativo vigente conferma che per le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa non sussiste in Italia alcuna exit tax per le persone fisiche. Chi trasferisce la propria residenza fiscale all’estero portando con sé il proprio patrimonio personale non subisce un prelievo automatico sui guadagni latenti al momento della partenza.
Tuttavia, la pianificazione di un trasferimento internazionale richiede un’attenta analisi preventiva delle tempistiche di vendita degli asset, del rispetto dei requisiti di residenza ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, delle novità dello split year (D.Lgs. 209/2023) e delle norme tributarie vigenti nello Stato estero di destinazione.