Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funziona il nuovo regime fiscale turco per i neo residenti

Il panorama della competizione fiscale globale si arricchisce di un tassello destinato a modificare gli equilibri nell’area euro-mediterranea. Con un intervento normativo di forte impatto, la Turchia ha varato un regime d’attrazione dei capitali esteri ed ex-pat estremamente competitivo, studiato per High-Net-Worth Individuals (HNWI), investitori, manager e pensionati internazionali. L’elemento distintivo della misura risiede nella sua durata e nella struttura dell’agevolazione: un’esenzione totale dalle imposte sui redditi di fonte estera per un arco temporale di ben venti anni.

Per comprendere la reale portata del regime fiscale della Turchia per i neo residenti, è indispensabile analizzarne le basi giuridiche, i requisiti formali di accesso, l’interazione con la disciplina fiscale italiana (in primis l’articolo 2 del Tuir) e l’applicazione incrociata della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.

Regime fiscale Turchia per neo residenti: il quadro normativo

L’architettura del nuovo regime fiscale in Turchia per i neo residenti è stata definita dalla Legge n. 7582 del 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale turca (Resmî Gazete n. 33270) il 4 giugno 2026. L’articolo 4 di questo provvedimento ha introdotto il nuovo articolo 20/D (ripetuto) all’interno della Gelir Vergisi Kanunu (GVK n. 193/1960), la legge generale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.

A chiarire l’operatività del sistema è poi intervenuto il decreto attuativo del Ministero del Tesoro e delle Finanze turco, la Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No. 333, emessa il 4 luglio 2026. La circolare ha confermato che il beneficio ha decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026 per tutti i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale nel Paese nel corso del 2026.

Nessuna flat tax fissa: a differenza del modello italiano per neo residenti (art. 24-bis Tuir, che richiede un’imposta sostitutiva forfettaria di 200.000 euro all’anno) o di altri regimi a cifra fissa, il sistema turco non richiede alcun versamento fisso annuale. Offre un’esenzione del 100% per 20 anni su tutti i redditi generati fuori dai confini turchi.

I requisiti di accesso: la regola dei tre anni

Per beneficiare delle agevolazioni previste dal regime fiscale in Turchia per i neo residenti, la legge fissa criteri precisi e rigidi:

assenza di residenza pregresso (test dei 3 anni) . Nei tre anni solari precedenti al trasferimento, il contribuente non deve aver avuto in Turchia né il domicilio civilistico (ikametgah, ex Codice Civile turco) né un obbligo fiscale pieno derivante dallo status di residente fiscale illimitato;

. Nei tre anni solari precedenti al trasferimento, il contribuente non deve aver avuto in Turchia né il domicilio civilistico (ikametgah, ex Codice Civile turco) né un obbligo fiscale pieno derivante dallo status di residente fiscale illimitato; rilevanza della tassazione limitata . Come specificato dalla circolare Tebliğ Seri No. 333, l’aver avuto in passato un obbligo fiscale limitato in Turchia (ad esempio per canoni di locazione su immobili turco-detenuti o plusvalenze tassate alla fonte) non prefigura una causa ostativa e non preclude l’accesso al regime;

. Come specificato dalla circolare Tebliğ Seri No. 333, l’aver avuto in passato un obbligo fiscale limitato in Turchia (ad esempio per canoni di locazione su immobili turco-detenuti o plusvalenze tassate alla fonte) non prefigura una causa ostativa e non preclude l’accesso al regime; acquisizione della residenza fiscale piena . Occorre soddisfare gli articoli 3 e 4 della GVK, ossia stabilire il proprio domicilio in Turchia oppure soggiornarvi per più di sei mesi (183 giorni) nell’anno solare;

. Occorre soddisfare gli articoli 3 e 4 della GVK, ossia stabilire il proprio domicilio in Turchia oppure soggiornarvi per più di sei mesi (183 giorni) nell’anno solare; esclusione dei soggiorni temporanei. In base all’articolo 5 della GVK, non ottengono la residenza fiscale piena gli stranieri presenti in Turchia per studio, cure mediche, turismo o per incarichi lavorativi specifici e temporanei. Tali soggetti rimangono a tassazione limitata e sono esclusi dall’art. 20/D.

Perimetro applicativo: redditi esenti o tassazione ordinaria

La struttura del regime fiscale Turchia per neo residenti si basa su una distinzione netta legata alla fonte geografica dei proventi:

redditi di fonte estera (esenti al 100%) . Rientrano nell’esenzione ventennale dividendi, interessi, plusvalenze finanziarie su titoli esteri, canoni da immobili situati all’estero e pensioni private erogate fuori dalla Turchia. Tali importi non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi turca;

. Rientrano nell’esenzione ventennale dividendi, interessi, plusvalenze finanziarie su titoli esteri, canoni da immobili situati all’estero e pensioni private erogate fuori dalla Turchia. Tali importi non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi turca; redditi di fonte turca (tassazione ordinaria) . I redditi prodotti all’interno del territorio turco rimangono assoggettati all’imposta progressiva sul reddito (Gelir Vergisi) con aliquote fino al 40%;

. I redditi prodotti all’interno del territorio turco rimangono assoggettati all’imposta progressiva sul reddito (Gelir Vergisi) con aliquote fino al 40%; costi e crediti d’imposta. I costi sostenuti per produrre i redditi esteri esenti non possono essere dedotti in Turchia, e le eventuali ritenute subite all’estero non generano un credito d’imposta sul suolo turco.

Incrocio con la Convenzione Italia-Turchia (Legge n. 195/1993)

Per un contribuente italiano, l’applicazione del regime fiscale in Turchia per i neo residenti va obbligatoriamente letta insieme alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Turchia (ratificata con Legge 195/1993). L’interazione tra i due testi normativi determina gli esiti che schematizziamo nella seguente tabella.

Tipologia di reddito Convenzione IT-TR Trattamento fiscale turco (Art. 20/D) Esito finale per il contribuente Pensioni private (Art. 18) Esclusiva dello stato di residenza (Turchia) Esente (reddito estero) Doppia non imposizione: esenzione totale sia in Italia sia in Turchia Pensioni pubbliche / ex Inpdap (Art. 19.2) Esclusiva dello stato erogante (Italia) Sarebbe esente Tassazione in Italia: restano imponibili in Italia per chi possiede cittadinanza italiana. Dividendi e interessi IT (Artt. 10 e 11) Concorrente (ritenuta max 15% in IT) Esente Ritenuta alla fonte del 15% in Italia: nessun credito d’imposta in Turchia Plusvalenze finanziarie (Art. 13.4) Esclusiva dello stato di residenza (Turchia) Esente (reddito estero) Doppia non imposizione: esenzione totale su capital gain finanziari Canoni e royalties IT (Art. 12) Concorrente (Ritenuta max 10% in Italia) Esente Ritenuta del 10% in Italia: nessuna imposta addizionale in Turchia

Profili di rischio e cautele per chi lascia l’Italia

L’accesso al regime fiscale in Turchia per i neo residenti impone un’attenta pianificazione per evitare contenziosi con l’Agenzia delle Entrate italiana:

superamento dell’articolo 2 del Tuir . L’iscrizione all’Aire è imprescindibile ma non sufficiente. Il contribuente deve provare l’effettiva recisione dei legami con l’Italia, trasferendo in Turchia sia il domicilio reale (centro degli affari economici) sia la dimora abituale (relazioni familiari e affettive);

. L’iscrizione all’Aire è imprescindibile ma non sufficiente. Il contribuente deve provare l’effettiva recisione dei legami con l’Italia, trasferendo in Turchia sia il domicilio reale (centro degli affari economici) sia la dimora abituale (relazioni familiari e affettive); qualificazione delle prestazioni di lavoro svolte da remoto . Un professionista o consulente che si trasferisce in Turchia e lavora in smart working per clienti italiani produce un reddito le cui prestazioni sono eseguite fisicamente sul suolo turco. Di conseguenza, l’amministrazione finanziaria locale qualifica tale provento come reddito di fonte turca, assoggettandolo interamente alla tassazione progressiva ordinaria (fino al 40%) e facendolo decadere dall’esenzione ventennale;

. Un professionista o consulente che si trasferisce in Turchia e lavora in smart working per clienti italiani produce un reddito le cui prestazioni sono eseguite fisicamente sul suolo turco. Di conseguenza, l’amministrazione finanziaria locale qualifica tale provento come reddito di fonte turca, assoggettandolo interamente alla tassazione progressiva ordinaria (fino al 40%) e facendolo decadere dall’esenzione ventennale; rischi di revoca e sanzioni. Se le autorità riscontrano l’assenza dei requisiti di accesso (es. presenza di domicilio nei 3 anni precedenti), l’esenzione viene revocata con conseguente recupero delle imposte evase e applicazione delle sanzioni ordinarie turche.

In sintesi, la misura turca rappresenta una delle opzioni di pianificazione fiscale personale più attrattive nell’area euro-mediterranea, in particolare per i titolari di pensioni private e capitali finanziari, a condizione che il trasferimento sia effettivo e rispettoso del quadro regolatorio di entrambi i Paesi.

Imposta sulle successioni e scudo patrimoniale: il pacchetto per gli HNWI

Oltre all’esenzione ventennale sulle imposte sui redditi, il quadro normativo introdotto dalla Legge n. 7582/2026 per valorizzare il regime fiscale Turchia per neo residenti prevede importanti agevolazioni per la protezione del patrimonio familiare e il trasferimento generazionale.

L’imposta sulle successioni e donazioni per i neo residenti qualificati viene infatti calmierata con un’aliquota fissa dell’1% sui beni esteri trasferiti agli eredi. Contestualmente, la normativa affianca una misura di regolarizzazione patrimoniale (tax amnesty) che consente l’immissione nel circuito bancario e finanziario turco di liquidità, oro e titoli detenuti all’estero con un’imposta sostitutiva estremamente ridotta (dallo 0% al 5%), rendendo la Turchia un hub di attrazione globale per la protezione e il consolidamento dei grandi patrimoni familiari.