Anche il contante e i gioielli trovati in casa devono essere inseriti all'interno della dichiarazione di successione. Ecco come fare

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Il contante e i gioielli finiscono nella dichiarazione di successione

La redazione della dichiarazione di successione rappresenta uno dei passaggi più delicati nella gestione del patrimonio ereditario. Spesso, l’attenzione degli eredi si concentra quasi esclusivamente sulla ricostruzione delle proprietà immobiliari o sulla rendicontazione dei saldi dei conti correnti bancari. Esiste tuttavia un’area grigia, spesso trascurata ma ricca di insidie fiscali, che riguarda i beni mobili custoditi nell’abitazione del defunto: in particolare, i gioielli di famiglia e il denaro in contanti.

Molti contribuenti ritengono, erroneamente, che i contanti rinvenuti in una cassaforte domestica o i gioielli lasciati nei cassetti possano essere spartiti in via informale tra i parenti senza alcun obbligo di legge. Si tratta di una convinzione del tutto infondata, che può esporre gli eredi a pesanti sanzioni amministrative, ad accertamenti induttivi da parte dell’Agenzia delle Entrate e persino a contestazioni legate alle severe normative antiriciclaggio.

Dichiarazione di successione: la presunzione del 10% sui beni mobili

Per comprendere il motivo per cui i gioielli e i contanti giocano un ruolo così rilevante nella dichiarazione di successione, è necessario analizzare il meccanismo della cosiddetta presunzione legale previsto dall’articolo 9, comma 2, del Testo Unico sulle Successioni (D.Lgs. n. 346/1990).

Il legislatore, consapevole dell’oggettiva difficoltà per lo Stato di controllare fisicamente cosa si celi all’interno delle mura domestiche di un contribuente deceduto, ha introdotto una scorciatoia burocratica. La legge presume che nell’attivo ereditario siano sempre compresi denaro in contanti, gioielli e mobilia per un valore pari al 10% del valore globale netto dell’asse ereditario. Questa percentuale viene applicata in automatico, anche se gli eredi decidono di non menzionare tali beni nella dichiarazione di successione o indicano cifre inferiori.

Ma vediamo come funziona praticamente questo calcolo. Se l’asse ereditario netto (composto, ad esempio, da un appartamento e un terreno) ha un valore di 400.000 euro, l’Agenzia delle Entrate calcolerà d’ufficio un valore aggiuntivo di 40.000 euro (pari al 10%) a titolo di contanti, gioielli e arredi presunti. Di conseguenza, l’imponibile complessivo su cui verranno applicate le tasse di successione salirà a 440.000 euro.

L’effettiva incidenza di questa maggiorazione forfettaria dipende unicamente dal grado di parentela degli eredi e dalle franchigie vigenti:

coniuge e figli (parenti in linea retta) . Godono di una franchigia elevata, pari a 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario, con aliquota al 4% sull’eccedenza. Se l’intero asse ereditario (incluso il 10% presunto) resta al di sotto del milione di euro a testa, la presunzione non comporta alcun esborso di tasse reali;

. Godono di una franchigia elevata, pari a 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario, con aliquota al 4% sull’eccedenza. Se l’intero asse ereditario (incluso il 10% presunto) resta al di sotto del milione di euro a testa, la presunzione non comporta alcun esborso di tasse reali; fratelli e sorelle . La franchigia scende a 100.000 euro ciascuno, con aliquota al 6%. In questo scenario, la maggiorazione del 10% rischia di far superare la franchigia o di aumentare significativamente l’importo della tassa da pagare;

. La franchigia scende a 100.000 euro ciascuno, con aliquota al 6%. In questo scenario, la maggiorazione del 10% rischia di far superare la franchigia o di aumentare significativamente l’importo della tassa da pagare; altri parenti e soggetti terzi. Le franchigie sono assenti o estremamente ridotte (con aliquote che arrivano fino all’8%). Qui, la presunzione del 10% si traduce immediatamente in un esborso fiscale non indifferente.

La trappola del contante silente e le norme antiriciclaggio

Se da un lato la tentazione di non dichiarare i contanti e i gioielli trovati in casa può apparire forte per evitare imposte o complicazioni burocratiche, dall’altro lato questa scelta rappresenta una vera e propria bomba a orologeria fiscale per il futuro degli eredi.

Il problema non si pone nel momento esatto del ritrovamento, bensì quando l’erede decide di reimmettere queste ricchezze all’interno del circuito economico e finanziario tracciato:

il blocco bancario e le segnalazioni . Se un erede tenta di versare sul proprio conto corrente una somma di denaro in contanti ereditata (ad esempio 15.000 euro) senza che questa sia mai comparsa nella dichiarazione di successione, l’istituto di credito farà scattare una segnalazione immediata ai fini della normativa antiriciclaggio;

. Se un erede tenta di versare sul proprio conto corrente una somma di denaro in contanti ereditata (ad esempio 15.000 euro) senza che questa sia mai comparsa nella dichiarazione di successione, l’istituto di credito farà scattare una segnalazione immediata ai fini della normativa antiriciclaggio; l’accertamento induttivo . Ai sensi dell’articolo 38 del Dpr n. 600/1973, l’Amministrazione Finanziaria ha il potere di considerare qualsiasi versamento di contanti non giustificato come un ricavo o un reddito imponibile non dichiarato (in nero). Spetta al contribuente l’onere della prova contraria. Dimostrare che quei soldi appartenevano al defunto senza un documento ufficiale diventa una missione pressoché impossibile;

. Ai sensi dell’articolo 38 del Dpr n. 600/1973, l’Amministrazione Finanziaria ha il potere di considerare qualsiasi versamento di contanti non giustificato come un ricavo o un reddito imponibile non dichiarato (in nero). Spetta al contribuente l’onere della prova contraria. Dimostrare che quei soldi appartenevano al defunto senza un documento ufficiale diventa una missione pressoché impossibile; la tracciabilità dei gioielli. Lo stesso identico rischio si corre con i preziosi. Se si decide di vendere un lotto di preziosi a un operatore professionale (compro oro) o di darli in pegno per ottenere liquidità, verranno richiesti documenti d’identità e prove di lecita provenienza. Solo indicando la presenza dei gioielli all’interno della dichiarazione di successione si otterrà un titolo di acquisto giuridicamente inattaccabile, idoneo a giustificare la legittimità del possesso di fronte a banche, acquirenti e Fisco.

Come compilare il Quadro ER e il Codice DN

Qualora si decida di agire in totale trasparenza fiscale, i passi da seguire per la compilazione della dichiarazione di successione telematica sono ben definiti. I beni mobili fisici devono essere inseriti all’interno del Quadro ER del modello ministeriale.

Gli eredi devono utilizzare il codice identificativo specifico DN, che raggruppa sotto un’unica voce denaro, gioielli e mobilia:

per il denaro in contanti deve essere indicato il valore nominale esatto delle banconote rinvenute alla data dell’apertura della successione;

per i gioielli e i preziosi, poiché la determinazione del valore non è immediata come per le banconote, è caldamente raccomandato allegare alla dichiarazione di successione una perizia giurata di stima redatta da un esperto iscritto all’albo dei periti estimatori o da un gemmologo professionista. Questo documento protegge gli eredi da future contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sul valore commerciale attribuito ai preziosi.

Nel caso in cui il valore complessivo di gioielli e contanti effettivamente dichiarati sia superiore al limite teorico del 10% del patrimonio netto, le imposte verranno calcolate sul valore reale. Se invece la cifra inserita dagli eredi è inferiore a tale soglia, l’ufficio delle entrate applicherà ugualmente la presunzione del 10%, elevando forfettariamente la base imponibile, a meno che gli eredi non abbiano adottato la procedura di inventario.

Come azzerare legalmente la tassazione forfettaria: l’inventario formale

Esiste una via d’uscita perfettamente legale per evitare che il Fisco applichi la presunzione del 10% su gioielli e contanti che, di fatto, non sono mai esistiti o che hanno un valore irrisorio rispetto all’asse ereditario complessivo.

L’unico strumento idoneo a superare e vincere la presunzione di legge è la redazione di un inventario formale dell’eredità. Questa procedura richiede il rispetto di requisiti formali molto rigidi:

tempistica . L’inventario deve essere redatto prima della presentazione della dichiarazione di successione;

. L’inventario deve essere redatto prima della presentazione della dichiarazione di successione; soggetti abilitati . L’atto pubblico deve essere redatto esclusivamente da un pubblico ufficiale autorizzato, come un notaio (scelto dagli eredi) o il cancelliere del Tribunale territorialmente competente;

. L’atto pubblico deve essere redatto esclusivamente da un pubblico ufficiale autorizzato, come un notaio (scelto dagli eredi) o il cancelliere del Tribunale territorialmente competente; svolgimento. Il pubblico ufficiale si reca fisicamente presso l’abitazione del defunto e, alla presenza di eventuali testimoni o stimatori (es. un gioielliere per i preziosi), procede alla descrizione analitica di tutto ciò che è presente nell’immobile, registrando l’esatta consistenza dei beni mobili e del denaro contante.

Se il verbale di inventario attesta che in casa non erano presenti gioielli o somme in contanti (o certifica che il loro valore reale è di gran lunga inferiore al 10% teorico), la presunzione legale decade automaticamente. Gli eredi pagheranno le imposte di successione calcolate unicamente sulle risultanze dell’inventario ufficiale, risparmiando somme significative.