Da settembre 2025 arrivano bonus elettrodomestici, psicologo, scuola, sport e auto elettriche. I requisiti, importi e scadenze da non perdere

123RF Dall’auto agli elettrodomestici, ecco i bonus in arrivo a settembre

Sono in arrivo a settembre una serie di incentivi e bonus per famiglie, pensati per alleggerire i costi e alleviare le spese dopo il periodo estivo. Per ottenerli sarà fondamentale avere determinati requisiti economici, ma anche rispettare date e scadenze.

Bonus elettrodomestici 2025

Secondo fonti governative, da settembre sarà disponibile il bonus elettrodomestici, dedicato a chi ha un Isee al di sotto di una determinata soglia. Lo sconto sarà del 30% sul prezzo di acquisto fino a 100 euro, che diventano 200 euro per chi non supera i 25.000 euro di Isee. Il contributo è diretto e non in detrazione fiscale.

La gestione avverrà tramite la piattaforma digitale PagoPa, con una procedura online semplificata. Sono inclusi frigoriferi, lavatrici e altri apparecchi a basso consumo, ma con regole precise per accedere all’incentivo. Da una parte il bonus punta a sostenere le famiglie, dall’altra a supportare il comparto economico.

Bonus psicologo 2025

Anche nel 2025 verrà rinnovato il bonus psicologo, gestito dall’Inps. Le domande saranno aperte dal 15 settembre al 14 novembre 2025, con graduatorie provinciali e regionali stilate in base a ordine di presentazione e Isee.

Il bonus raggiunge un importo massimo di:

1.500 euro, pari a 50 euro a seduta, per i soggetti con Isee inferiore a 15mila euro;

mille euro per gli Isee tra 15 e 30mila euro;

500 euro per chi si colloca nella fascia tra 30 e 50mila euro.

Va però considerato il numero limitato di voucher disponibili per quest’anno: solo 8mila.

Carta dedicata a te

La Carta dedicata a te (o Social card) è il contributo da 500 euro una tantum pensato per sostenere le famiglie più in difficoltà. Il contributo economico è destinato all’acquisto di beni alimentari essenziali e i beneficiari non dovranno inviare la domanda di richiesta, poiché i beneficiari saranno individuati automaticamente dall’Inps, che comunicherà gli elenchi ai Comuni.

Rimane l’obbligo di effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre, pena la perdita del beneficio. Entro il 28 febbraio 2026 poi andrà utilizzato l’intero importo: le giacenze torneranno nelle casse dello Stato.

Bonus sport

Presente, infine, anche un aiuto economico che pensa al tempo libero di bambini e ragazzi, grazie al Fondo Dote Famiglia 2025. Si potrà, infatti, richiedere un bonus sport per i figli delle famiglie a basso reddito, compresi tra i 6 e i 14 anni. Si potrà ottenere un massimo di due contributi per nucleo familiare: la cifra prevista dal bonus è di un massimo di 300 euro per figlio.

Ma attenzione: i ragazzi devono avere tra i 6 e i 14 anni e iscriversi ad attività sportive che rispettino requisiti ben precisi. Da settembre le famiglie dovrebbero poter richiedere il contributo.

Bonus scuola 2025-26

Chiamato anche voucher libri, questo bonus scuola verrà erogato dalle singole Regioni, le quali hanno stabilito modalità, importi e requisiti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 136 milioni di euro per garantire la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo alle famiglie di studenti con Isee ridotto. La misura si rivolge agli studenti delle scuole dell’obbligo e delle scuole secondarie di secondo grado. Molti bandi sono già disponibili, mentre altri devono ancora essere pubblicati.

Bonus auto elettriche

Da settembre riparte anche il bonus auto elettriche. Con l’obiettivo di stimolare la transizione ecologica dei mezzi di circolazione privati, il governo ha stanziato 597 milioni di euro, destinati a rimpiazzare oltre 39mila veicoli inquinanti con versioni a basso impatto ambientale.

Il bonus spetta in primo luogo ai residenti in aree urbane con più di 50mila abitanti o in zone di pendolarismo. Come per altri benefici, vanno rispettate le soglie Isee, che non devono superare i 40mila euro annui. Lo sconto viene in ogni caso applicato direttamente in fase di acquisto e non potrà essere cumulabile con altri contributi simili.