In conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato l’area dei Campi Flegrei, il Governo sospensione le misure fiscali per i soggetti colpiti dal fenomeno del bradisismo

Fonte: ANSA Emergenza bradisismo nei Campi Flegrei: sospensione di adempimenti fiscali e contributivi fino al 31 agosto

In seguito al terremoto che ha colpito i Campi Flegrei nel mese di marzo, il Governo ha disposto la proroga delle scadenze fiscali, per consentire alla popolazione di dedicarsi alle attività di ricostruzione e al ripristino della normalità. Sono quindi sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi con scadenza compresa tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025. Lo rivela FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.

Per chi vale la proroga

La misura riguarda i soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, all’interno degli immobili:

danneggiati e sgomberati per inagibilità in seguito a specifici provvedimenti, a causa dei terremoti del 13 e 15 marzo 2025 che hanno colpito l’area dei Campi Flegrei;

danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata richiesta la verifica di agibilità a seguito degli stessi eventi sismici e per i quali è stato disposto lo sgombero per inagibilità.

I beneficiari verranno identificati mediante un decreto della Protezione Civile, che sarà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il 8 maggio 2025.

Quali adempimenti sono sospesi

La sospensione riguarda i versamenti e gli adempimenti tributari con scadenza tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli relativi ai dazi doganali e alle accise. Nel medesimo periodo, sono sospesi anche gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria. Inoltre, sono sospesi i pagamenti delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha previsto la sospensione delle rate dei mutui per gli abitanti, le imprese e le società delle zone colpite; una cosa simile è avvenuta anche per i residente di diversi comuni della Toscana a seguito delle inondazioni che hanno interessato la regione.

FiscoOggi specifica che i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento non ancora affidate all’agente della riscossione, o alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali non ancora affidate, riprenderanno a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Firmato il protocollo per prevenire abusi nei finanziamenti pubblici

Intanto presso la Prefettura di Napoli è stato firmato un nuovo Protocollo d’intesa per la prevenzione e il controllo sull’utilizzo dei finanziamenti pubblici destinati all’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei. L’accordo, sottoscritto dal Prefetto Michele di Bari, dal Commissario Straordinario Fulvio Maria Soccodato, da rappresentanti dei Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli e dal Comandante della Guardia di Finanza di Napoli, mira a garantire una gestione trasparente ed efficace delle risorse destinate ai territori più colpiti.

L’iniziativa nasce in risposta al crescente fenomeno del bradisismo che, con scosse frequenti e preoccupanti, interessa da mesi l’area flegrea. Il protocollo rappresenta un passo importante per garantire legalità, responsabilità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche destinate all’emergenza.

Tra i punti chiave dell’accordo figurano l’istituzione di una Cabina di Regia presso la Prefettura di Napoli, incaricata di monitorare costantemente gli interventi finanziati, e l’attivazione di un flusso informativo tempestivo dai Comuni alla Guardia di Finanza, per agevolare controlli preventivi.