L'Università di Bari è il primo Ateneo in Italia a prevedere un contributo una tantum rivolto agli studenti come sostegno alle spese per le sedute psichiatriche

Fonte: 123RF Banconote di euro di diverso taglio

In attesa del decreto attuativo che sblocchi il bonus psicologo 2023, le università si muovono in autonomia per sostenere gli studenti nelle spese per la cura della salute mentale. Il primo Ateneo in Italia a fornire ai propri iscritti un contributo economico per le sedute di psicoterapia è l‘Università di Bari, che ha introdotto un bonus da 300 euro una tantum per tutte le ragazze e i ragazzi che vogliano usufruire di un aiuto psicologico da parte di professionisti privati.

Il bonus psicologo dell’Università di Bari

La decisione da parte dell’Università di Bari di introdurre un bonus psicologico è arrivata per soddisfare le numerose richieste per il servizio di counseling, già attivato dall’Ateneo come supporto a breve termine da 5 sedute più degli incontri di aggiornamento, per aiutare gli studenti nella difficoltà universitarie legate al ritorno alla normalità dopo la pandemia.

L’UniBa ha spiegato, infatti, che il counseling “non può realizzare un supporto prolungato di tipo terapeutico per situazioni che si allargano alla sfera familiare, degli amici e in generale sociale e che contribuiscono, in alcuni casi, a rallentare e bloccare i percorsi di studio”.

L’Ateneo ha motivato la nuova iniziativa con il “fatto che molti studenti continuano a vivere un forte disagio connesso a quanto avvenuto durante il periodo pandemico e post pandemico e alle pressioni socio-culturali verso la performatività a tutti i costi, sperimentando forti cali motivazionali, senso di perdita di controllo, ansia e tristezza, con conseguenti ritardi nel percorso universitario fino ad arrivare a blocchi di carriera e abbandoni”.

Come fare richiesta

Il bonus psicologo da 300 euro sarà erogato dall’UniBa come rimborso delle spese sostenute in un percorso psicoterapeutico da tutti gli studenti e studentesse che al momento della data di presentazione della richiesta risultino regolarmente immatricolati per l’anno 2022-2023 e in possesso dei seguenti requisiti:

corso di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione dell’Università di Bari;

con Isee per la prestazione per il diritto allo studio universitario non superiore a 50.000 euro.

La misura è finanziata fino a esaurimento delle risorse con un fondo di 90mila euro e il voucher dovrà essere utilizzato non oltre la scadenza dell’avviso, prevista per il 30 aprile 2024 (qui abbiamo spiegato quanto varrà il bonus psicologo nel 2024, mentre qui abbiamo parlato del possibile aumento dei fondi per il bonus psicologo 2024).

A sostegno della salute mentale degli studenti, come abbiamo spiegato qui, anche il ministero dell’Università e della ricerca ha previsto una sorta di bonus psicologo, con uno stanziamento da 40,5 milioni di euro messo a disposizione degli Atenei italiani per pratiche e servizi destinati alla promozione del benessere psicologico e contrastare fattori di rischio come le dipendenze.

La misura finanziata dal Mur non prevede un aiuto economico concreto agli studenti, ma si traduce in una serie di iniziative, a partire dall’inserimento tra i servizi di ogni Università anche quello di consulenza psicoterapeutica, dirette al raggiungimento di diversi obiettivi: