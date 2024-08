Fonte: iStock estherpoon Sconti a partire dal 5% con la Carta famiglia del Fvg

Con la Carta famiglia, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha rinnovato l’iniziativa volta a ridurre i prezzi della spesa per i prodotti essenziali. Gli sconti partono dal 5%, ma è facoltà degli esercenti applicare prezzi più vantaggiosi. Può beneficiare dello sconto chi acquisti prodotti per la pulizia della casa, per l’igiene personale (esclusi quelli di bellezza), articoli di cartoleria e cancelleria, libri scolastici e non, altri sussidi didattici, medicinali da banco, prodotti farmaceutici e sanitari (sempre esclusi quelli di bellezza), strumenti e apparecchi sanitari, abbigliamento e calzature.

Lo scopo della Carta famiglia

“Puntiamo a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e promuovere un ciclo virtuoso per l’economia locale, coinvolgendo anche i piccoli esercizi commerciali del territorio che potranno aderire facilmente attraverso un avviso pubblico sul sito della Regione”, ha annunciato Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia.

L’assessore regionale alla Famiglia, Alessia Rosolen, ha specificato che la carta nasce dalla volontà di “creare un sistema di risposte legate alla residenza e permanenza delle famiglie sul territorio unendole, ora, anche agli esercizi commerciali al fine di combattere la perdita di potere d’acquisto dei cittadini ed alimentare un ciclo virtuoso a favore della comunità con importanti ricadute per l’economia e il benessere sociale”.

I requisiti

Per ottenere le agevolazioni della Carta famiglia 2024 del Fvg è necessario avere almeno un figlio a carico nel nucleo famigliare, risiedere nel territorio della Regione in modo continuativo da almeno 24 mesi e possedere un’attestazione dell’Isee valida e non superiore a 35.000 euro. Attualmente i titolari della Carta famiglia del Fvg sono oltre 41.000 famiglie, con 73.706 minori coinvolti. Ma per il 2024 la soglia Isee è stata alzata dunque, specifica l’assessore, “la platea potenziale delle famiglie che possono chiedere la Carta famiglia è ulteriormente ampliata del 6,3%”.

Il requisito dell’Isee non è richiesto alle madri con figli minori a carico se inserite in un percorso istituzionale di protezione e sostegno all’uscita di situazioni di violenza e per le famiglie in cui uno dei due coniugi è deceduto.

I negozi convenzionati

Gli esercizi commerciali aderenti saranno individuabili tramite una apposita locandina. I negozi riceveranno inoltre cartoline da banco da distribuire alla clientela.

Negozi aderenti

È stata avviata una campagna di adesione per gli esercenti della vendita al dettaglio tramite un avviso pubblico. La mappa dei negozi aderenti all’iniziativa verrà pubblicata sul sito della Regione. Il percorso: Home Page > Politiche per la famiglia > Convenzioni non onerose > Mappa degli esercizi. La mappa sarà disponibile anche sulla App ufficiale.

Possono aderire alla convenzione i negozi con sede legale in Fvg, o che abbiano sul territorio regionale almeno una sede operativa o un’unità di vendita di prodotti alimentari e bevande analcoliche. Al momento hanno già aderito 87 negozi di un’unica catena di distribuzione di generi alimentari, frutto di una precedente convenzione.

Agli esercizi commerciali viene richiesto di sottoscrivere un atto di adesione unilaterale con cui si impegnano a praticare degli sconti. Saranno i negozianti a scegliere quali prodotti scontare. L’offerta va mantenuta per almeno un anno. L’adesione è annuale con tacito rinnovo.