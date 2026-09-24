ANSA Pagamento Adi 25 settembre 2026: chi riceve i soldi.

Il 25 settembre 2026, come indicato dal calendario ufficiale Inps, è la data prevista per la ricarica delle mensilità successive alla prima dell’Assegno di inclusione.

Per molti beneficiari si tratta quindi della normale ricarica ADI di fine mese. Ma settembre presenta una situazione particolare per chi ha concluso un precedente periodo di fruizione e ha presentato la domanda di rinnovo ad agosto.

Pagamento Adi di settembre 2026

Ma andiamo con ordine: a settembre 2026, come del resto accade ogni mese, il calendario pubblicato dall’Inps distingue due finestre di pagamento per i beneficiari dell’Assegno di inclusione.

La prima finestra di pagamento, generalmente collocata intorno alla metà del mese, riguarda le prime mensilità e gli eventuali arretrati spettanti. Per settembre la data indicata dall’Inps è caduta di martedì 15 settembre 2026.

Poi c’è la seconda finestra di pagamento, che riguarda invece le mensilità successive alla prima. E per settembre 2026, come detto, la data prevista è stata fissata al 25 settembre.

È quindi questa la ricarica che interessa i beneficiari che hanno già un’Adi in corso e che devono ricevere la normale mensilità successiva alla prima, sempre a condizione che siano confermati i requisiti previsti per continuare a percepire il beneficio. L’Inps specifica infatti che la decadenza dai requisiti fa decadere di conseguenza il diritto al pagamento dell’Adi.

Stabilito il giorno, vediamo adesso l’ora: a che ora arriva la ricarica dell’Adi? Non esiste un’orario unico stabilito per tutti. L’effettiva visualizzazione del saldo può dipendere dai tempi tecnici della lavorazione e della Carta Adi. Di conseguenza, un saldo non ancora aggiornato allo scoccare della mezzanotte e un minuto, oppure alle prime ore del mattino, non significa automaticamente che il pagamento sia stato respinto o annullato.

Doppia ricarica Adi a settembre, chi può riceverla

Poi c’è un caso molto particolare, che riguarda chi ha terminato il precedente ciclo di Assegno di inclusione e ha presentato una nuova domanda di rinnovo.

Dal 2026 è stata eliminata la precedente sospensione obbligatoria di un mese tra un ciclo e il successivo. La legge di Bilancio 2026 ha stabilito però che la prima mensilità del rinnovo venga riconosciuta al 50% dell’importo spettante. Dal secondo mese del nuovo periodo il beneficio torna all’importo intero previsto dalla situazione del nucleo familiare. E pure l’Inps ha confermato questa regola nelle indicazioni operative.

A settembre 2026, chi ha concluso il precedente ciclo a luglio e ha presentato la domanda di rinnovo ad agosto può di conseguenza avere:

una prima mensilità del rinnovo a metà settembre, riconosciuta al 50%;

una seconda mensilità il 25 settembre, questa volta per l’intero importo spettante.

Non si tratta quindi solo di due pagamenti astrattamente differenti, ma di due mensilità differenti dello stesso nuovo ciclo di Adi, accreditate a distanza ravvicinata.

Cosa fare se il pagamento del 25 settembre non compare

Se il pagamento del 25 settembre non appare, il primo controllo da fare è lo stato della domanda e dei pagamenti nei servizi Inps (si entra con Spid, Cie o Cns). Poi è necessario controllare di essere in regola con l’Isee e che la Dsu non mostri incongruenze oppure omissioni. Bisogna poi verificare di essere in regola con gli impegni presi al fine di ottenere l’Adi (come la presentazione nei tempi stabiliti presso l’ufficio preposto). In caso fosse tutto a posto, ma il pagamento dovesse continuare a tardare, è possibile chiamare il Contact Center Inps ai seguenti numeri:

al numero 803164 da rete fissa;

al numero 06164164 da cellulare (con eventuale tariffa a seconda del proprio operatore).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.