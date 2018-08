Canone Rai, chi non deve pagarlo

editato in: da

Non tutti i cittadini sono tenuti al pagamento del canone Rai. Ecco le svariate categorie che possono presentare richiesta di esenzione o, secondo determinati accordi, risultano automaticamente esonerati.

Negli ultimi anni si è molto parlato di canone Rai, del suo inserimento in bolletta e del cambiamento subito dalla premessa post alla base di questa tassa, dovuta al possesso di almeno un televisore all’interno della propria abitazione, indipendentemente dall’utilizzo. Non tutti sono però tenuti al pagamento dell’imposta.

Va da sé che non sarà costretto al pagamento del canone Rai chiunque dichiari di non possedere alcun televisore. In tal senso occorre precisare che monitor del pc e tablet non vengono considerati televisioni, anche se, tramite questi, è possibile la visione in streaming di programmi in chiaro e non solo. In tal caso si potrà richiedere l’esenzione, compilato l’apposito modulo per la dichiarazione sostitutiva (da presentare ogni anno, se si dovesse continuare a non possedere un televisore). Questa prevede alcune scadenze:

Fino al 31 gennaio: esonero per l’intero anno

Dal 1 febbraio al 30 giugno: esonero per il secondo semestre

A poter giovare dell’esenzione sono anche i cittadini che abbiano già compiuto 75 anni. La sola età anagrafica non sarà però bastevole per ottenere l’esenzione. Ecco le condizioni che occorre rispettare.

Necessario aver compiuto il 75° anno d’età entro il termine per il pagamento dell’abbonamento Rai: 31 gennaio e 31 luglio

Il reddito annuo non dovrà superare gli 8mila euro (reddito sommato anche a quello del coniuge)

Il richiedente non dovrà vivere con altri soggetti, escluso il coniuge, con reddito proprio. Un chiaro esempio è quello di eventuali figli con un lavoro riconosciuto. Per quanto concerne questo tipo di esenzione, non sarà necessario presentare la richiesta dopo ogni anno, qualora le premesse permangano.

In merito a convenzioni internazionali sono esonerati dal pagamento del canone Rai diplomatici e militari. Ecco chi nello specifico: