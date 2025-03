L'Inps ha pubblicato le nuove tabelle degli assegni familiari 2025, aggiornando gli importi e i limiti di reddito in base alle fasce e alle categorie dei beneficiari

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Assegni familiari nuovi importi.

L’Inps ha aggiornato gli importi degli Assegni per il nucleo familiare (Anf) per il 2025. Sul sito sono disponibili le nuove tabelle con le soglie di reddito e le maggiorazioni previste in base al numero di componenti del nucleo familiare e alla situazione economica.

Le nuove direttive, contenute nella circolare Inps n.50 del 4 marzo 2025, stabiliscono gli importi aggiornati degli Anf per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, pensionati e categorie assimilate. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità e chi potrà beneficiare di queste misure. Di seguito anche le tabelle degli importi di riduzione o cessazione.

I nuovi importi degli assegni familiari

L’Inps ha pubblicato le tabelle aggiornate per gli assegni familiari. Gli adeguamenti presentati tengono conto della rivalutazione del costo della vita, con un incremento del 2,3% rispetto all’anno precedente. Gli importi variano anche a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, del reddito complessivo e della presenza di minori o persone con disabilità.

Le principali fasce aggiornate:

per famiglie con un solo reddito e un figlio a carico, l’importo può arrivare fino a 137 euro al mese;

per nuclei con due figli, l’importo massimo sale a 258 euro mensili;

per famiglie numerose con tre o più figli, il beneficio può superare i 450 euro al mese;

maggiorazioni per nuclei con figli disabili e per i lavoratori a basso reddito.

L’aggiornamento degli importi tiene conto del tasso di inflazione e dei nuovi parametri Isee, con una rivalutazione proporzionale rispetto al 2024.

Nuovi importi delle prestazioni per i diversi beneficiari:

8,18 euro mensili per coltivatori diretti, coloni e mezzadri con fratelli, sorelle e nipoti a carico;

10,21 euro mensili per pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi e piccoli coltivatori diretti per coniuge, fratelli, sorelle e nipoti;

1,21 euro mensili per piccoli coltivatori diretti con genitori a carico.

Nuovi limiti di reddito mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari:

849,78 euro per il coniuge, un genitore, fratelli, sorelle e nipoti;

1.487,13 euro per due genitori ed equiparati.

Chi può richiedere gli assegni familiari

Gli assegni per il nucleo familiare spettano a:

lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo;

pensionati con trattamento da lavoro dipendente;

titolari di prestazioni previdenziali che ne danno diritto;

lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato, a determinate condizioni.

Attenzione: non hanno diritto agli Anf i lavoratori autonomi e chi già percepisce l’Assegno unico universale, che ha sostituito gli assegni per i nuclei con figli a carico.

Per ottenere l’assegno familiare è necessario rispettare una soglia di reddito che varia in base alla composizione del nucleo familiare. Il reddito complessivo annuo deve essere composto almeno per il 70% da reddito da lavoro dipendente.

Le tabelle aggiornate

Per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio:

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione 2 persone 18.123,42 21.704,74 3 persone 23.303,28 27.903,54 4 persone 27.829,94 33.327,96 5 persone 32.360,39 38.752,45 6 persone 36.674,65 43.920,08 7 o più persone 40.988,14 49.086,90

Nello specifico ai soggetti in condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile:

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia (Euro) di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (Euro) 2 persone 19.935,76 23.875,21 3 persone 25.633,61 30.693,89 4 persone 30.612,93 36.660,76 5 persone 35.596,43 42.627,70 6 persone 40.342,12 48.312,09 7 o più persone 45.086,95 53.995,59

Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone con disabilità:

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia (Euro) di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (Euro) 2 persone 27.185,13 32.557,11 3 persone 34.954,92 41.855,31 4 persone 41.744,91 49.991,94 5 persone 48.540,59 58.128,68 6 persone 55.011,98 65.880,12 7 o più persone 61.482,21 73.630,35

Infine l’ultima tabella relativa ai soggetti su cui ricadono le due condizioni precedenti contemporaneamente: