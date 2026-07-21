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ANSA Sospensione notifiche Agenzia delle Entrate, cosa cambia ad agosto

La pausa estiva del Fisco serve a evitare che contribuenti, famiglie, professionisti e imprese debbano gestire comunicazioni e scadenze delicate nel pieno delle ferie. La sospensione delle notifiche ad agosto riguarda soprattutto l’attività dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, con alcune eccezioni per i casi urgenti. La pausa incide su notifiche, termini e conteggi, ma resta necessario verificare sempre il tipo di atto ricevuto, la data di consegna e la procedura a cui si riferisce. Si temeva inoltre una corsa agli invii prima delle vacanze. Qualcosa che il Fisco ha smentito fortemente.

Sospensione notifiche Agenzia delle Entrate, cosa sapere

Nessun assalto fiscale in programma prima dell’inizio delle vacanze estive. L’Agenzia delle Entrate ha smentito l’ipotesi. Le comunicazioni finalizzate a favorire la regolarizzazione spontanea programmate a luglio rappresentano il 9% del volume annuale. Anche gli avvisi collegati a errori o differenze emerse dai controlli automatizzati risultano in calo. Nel confronto con lo stesso periodo del 2025, la diminuzione supera il 40%. Il loro peso sul totale dell’anno è pari al 7,6%.

Una tendenza analoga riguarda le cartelle predisposte nel primo semestre 2026. La produzione è diminuita del 9% rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente. Questi dati indicano che la sospensione di agosto, insieme a quella prevista a dicembre, è stata inserita nella programmazione ordinaria senza trasferire un carico anomalo su luglio o settembre.

Cosa si ferma durante la pausa estiva

La sospensione riguarda le notifiche di alcuni atti e comunicazioni dell’amministrazione finanziaria. Tra le comunicazioni interessate rientrano avvisi bonari, lettere di compliance e cartelle di pagamento, salvo i casi urgenti che non possono essere rinviati. La pausa si collega anche alla sospensione dei termini compresa tra il 1° agosto e il 4 settembre. In questo periodo il conteggio di alcuni termini si arresta, evitando che adempimenti collegati a comunicazioni fiscali maturino durante il mese estivo. Se un termine è già scaduto prima della pausa, resta valido. Allo stesso modo, procedure urgenti o particolari possono seguire regole diverse.

Ricorsi contro cartelle e atti tributari

Nel mese di agosto si ferma anche il decorso dei termini processuali per contestare cartelle e altri provvedimenti tributari. La regola generale è contenuta nell’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che prevede la pausa feriale dal 1° al 31 agosto, salvo eccezioni stabilite dalla legge.

I giorni compresi nel periodo feriale non vengono conteggiati nel termine per proporre ricorso. Se il termine era già iniziato prima di agosto, riprende dal 1° settembre. Se invece inizia durante agosto, decorre dal giorno successivo alla fine della sospensione. Questa regola offre un margine di tutela al contribuente, ma non elimina la necessità di verificare l’atto ricevuto. Alcuni procedimenti possono avere termini particolari o non rientrare nella sospensione.

Cosa devono controllare contribuenti e imprese

La sospensione notifiche ad agosto riduce il rischio di ricevere comunicazioni fiscali delicate durante le ferie. Chi riceve una comunicazione deve controllare tre elementi:

la data di notifica,;

il tipo di atto;

il termine indicato per rispondere, pagare o presentare ricorso.

È utile distinguere tra lettere di compliance, avvisi bonari, cartelle, richieste documentali e atti impugnabili. Ogni categoria può avere effetti diversi e richiedere una risposta differente. Per imprese e professionisti, la pausa estiva può essere usata per ordinare la documentazione, verificare eventuali irregolarità e preparare chiarimenti. Per le famiglie, è importante non ignorare le comunicazioni ricevute prima delle ferie o subito dopo la ripresa dei termini.