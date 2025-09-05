Comuni in aiuto delle famiglie con una serie di bonus ed esenzioni a partire dal sostegno al reddito e dalle misure per affitto e Tari. Dove informarsi

iStock FotoDuets Gli aiuti dei Comuni per le famiglie.

Oltre agli aiuti statali e regionali, le persone in difficoltà possono contare anche sul misure di sostegno messe a disposizione dal Comune di residenza.

Gli aiuti comunali alle famiglie e ai singoli cittadini in difficoltà sono trasversali e possono concretizzarsi sotto diverse forme: sostegno all’affitto, bonus trasporti, servizi per gli anziani, sgravi su Tari ed Imu, prestiti agevolati, servizi per genitori con figli piccoli, eccetera.

Gli aiuti dei Comuni alle famiglie

Di seguito vedremo una carrellata dei principali aiuti dei Comuni alle famiglie.

Occorre però fare una doverosa premessa:

i vari Comuni mettono a disposizione le proprie risorse in maniera discrezionale e ciò significa che un determinato bonus può essere attivo in una città e non anche in un’altra;

di anno in anno i bonus possono cambiare per modalità, requisiti e importi;

alcune misure sono auto-escludenti, nel senso che il godimento di un bonus governativo o regionale impedisce il cumulo con un bonus comunale;

alcuni bonus sono automatici mentre altri sono a richiesta (generalmente dietro l’esibizione di un Isee aggiornato).

Il consiglio, dunque, è quello di informarsi in merito ai propri diritti sul portale istituzionale del proprio Comune di residenza o presso gli appositi sportelli, così da ponderare le proprie scelte.

Bonus affitto

I contributi per l’affitto sono generalmente di importo e tipologia differente, a seconda del tipo di beneficiari.

Il Comune di Milano, ad esempio, mette a disposizione quattro forme di Bonus affitto:

Sostegno affitto per giovani lavoratori;

Contributo superaffitto giovani e famiglie;

Contributo per inquilini morosi incolpevoli;

Sostegno affitto genitori.

Il Comune di Palermo mette a disposizione un unico Contributo integrazione all’affitto dedicato a famiglie a basso reddito con requisiti previsti dalla normativa regionale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

Sostegno al reddito

I cittadini in difficoltà economica possono verificare se nel proprio comune di appartenenza esiste uno sportello dedicato al sostegno al reddito.

Nel Comune di Bologna, ad esempio, è attiva una Integrazione del reddito familiare dedicata ai residenti con Isee basso e senza sostegni da parte di parenti o conoscenti.

Bonus mensa scolastica

Vari Comuni mettono a disposizione bonus relativi alle mense della scuola o dell’asilo. A Napoli, ad esempio, sono previste riduzioni con tariffe al pasto che vanno da 0,75 euro a 4,70 euro a seconda dell’Isee familiare. Famiglie in situazione di forte disagio possono beneficiare dell’esenzione totale.

Bonus Tari

Non mancano i Bonus Tari. Per fare un esempio, a il Bonus Tari a Genova si ottiene con Isee fino a 15.000 euro, per i soggetti già assistiti dal Comune a causa dello stato di disagio e con alcune esclusioni relativamente ai beni mobili e immobili posseduti.

Buono scuola

Non mancano i Bonus scuola, che possono concretizzarsi come sostegno alle spese relative alle tasse di iscrizione o dell’acquisto dei materiali scolastici, a partire dal Bonus libri. A Palermo, ad esempio, il Bonus scuola si concretizza ogni anno con una fornitura gratuita di libri di testo per la scuola primaria e per le scuole secondarie. Nello scorso anno l’Isee richiesto era fino a 10.632,94. Per l’anno scolastico 2025/2026 si attendono i nuovi fondi per il diritto allo studio.

Bonus nascita

I vari Comuni italiani prevedono spesso un Bonus nuovi nati. La misura riguarda talvolta le grandi città, ma anche i piccoli centri a rischio spopolamento. Si tratta di una misura che può affiancarsi o essere concorrente ad altri bonus nazionali o regionali. A Jesolo, ad esempio, è attivo un Bonus comunale nuovi nati e/o adottati, per residenti italiani o non comunitari con permesso di soggiorno.