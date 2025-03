Il Bonus assunzioni giovani under 35 c'è, anzi no: il decreto è stato approvato e poi ritirato. Gli imprenditori che avevano già assunto non incasseranno il sussidio

Fonte: ANSA È attualmente bloccato il Bonus assunzione giovani under 35, si attendono sviluppi.

Tutto bloccato per il Bonus assunzione giovani under 35: il governo ha recentemente approvato il decreto attuativo di quella misura annunciata come un’arma in più nella lotta alla disoccupazione giovanile, salvo poi ritirarlo.

Poi il bonus, che garantisce una decontribuzione pari a un massimo di 500 euro a lavoratore, è sparito dal sito ufficiale del governo, per poi ricomparire con la dicitura “non approvato”.

Cos’è e a chi spetta

Il Bonus assunzione giovani under 35 è una decontribuzione al 100% sui contributi a carico del datore di lavoro fino ad un tetto di 500 euro mensili a lavoratore, esclusi i premi Inail. Ma per le aziende con sede al Sud il tetto dell’esonero si alza a 650 euro al mese. L’importo massimo non può comunque superare il 50% del costo salariale annuo per il lavoratore assunto.

La misura è valida per 24 mesi ed è riservata ai datori di lavoro del settore privato che provvedano ad assumere nuovo personale, secondo le seguenti caratteristiche:

età inferiore ai 35 anni alla data di assunzione;

personale al quale nessuno ha mai fatto un contratto a tempo indeterminato;

personale già assunto, ma con contratto a tempo determinato che si trasforma in indeterminato;

personale che ha avuto un precedente contratto a tempo indeterminato presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’incentivo;

personale che in precedenza era stato assunto anche da altro datore di lavoro con contratto di apprendistato, poi non trasformato in subordinato e indeterminato.

Ci sono poi altri requisiti che gli imprenditori devono rispettare, ovvero la regolarità contributiva, il rispetto delle condizioni contrattuali, l’assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva e il mantenimento del posto di lavoro per almeno sei mesi. Le ultime due sono regole anti-furbetti: non si può, dunque, licenziare con l’intento di riassumere per ottenere il Bonus assunzioni. E non si può assumere, incassare la decontribuzione e poi licenziare subito dopo.

Chi è escluso

Il Bonus assunzioni giovani under 35 prevede anche delle esclusioni:

per i rapporti di lavoro domestico e di assunzioni in apprendistato;

per quelle assunzioni che beneficiano già di altre riduzioni o esoneri contributivi, mentre è cumulabile con la maxi deduzione per nuove assunzioni.

Cosa è successo al Bonus

Prima il governo ha ristretto i tempi per i rimborsi alle aziende che avessero provveduto ad assumere, dall’1 settembre 2024 al 31 gennaio 2025. Un risparmio immediato per le casse pubbliche, ma un tradimento per gli imprenditori che avevano creduto nella misura.

Si allungano dunque i tempi per l’uscita della tanto attesa circolare Inps che, in concreto, permetterà ai datori di lavoro di fruire dell’agevolazione contributiva.

Le ipotesi sono soltanto due: all’orizzonte potrebbe esserci una generica problematica di tipo organizzativo. Oppure, cosa più probabile, il governo è in crisi di liquidità e sta cercando le coperture per assicurare una misura promessa da tempo. Intanto, però, restano escluse dalla decontribuzione le assunzioni di under 35 effettuate dall’1 settembre 2024 al 30 gennaio 2025. I soldi spesi dagli imprenditori in questa fascia temporale non verranno rimborsati.

Fonti governative fanno sapere che i tecnici ministeriali sono al lavoro sul bonus, che dovrebbe essere reso operativo a breve. Sulle tempistiche però non ci sono dettagli.

Intanto, il deputato Davide Aiello del M5S ha presentato un’interrogazione alla ministra Calderone “dopo il pasticcio combinato da lei e dal suo Ministero. Siamo di fronte a un Governo che non conosce nemmeno il contenuto delle leggi che scrive. Dilettanti allo sbaraglio”, ha accusato Aiello.