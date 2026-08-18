Guida ai pagamenti Inps di fine agosto 2026: date e dettagli per Assegno unico, Sfl, Assegno di inclusione e Naspi

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Calendario pagamenti Inps agosto 2026.

Dopo la pausa di Ferragosto, ripartono a pieno ritmo i pagamenti dell’Inps. Le date in calendario prevedono il saldo delle principali prestazioni destinate a famiglie, persone in cerca di occupazione e nuclei in condizioni di difficoltà economica. Dalla Naspi all’Assegno unico, sono diversi i versamenti previsti nella seconda metà di agosto 2026.

Pagamenti Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) in corso

Dal 17 agosto sono partiti i pagamenti Inps per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), la misura rivolta alle persone che partecipano a percorsi di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale e di attivazione lavorativa, che ha sostituito il reddito di cittadinanza.

Considerando che l’accredito non avviene nello stesso momento per tutti, le operazioni dell’Istituto sono in corso e verranno completate nell’arco di qualche giorno lavorativo.

Assegno Unico, pagamenti il 18 e 19 agosto

È in corso anche il pagamento dell’Assegno unico per i figli. In particolare:

per chi lo sta già ricevendo – se all’interno del proprio nucleo familiare non è cambiato nulla (e se non ci sono sono state variazioni tali da richiedere ulteriori verifiche) – le date di accredito sono quelle di martedì 18 e mercoledì 19 agosto 2026;

2026; per chi, invece, ha presentato una nuova domanda, il pagamento viene generalmente riconosciuto nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Di conseguenza, riceveranno l’importo spettante a fine agosto coloro che hanno presentato richiesta a giugno e sono risultati aventi diritto.

Assegno di Inclusione, il 27 agosto la ricarica ordinaria

Il terzo appuntamento di agosto riguarda i titolari di Assegno di inclusione (Adi). Per i nuclei che già ricevono regolarmente la prestazione, la ricarica ordinaria di questo mese è prevista per giovedì 27 agosto 2026. La data riguarda in particolare i beneficiari che stanno già percependo l’Adi e che continuano a rispettare i requisiti richiesti dalla misura. Prima dell’erogazione, infatti, la posizione deve risultare regolare rispetto ai controlli previsti.

Chi ha presentato domanda per la prima volta a luglio, invece, riceverà l’importo spettante a fine mese (se le verifiche Inps vanno a buon fine).

A differenza di altre prestazioni assistenziali o previdenziali, la Naspi non ha una data di pagamento unica e nazionale uguale per tutti i beneficiari. Per chi percepisce regolarmente l’indennità di disoccupazione, l’accredito dovrebbe essere avvenuto come di consueto nella prima metà del mese, con le prime lavorazioni e disposizioni a partite dal 6 agosto 2026 e proseguite in modo scaglionato nei giorni successivi (alcuni, quindi, potrebbero essere ancora in corso).

Per le prime liquidazioni successive a una nuova domanda, invece, i pagamenti vengono disposti dopo la conclusione della relativa istruttoria da parte dell’Inps. In questo caso, però, non è possibile indicare una singola giornata valida per tutti i percettori. La Naspi, infatti, non segue lo stesso meccanismo di pagamento utilizzato per alcune prestazioni caratterizzate da finestre prestabilite.

La data dell’accredito dipende dalla lavorazione della singola posizione. Di conseguenza, due persone che ricevono la NASpI possono visualizzare il pagamento in giornate differenti. Quindi, se un altro percettore ha già ricevuto l’indennità mentre il proprio pagamento non risulta ancora disponibile, non significa necessariamente che ci sia un problema.

In questo caso, può essere utile accedere direttamente nell’area personale dell’Inps, dove è possibile verificare l’eventuale disposizione del pagamento e le informazioni relative alla prestazione.

Calendario pagamenti Inps agosto 2026

Ecco la tabella riepilogativa con le scadenze dei pagamenti Inps indicate nel testo per la seconda metà di agosto 2026.