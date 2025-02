L'Inps offre un assegno per chi ha disturbi tiroidei con invalidità dal 74%. Importi fino a 550 euro. Serve visita medica e certificazione per accedere

Fonte: ANSA Bonus tiroide, le novità per il 2025

L’Inps mette sul piatto un assegno mensile per chi si trova a combattere con disturbi tiroidei, una misura pensata per coprire i costi delle cure, che possono diventare un vero salasso. L’accesso a questa prestazione non è automatico: bisogna passare sotto la lente della Commissione medica, che decreterà se il grado di invalidità raggiunge la soglia necessaria per intascare il contributo. Ed è per questo che si parla, forse un po’ impropriamente, di Bonus tiroide.

Requisiti per accedere al Bonus tiroide

L’assegno di invalidità è riservato a chi si trova con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%. Il pass per accedere al beneficio passa attraverso una diagnosi certificata di una delle seguenti condizioni:

Carcinoma tiroideo

Gozzo

Ipotiroidismo

Ipertiroidismo

Chi ha subito un’asportazione della tiroide non rientra automaticamente nei beneficiari, ma può ottenere il contributo se la sua invalidità rientra nella fascia del 74-100%. Non basta aver subìto un intervento: serve che la situazione comprometta in modo rilevante le normali attività quotidiane.

Importi previsti per il 2025

L’assegno mensile non è uguale per tutti: chi supera la soglia del 74% di invalidità parte da 286 euro, mentre chi arriva al 100% può toccare i 550 euro. Per chi ha bisogno di assistenza costante, l’Inps apre il portafoglio fino a 520,29 euro.

Documenti e procedura per fare domanda

Per mettere le mani su questo assegno, bisogna passare sotto il microscopio della Commissione medica dell’Inps. Non basta lamentarsi dei sintomi: serve una certificazione ufficiale che attesti una delle patologie tiroidee riconosciute. Il medico di base deve poi compilare un certificato introduttivo sulla piattaforma Inps, dettagliando ogni aspetto della condizione clinica del richiedente.

Dopo l’invio della domanda, il sistema Inps mette in agenda una visita medica presso l’Asl competente. L’appuntamento arriva via sms o email, senza bisogno di corse agli uffici o telefonate infinite.

Alla visita bisogna arrivare preparati, portando i seguenti documenti:

Ecografia tiroidea per gozzo, ipotiroidismo o altre patologie

Esame Tsh

Documento d’identità valido

Tessera sanitaria

Certificato medico originale

Dopo il controllo, l’Inps spedisce il verdetto via posta o Pec. Al paziente arrivano due documenti: uno con tutti i dettagli clinici e l’altro con il giudizio finale sull’invalidità, il lasciapassare per l’assegno.

Agevolazioni aggiuntive con la legge 104

Chi ottiene il riconoscimento dell’invalidità può accedere anche ad alcune agevolazioni previste dalla legge 104, un pacchetto di misure pensate per alleggerire il carico lavorativo di chi si trova a fare i conti con una condizione debilitante. Tra i vantaggi riservati ai lavoratori dipendenti ci sono: