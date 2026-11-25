A dicembre 2026 torna l’appuntamento col pagamento dell’Assegno di inclusione. Come di consueto, e come specificato dal calendario ufficiale Inps, anche in questo mese le date del pagamento dell’Adi sono due.
Il primo pagamento Adi avverrà martedì 15 dicembre 2026 per le nuove domande accolte, maggiorate di eventuali arretrati e in presenza di requisiti confermati. C’è poi il pagamento di mercoledì 23 dicembre 2026 per i vecchi fruitori, già beneficiari della ricarica ordinaria. Il calendario Inps è recuperabile nel messaggio n. 214 del 22 gennaio 2026.
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Adi, controllare il saldo
Entrando sul portale Inps è possibile verificare la corretta erogazione dell’Assegno di inclusione anche per il mese di dicembre. Si entra con Spid, Cie o Cns.
È inoltre possibile controllare il saldo Adi e i movimenti della Carta di Inclusione anche recandosi presso gli uffici postali o tramite gli sportelli Postamat.
Assegno di inclusione in ritardo, che fare
Potrebbe capitare che l’accredito non risulti ancora erogato alla data fissata (15 o 23 dicembre, a seconda dei casi).
Solitamente non c’è da preoccuparsi, dal momento che l’erogazione può anche non essere istantanea: il pagamento Adi può avvenire in diversi momenti della giornata, dato l’enorme numero dei beneficiari, semplicemente per ritardi tecnici nella gestione delle pratiche. In tal caso basta solo pazientare. Secondo la stima diffusa a gennaio 2024, i nuclei familiari che hanno ricevuto almeno una mensilità dell’Adi sono oltre 1 milione (pari a un totale di 2,4 milioni di persone).
Se il ritardo dovesse perdurare, allora il discorso cambia: in tale caso è necessario controllare la procedura Adi per vedere se la propria richiesta è accolta, respinta, in evidenza o sospesa per la necessità di un supplemento istruttorio.
Se la domanda dovesse presentare omissioni o problematiche di qualsiasi natura relative ai dati, basta correggere o aggiungere le informazioni del caso. La corretta gestione delle domande respinte, in evidenza o sospese, è spiegata nei dettagli nel messaggio Inps numero 684 del 14 febbraio 2024. Dal sito dell’Inps è inoltre scaricabile un tutorial dettagliato, contenente il messaggio 622 del 9 febbraio 2024 con l’allegato 1 del sopracitato messaggio 684/2024.
Caf, patronati e consulenti possono aiutare chi non riesca a sbloccare da sé la propria pratica Adi. È anche possibile contattare telefonicamente il Contact center dell’Inps, ai numeri 803164 (gratuito da telefono fisso) o 06164164 da cellulare (può essere a pagamento in base alla tariffa applicata dal proprio gestore).
Per continuare a beneficiare dell’Adi è necessario mantenere i requisiti richiesti, compreso un Isee in corso di validità. Il limite Isee per accedere all’Adi è fissato a 10.140 euro. La mancata presentazione della nuova Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) può tradursi nella sospensione dell’erogazione fino alla messa in regola della posizione.
Chi a dicembre 2026 dovesse ricevere una somma inferiore potrebbe trovarsi nella fase di rinnovo. La prima mensilità successiva al rinnovo dell’Adi, infatti, viene corrisposta al 50% dell’importo spettante.
Pagamento Adi dicembre 2026
Qui sotto un recap a beneficio della chiarezza. Ecco quando viene pagato l’Assegno di inclusione a dicembre 2026:
- martedì 15 dicembre 2026 c’è l’accredito per le nuove attivazioni dell’Adi, dopo l’accoglimento della domanda e la sottoscrizione del Pad (Patto di Attivazione Digitale). Nell’accredito possono essere riconosciute eventuali mensilità arretrate se spettanti;
- mercoledì 23 dicembre 2026 viene pagata la ricarica per chi ha già ricevuto almeno una mensilità in precedenza e continua a rispettare le condizioni richieste.